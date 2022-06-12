«Феррари» коллапсирует: в Баку отказали три из шести машин из-за моторов, а у Сайнса полетела гидравлика. Ответа нет

Потеряна победа, страдает репутация.

«Феррари» выдала феноменальный старт сезона с поулами, победами и дублями: Шарль Леклер выиграл 6 квалификаций из восьми, а после первых трех этапов казалось, будто Скудерия возьмет оба титула без особого труда. Но теперь монегаск уже третий в общем зачете и отстает от Ферстаппена на 34 балла, а «Феррари» уступает «Ред Булл» солидные 80 очков в Кубке конструкторов.

В чем же дело? В личных ошибках пилотов и стратегических просчетах, но больше всего – в надежности техники. Хотя бы потому, что она вызывает больше всего вопросов, непонимания и неопределенности в будущем.

Например, на Гран-при Азербайджана Карлос Сайнс припарковался в зоне вылета уже на 9-м круге – у него оказала гидравлика.

А Шарль Леклер лидировал, но сошел с клубами дыма – сдал мотор:

Пострадали и клиенты: Чжоу из «Альфа Ромео» на 23-м круге попросили остановиться в боксах из-за проблем с двигателем, а 10 кругов спустя то же самое случилось и с «Хаасом» Кевина Магнуссена:

«Опять «Феррари»! – отреагировал комментатор Sky Sports F1 и бывший пилот (кстати, «Мерседеса») Пол ди Реста в прямом эфире.

Что же случилось? А… Никто не знает🤷🏻‍♂️

«Безусловно, мы обеспокоены. Надежность играет свою роль, всегда нужно учитывать этот фактор.

Необходимо провести работу. Команда по-прежнему сосредоточена и упорно трудится, чтобы в будущем мы стали сильнее. Надо понять и проанализировать [проблемы], пока у меня нет ответа», – прокомментировал шеф «Феррари» Маттиа Бинотто после финиша.

Хотя еще до Гран-при он сам не скрывал (после отказов на Гран-при Испании): проблемы с надежностью есть, и команда обязана взяться за их решение в среднесрочном периоде.

«Обеспечение надежности – это всегда вызов, особенно если речь о силовой установке. Перед сезоном наше моторное подразделение проделало невероятную работу и улучшило мощность. Безусловно, это повлияло на риски, связанные с надежностью.

Старт сезона прошел прекрасно. В последних гонках случались проблемы – у Шарля в Испании, у наших клиентов в Монако. Всегда есть опасения, и не думаю, что можно справиться с ними быстро, за одну гонку. Но я знаю, что команда достаточно сильна и постарается обеспечить надежность на ближайших этапах. Мы как минимум защищены в плане износа двигателей, а [опасениями] займемся в средне- и долгосрочной перспективе».

И инсайд La Gazzetta Dello Sport гласит: «Феррари» готовит обновление двигателя к Гран-при Великобритании (то есть к 1 июля) – правда, речь шла не об изменениях для избежания отказов, а об апгрейдах гибридной системы ERS. А ведь сезон уже идет (закончилась восьмая гонка)!

«Мы хотим побеждать в честной и равной борьбе. Но равной борьбы не получится, если у «Феррари» будут продолжаться проблемы с надежностью. Как не помогут этой равной и честной борьбе штрафы, которые последуют в дальнейшем, – посетовал после финиша заезда в Баку советник «Ред Булл» Гельмут Марко. – Леклер сейчас начнет использовать уже третий по счету двигатель в этом сезоне, и в дальнейшем ему придется еще раз или два менять двигатель, а значит, неизбежно будет получать за это штрафы».

Верите, что поломки «Феррари» закончатся и итальянцы вернутся в схватки за титулы?

Фото: REUTERS/Murad Sezer; кадры трансляции