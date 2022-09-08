«Феррари» одела в желтое гонщиков и болид «Ф-1» ради домашнего Гран-при – почему?

И добавила название марки в историческом стиле на заднее антикрыло.
В 2022-м традиционный трек для Гран-при Италии в Монце празднует 100-летие, а самая титулованная команда «Фомулы-1» «Феррари» отмечает 75-летие марки. Кроссовер двух юбилеев привел к особой раскраске болида – на него добавили не самый привычный для машин Скудерии цвет:
А на заднее антикрыло – исторические начертание «Феррари» с длинной F, прямо как на старых лого.
В желтые комбинезоны одели и пилотов:
И их шлемы – это облачение Леклера:
А это защита Сайнса:
Но откуда такой выбор цвета? Почему именно такой желтый?
«Этот цвет воплощает историю марки и огромная часть истории «Феррари» – объяснила команда на официальном сайте. – С самого старта Скудерии в 1929-м и далее в момент основания завода для производства авто Энцо Феррари выбрал «канареечный желтый» с герба родного города Модены для логотипа компании.
В начале 20-го века Международная Ассоциация Подтвержденных Автомобильных Клубов (прообраз нынешней ФИА) установила красный официальным цветом итальянских гоночных машин, и потому Скудерия гонялась в красном – мы были обязаны, ведь соревновались на болидах «Альфа Ромео». Желтый же с тех пор стал вторым цветом марки из Мараннелло».
И правда: смотрите, сколько желтого – на лого команды и компании.
А вот предыдущая версия лого – все с тем же цветом и фирменной F Lungo:
Эволюция логотипов – желтый был всегда, F Lungo появилась еще до организации «Формулы-1» в 1950-м:
А вот флаг Модены – родного города великого Энцо:
На гербе тоже доминирует желтый:
Однажды «Феррари» даже гонялась в желтом! На Гран-при Бельгии 1961-го – выделила дополнительную машину победителю «Ле-Мана» в составе Скудерии Оливье Гендебьену в качестве премии пилоту и части маркетинговой компании в стране (желтый – гоночный цвет Бельгии, а все операционные расходы на болид Гендебьена погасил местный импортер «Феррари»).
В некоторые сезоны в прошлом инженеры и механики «Феррари» тоже носили желтое:
Все – ради красочного возвращения к тифози через два года после ковида.
«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии
Гран-при Италии еще не стартовал, а у «Феррари» уже поломка: загорелся грузовик с моторами. Спасали пожарные
Дому Гран-при Италии – 100 лет. Его история в «Ф-1» в фото: успехи, разочарования, скорость, смерти, слезы, радость и преданные фанаты
Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari; commons.wikimedia.org; twitter.com/AlbertFabrega; Gettyimages.ru/Pascal Rondeau/Allsport
Комментарии