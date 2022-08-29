Русскому повесили флаг Андорры вместо белого знамени на подиуме гонок поддержки «Ф-1». Запутались в сокращениях нейтрального статуса

Перед стартом сезона ФИА не стала полностью запрещать русских гонщиков, но выдвинула им жесткое условие – для допуска к заездам предлаглось подписать соглашение о нейтралитете, лишиться флага и гимна, а также согласиться с санкциями. в рамках Гран-при Венгрии, где получивший нейтральный статус Алекс Смоляр выиграл одну из гонок «Формулы-3».

Но внезапно в Бельгии на таком же уик-энде Смоляр поднялся на подиум под цветным флагом вместо белого полотна.

И нет, Александр не сменил гоночную лицензию: организаторы просто запутались в аббревиатурах. Нейтральным атлетам присваивают аббревиатуру AND (Authorised Neutral Driver – авторизованный нейтральный гонщик), но бельгийцы решили, что AND в данном случае – сокращение для Андорры (потому что ее правда так сокращают по стандарту ISO 3166-1) и вывели на экран соответствующий флаг.

А ведь перед стартом сезона после первых новостей о новом статусе Смоляру уже приходилось объясняться насчет смены флага: Раз и навсегда запомните: я не пилот Андорры, я Authorized Neutral Driver. AND. Я не из Андорры. Я нейтральный. Вы же знаете, я всегда ко всему нейтрально отношусь: никого не осуждаю, не обижаю. Встаю в нейтральную позицию. Поэтому и здесь меня назвали нейтральным пилотом», – рассказывал он на стриме в твитч-канале.

Неловко вышло.