Ваша любимая автогонка России? Поделитесь инсайдами в комментариях!

После года без Гран-при «Формулы-1».

В 2022-м Россия осталась без Гран-при «Формулы-1» и других крупных международных автогоночных заездов – даже «Шелковый путь» стал просто большим национальным марафоном.

Посмотреть что-то без VPN теперь тоже весьма затруднительно, а «Ф-1»не пускает даже на официальный сайт и блокирует по IP доступ к лучшим моментам на ютубе. В соцсетях тоже не выйдет: твиттер заблокирован, а фэйсбук с инстаграммом запрещены Роскомнадзором как экстремистские.

Выходит, самым доступным вариантом получить гоночную дозу стал локальный российский автоспорт.

Что вы выбирали в этом году? Ездили на РСКГ? Или следили за Russian Endurance Challenge? А может, только рейды и только хардкор? Или углубились в картинговые заезды как самые близкие гонкам на открытых колесах?

Какая гонка России – ваша любимая? На какую ездили с особым удовольствием? Какую считаете главной? Делитесь мнением и историями в комментариях – и вместе составим портрет нашего автоспорта. Вдруг именно ваш рассказ подкинет идею для следующей поездки потенциальному другу и единомышленнику?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason