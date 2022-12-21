Ваша любимая автогонка России? Поделитесь инсайдами в комментариях!
После года без Гран-при «Формулы-1».
В 2022-м Россия осталась без Гран-при «Формулы-1» и других крупных международных автогоночных заездов – даже «Шелковый путь» стал просто большим национальным марафоном.
Посмотреть что-то без VPN теперь тоже весьма затруднительно, а «Ф-1»не пускает даже на официальный сайт и блокирует по IP доступ к лучшим моментам на ютубе. В соцсетях тоже не выйдет: твиттер заблокирован, а фэйсбук с инстаграммом запрещены Роскомнадзором как экстремистские.
Выходит, самым доступным вариантом получить гоночную дозу стал локальный российский автоспорт.
Что вы выбирали в этом году? Ездили на РСКГ? Или следили за Russian Endurance Challenge? А может, только рейды и только хардкор? Или углубились в картинговые заезды как самые близкие гонкам на открытых колесах?
Какая гонка России – ваша любимая? На какую ездили с особым удовольствием? Какую считаете главной? Делитесь мнением и историями в комментариях – и вместе составим портрет нашего автоспорта. Вдруг именно ваш рассказ подкинет идею для следующей поездки потенциальному другу и единомышленнику?
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason
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