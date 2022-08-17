Новичок «Ф-1» на обложке китайского спортивного-модного журнала «Чемпион»: десяток пестрых и дорогущих нарядов вплоть до рюкзаков за 2400 евро

Пока Льюис Хэмилтон появляется на обложке Vanity Fair с проникновенным интервью и популяризирует «Ф-1» в США, то же делает Чжоу Гуаньюй в Китае. Дебютант засветился на первых страницах местной версии Sports Illustrated, и не только в печатной версии – в соцсетях журнала есть видео с рассказом о своем пути в гонках (конечно, на китайском).

Но в печатной версии пилот «Альфа Ромео» сменил десяток шикарных разных нарядов.

Вот, например, свежий летний образ благодаря легкой куртке от бренда Mans из коллекции весна-лето 2022 за €570.

Романтичный наряд с принтом в виде эскизов одежды от Kenzo. Жакет – €650, брюки – €450, шелковый галстук с маком – €130, черные кожаные ботинки – €760. Цена берета неизвестна.

Гламурный блестящий костюм от Prada – будущая осенняя коллекция. А вот кожаный рюкзак за плечами Чжоу – тот же бренд и ценник в €2400.

Элегантный оливковый лук от итальянского модного дома Etro, который знаменит узорами пейсли (другое название – «турецкий огурец»). Бархатный пиджак – €1350 и брюки – €850, шелковая рубашка – €860, ремень – €250.

Сын маминой подруги, который может прокатить с ветерком! На Чжоу – комбо будущих коллекций: рубашка Mans с изображением лиц и брюки Versace с добавлением блестящих нитей.

На видео засветился еще один наряд. Те же брюки, к ним жилет и кардиган из коллекции Versace.

Кэжуал-ансамбль на каждый день от Prada. Известна пока только цена двухцветной кожаной сумки через плечо – €2600.

А это – беспроигрышное сочетание на любую вечеринку из яркого костюма и белой рубашки нераспознананных брендов. Вероятно, именно китайских.

И спортивный лук без изысков.

Теперь вы понимаете, почему Чжоу называет Хэмилтона модным кумиром в «Ф-1»?

Фото: weibo.cn