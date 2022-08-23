Представляете, вал китайских денег за новичком в «Ф-1» – миф. Но у его команды теперь 32 партнера, а у серии – сделка с Lenovo

Пилот обижен за следование стереотипам.

В 2022-м «Формула-1» увидела только одного новичка – первого боевого гонщика в истории Китая Чжоу Гуаньюя. Его взяли в «Альфа Ромео» на место резервиста «Феррари» Антонио Джовинацци (которого держали в напарниках Райкконена три года) и предпочли чемпиону «Ф-2» Оскару Пиастри и 18-летнему суперюниору из собственной программы Тео Пуршеру.

Почему? Да, из-за национальности: шеф «Альфа Ромео» Фредерик Вассер делал заявления вроде «В последние недели нам позвонили больше спонсоров, чем за последние 25 лет», а инсайдеры писали о $35 млн за год.

«Это полный бред, – комментировал тогда слухи о суммах Вассер. – Не хотел бы называть цифры, но, безусловно, будет определенная поддержка. Это не то, что приносит Чжоу, однако мы видим движение – это отличная возможность для компаний».

С тех пор новичок дважды пробился в третий сегмент квалификаций, набрал очки уже в первой гонке и финишировал 8-м на Гран-при Канады – а ведь почти половина сезона начальной фазы сезона у него вылетела из-за постоянных технических отказов и жуткой аварии в Великобритании (а он вернулся за руль спустя 5 дней после нее, кстати говоря). Со спортивной точки зрения вряд ли к нему могут быть претензии.

А что насчет спонсоров? Теперь у «Альфа Ромео» их 32: шесть поставщиков или технических партнеров вроде «Феррари» или SAP и 26 уже реальных логотипов от «Пумы», «Ивеко», Acer и крипты до производителей пива и молочных продуктов.

Откуда же их столько? Конечно, Чжоу помог – но в недавнем интервью для The Race Вассер выстроил целую комбинацию факторов:

«Это набор условий. Конечно, есть эффект Чжоу: мы привлекательны для новых спонсоров благодаря ему. Но я бы сказал, китайских партнеров не так много – у нас больше европейских компаний, желающих выйти в Китай, чем китайских интересантов в «Ф-1».

Первый спонсор из Китая пришел по ходу сезона – это хороший шаг, но пока у нас нет гонки в Китае, все сложно. А так все скорее зависит от общего роста интереса к «Ф-1» повсюду – и эффект выше для всех. К пришли достаточно и новых американских спонсоров».

И правда: до первого Гран-при портфолио «Альфа Ромео» содержало только одну компанию из Китая – производителя молочных продуктов AMX. Только летом к нему присоединился разработчик искусственнонго интеллекта Sensetime из Гонконга – действительно, как-то не похоже на $30 млн инвестиций.

В то же время желающие мировой публичности китайские компании предпочитают подписываться сразу со всей «Ф-1» – как гигант Lenovo, купивший титульное спонсорство Гран-при Великобритании и Франции. В паддоке ходят слухи о дальнейшем интересе к сотрудничеству с серией, «Альфа Ромео» и Чжоу при условии возвращения Гран-при Китая в Шанхай в следующем году – этот факт здорово подстегивает обсуждения.

С другой стороны, Вассер обратил внимание и на разворот во внимании со строны США: раньше оттуда приходили в основном крупные B2B-компании на роль титульных партнеров команд. Их интересовали прежде всего пропуски в паддок, переговоры с потенциальными клиентами из других заводов и бизнесов и повышение осведомленности о себе в принципе.

С успехом Drive To Survive на Netflix и взрыве интереса аудитории образ спонсора из США изменился – теперь это чаще всего мелкая или средняя B2C-компания, заинтересованная в привлечении новых клиентов или рассказе о себе новой аудитории в Европе и Америке. Им не так важно продать место на машине (традиционная цена – не менее $5 млн за заметную наклейку) и попасть в паддок, а просто маякнуть в публичном поле, заявить о присутствии, построить в общественном мнении связь с набирающей популярность штукой.

Оттуда и вал компаний размера, степени успешности и известности – о многих вы, конечно, и не слышали, но в исправлении этого факта и заключается их цель.

Так что вал богатых китайских спонсоров (пока) оказался мифом: «Альфа Ромео» почти ничего не получила за Чжоу и просто осталась с дебютантом из перспективного рынка. И в сезоне ему всерьез пришлось доказывать собственную ценность на треке и в организации, продираясь через предвзятость общественного мнения (ведь раньше 30-миллионные выплаты за место считались стропроцентными, а рентачей в «Ф-1» не очень-то любят) и суровые ожидания.

«Мне удалось доказать, чего я стою, и это изменило мнение большинства людей, поэтому я очень доволен, – резюмировал Чжоу после первой половины сезона. – Было довольно обидно. Ты реализуешь мечту, финишируешь в топ-3 в «Ф-2» и зарабатываешь суперлицензию, а люди, которые не следили за твоим путем, говорят такое – это больно.

Сейчас роль интернета и социальных сетей велика. Когда произошел переход в «Ф-1», меня удивило, сколько людей писали расистские комментарии или что-то в таком духе. В любом виде спорта соцсети дают показать свою личность всем, у кого не было бы шанса стать ближе с тобой – и это хорошо. Минус – люди пишут тебе гадости без причины.

Вокру есть те, кто поддерживает, но многие не особо следят за «Ф-2», младшими сериями. Они смотрят «Ф-1», видят, что ты из Китая, и [говорят, что] это единственная причина, почему ты получил место. Это и обидно: когда достигаешь мечты, ожидаешь поздравлений, а таких сообщений и унижений. Стараюсь не обращать внимание на комментарии и людей, которые пишут плохие вещи. Лучшее, что можно сделать – выполнять свою работу на трассе. Думаю, мы это продемонстрировали, и я очень рад.

Когда я подписывал контракт, то не так это представлял. В «Ф-2» все надеются на место в «Ф-1». В 2021-м все хотели, чтобы я попал в «Альпин». Довольно странно, что за полгода все так поменялось – только из-за того, что место появилось».

Теперь же Чжоу считается первым выбором «Альфа Ромео» на вторую машину для 2023-го (первая еще на два года занята Валттери Боттасом): Пиастри рвут надвое «Макларен» и «Альпин», Пуршер так пока и не совершил качественного скачка в развитии, а Фелипе Другович с бразильскими спонсорами не выглядит апгрейдом на трассе по сравнению с уже знакомому команде китайцу. Швейцаро-итальянцы заработали славу организации без любви к трансферам ради трансферов (они даже Джовинацци же терпели до последнего! А до него – Маркуса Эрикссона, потому, скорее всего, предпочтут переподписать Чжоу даже без спонсоров.

С другой стороны, Пуршер уже объявил: этот сезон – последний для него в «Ф-2». Видимо, схватка за место в белом болиде все-таки будет – и точно не денежная: может, победителя вообще заберут в «Альпин» на место Алонсо?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI Gettyimages.ru/Dan Mullan, Clive Rose