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Домашнее поражение «Ферарри» наблюдали президент Италии, босс компании, Сталлоне, Капелло, Ибрагимович и десяток мировых звезд

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Гран-при Италии
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Наравне с сотней тысяч тифози.

В этом году на Гран-при Италии отмечали несколько праздников: юбилей самого автодрома – легендарной трассе в Монце исполнилось сто лет, а «Феррари» с базой в двухстах километрах в Маранелло отмечала 75 лет с момента основания марки как производителя авто. В честь такого события команда обновила внешний вид, добавив исторический желтый цвет и на болид, и на форму всей команды. 

Городок под Миланом стал точкой притяжения самых разных знаменитостей. Например, поболеть за итальянскую команду в честь праздника приехал сам президент Италии! Вот он, с шефом Скудерии Маттией Бинотто, Шарлем Леклером, также CEO и главного владельца «Феррари» (и концерна Stellantis) Джоном Элканном.

81-летний Серджо Маттарелла прошелся по стартовой прямой и поздоровался, кажется, с каждым пилотом.

Любопытно, какой диалог состоялся у него с бывшим гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем, который остался недоволен парадом самолетов по желанию президента.

«Я слышал, президент Италии настаивал на пролете, – прокомментировал уходящий из «Ф-1» чемпион. – Ну, ему примерно 100 лет, так что, возможно, трудно отказаться от таких вещей, которые тешат эго. Нам обещали, что такого не будет, а теперь оказывается, что президенту можно поменять мнение, и «Ф-1» поддается – несмотря на рекламу вокруг трассы по поводу определенных целей и тому, что мы делаем мир лучше. Если цель есть, то она должна распространяться на все страны. Так ее не достичь, нужно держать слово».

А в боксах Скудерии явно много напряжения: судя по взгляду Джона Элканна на Маттиа Бинотто, он разочарован результатами – как и все болельщики команды. 

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Кстати, в Монце побывал и Кими Райкконен, последний чемпион Скудерии. Ох, давно это было – в 2007-м!

 

Итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, который в начале этого сезона стал амбассадором «Ф-1», и теперь частенько появляется на гонках.

Главный персональный болельщик Шарля Леклера – князь Монако Альбер II – тоже заглянул в боксы к своему подданому.

Специальный гость – оперный певец Андреа Бочелли. Он исполнил гимн перед началом гонки.

Подтянулась и футбольная тусовка: хорошо знакомый российскому болельщику тренер Фабио Капелло.

Чемпион Евро и нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Бывшая звезда «Ман Юнайтед» Патрис Эвра.

Игроки «Милана» и чемпионы Италии: Златан Ибрагимович среди желтых миньонов «Феррари»...

...И Давиде Калабрия с Оливье Жиру и подарками для пилотов «Альфа Таури». 

На Гран-при приехали не только знаменитости, связанные со Италией или местными командами. Прибыл и страстный фанат «Ф-1», посетивший минимум три гонки в этом сезоне, – британский шеф Гордон Рамзи. 

Скромно машет фотографу ирландский актер Лиам Каннингем, наиболее известный по роли Давоса Сиворта в «Игре Престолов».

 Американский актер Хью Грант торопится в боксы «Феррари» перед гонкой. 

И, наконец, Сильвестр Сталлоне угрожает демонстрирует отличную форму Кристиану Хорнеру, руководителю «Ред Булл».

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Dan Mullan, Peter Fox; REUTERS/Ciro De Luca, Jennifer Lorenzini; globallookpress.com/Hasan Bratic/Keystone Press Agency, Florent Gooden / Dppi/Dppi, Federico Basile/Keystone Press Agency, IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

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