Расселл рванул на помощь пострадавшему в жесткой аварии товарищу. И закрыл серию из топ-5 в каждой гонке сезона – хотя мог ехать дальше

На домашнем Гран-при.

До этапа в Великобритании Джордж Расселл просто удивлял: в каждом заезде года на ослабшем «Мерседесе» непременно финишировал в топ-5 и даже трижды забрался на подиум. В итоге к домашнему этапу в Великобритании он подошел на четвертом месте общего зачета всего в 15 баллах от Леклера – с учетом новинок и прогресса команды на «Сильверстоуне» казалось, будто №63 наконец выпадет шанс на битву за победу.

Но в реальности заезд Джорджа закончился уже на первом секторе: Пьер Гасли решил, будто влезть между «Мерседесом» и «Альфа Ромео» Чжоу перед скоростным виражом – отличная идея, не успел сбросить, когда Расселл начал перестроение (по праву находившегося впереди, да еще и на внутренней траектории), спровоцировал касание колес с W13 – и цепная реакция отправила Чжоу в барьеры:

С трибун выглядело так:

Неудивительно, что Расселл просто бросил машину, побежал проверять товарища и звать помощь:

Вот только по возвращении к «Мерседесу» его ждал сюрприз: продолжать гонку запретили, ведь Джордж заглушил мотор, отстегнулся, вынул руль и воротник и выбрался из кокпита.

По правилам «Ф-1» это трактуется как сход – ведь так можно делать только под красными флагами и только при возвращении в боксы. Тем не менее, британская пресса завела разговор о «нечестном» решении, да и сам Джордж высказался в интервью довольно резко:

«Это было ужасно. Он застрял и ничего не мог поделать. Думаю, надо подумать над тем, чтобы болиды не застревали в таком узком пространстве между барьерами из шин и металлическими ограждениями.

Я увидел, что появились красные флаги, и выпрыгнул из машины, чтобы увидеть, в порядке ли он. У меня был только прокол. В целом машина была в порядке. Кое-какие повреждения, но ничего критичного.

Когда я вернулся к машине, то не смог запустить мотор, потому побежал в команду, чтобы они все проверили. Перед этим я сказал судьям, чтобы те ничего не трогали. Но первое, что я увидел по возвращении – ее тащат на погрузчик. ФИА не разрешила поехать снова, что немного раздражает. Дело в правилах: как только приходит помощь со стороны, продолжать нельзя».

И правда: если бы Джордж не остановился и не выскочил, то, скорее всего, смог бы добраться до боксов (если дело и правда было только в проколе) – видите, его W13 замер все-таки на асфальте, а не в гравии.

Ранее в «Ф-1» мы не раз уже видели, как гонщики добирались в боксы на трех колесах: Хэмилтон вообще победил так в 2020-м (проехал почти полкруга). А на Гран-при Азербайджана 2018-го Алонсо дотянул даже на двух колесах!

Какой же Расселл красавец!