Домашнее поражение «Ферарри» наблюдали президент Италии, босс компании, Сталлоне, Капелло, Ибрагимович и десяток мировых звезд

Наравне с сотней тысяч тифози.
В этом году на Гран-при Италии отмечали несколько праздников: юбилей самого автодрома – легендарной трассе в Монце исполнилось сто лет, а «Феррари» с базой в двухстах километрах в Маранелло отмечала 75 лет с момента основания марки как производителя авто. В честь такого события команда обновила внешний вид, добавив исторический желтый цвет и на болид, и на форму всей команды.
Городок под Миланом стал точкой притяжения самых разных знаменитостей. Например, поболеть за итальянскую команду в честь праздника приехал сам президент Италии! Вот он, с шефом Скудерии Маттией Бинотто, Шарлем Леклером, также CEO и главного владельца «Феррари» (и концерна Stellantis) Джоном Элканном.
81-летний Серджо Маттарелла прошелся по стартовой прямой и поздоровался, кажется, с каждым пилотом.
Любопытно, какой диалог состоялся у него с бывшим гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем, который остался недоволен парадом самолетов по желанию президента.
«Я слышал, президент Италии настаивал на пролете, – прокомментировал уходящий из «Ф-1» чемпион. – Ну, ему примерно 100 лет, так что, возможно, трудно отказаться от таких вещей, которые тешат эго. Нам обещали, что такого не будет, а теперь оказывается, что президенту можно поменять мнение, и «Ф-1» поддается – несмотря на рекламу вокруг трассы по поводу определенных целей и тому, что мы делаем мир лучше. Если цель есть, то она должна распространяться на все страны. Так ее не достичь, нужно держать слово».
А в боксах Скудерии явно много напряжения: судя по взгляду Джона Элканна на Маттиа Бинотто, он разочарован результатами – как и все болельщики команды.
Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было
Кстати, в Монце побывал и Кими Райкконен, последний чемпион Скудерии. Ох, давно это было – в 2007-м!
Итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, который в начале этого сезона стал амбассадором «Ф-1», и теперь частенько появляется на гонках.
Главный персональный болельщик Шарля Леклера – князь Монако Альбер II – тоже заглянул в боксы к своему подданому.
Специальный гость – оперный певец Андреа Бочелли. Он исполнил гимн перед началом гонки.
Подтянулась и футбольная тусовка: хорошо знакомый российскому болельщику тренер Фабио Капелло.
Чемпион Евро и нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Бывшая звезда «Ман Юнайтед» Патрис Эвра.
Игроки «Милана» и чемпионы Италии: Златан Ибрагимович среди желтых миньонов «Феррари»...
...И Давиде Калабрия с Оливье Жиру и подарками для пилотов «Альфа Таури».
На Гран-при приехали не только знаменитости, связанные со Италией или местными командами. Прибыл и страстный фанат «Ф-1», посетивший минимум три гонки в этом сезоне, – британский шеф Гордон Рамзи.
Скромно машет фотографу ирландский актер Лиам Каннингем, наиболее известный по роли Давоса Сиворта в «Игре Престолов».
Американский актер Хью Грант торопится в боксы «Феррари» перед гонкой.
И, наконец, Сильвестр Сталлоне
угрожает демонстрирует отличную форму Кристиану Хорнеру, руководителю «Ред Булл».
Богатый на гостей получился Гран-при!
«Феррари» одела в желтое гонщиков и болид «Ф-1» ради домашнего Гран-при – почему?
Фаны заглушили Ферстаппена ревом негодования после победы в Италии – это злость на поражение Леклера без борьбы на финише
Интернет взорвался от желтых юбилейных нарядов «Феррари»: мемы с миньонами и бананами, отсылка к M&M’s и герою «Тачек»
Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Mullan, Peter Fox; REUTERS/Ciro De Luca, Jennifer Lorenzini; globallookpress.com/Hasan Bratic/Keystone Press Agency, Florent Gooden / Dppi/Dppi, Federico Basile/Keystone Press Agency, IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic
Комментарии