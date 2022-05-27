Нереальный сэйв Феттеля – в дрифте на улице Монако. То ли мастерство, то ли везуха

В случае аварии пришлось бы возвращаться на старые детали.

Себастьян Феттель сорвал аплодисменты во второй практике Гран-при Монако – вот этим шедевральным сэйвом в скольжении:

Его зеленый «Астон Мартин» AMR22B пролетел в паре сантиметров от стены – но четырехкратный чемпион «Ф-1» то ли воспользовался всем своим мастерством, то ли всем везением мира.

Для перспектив Себа и команды крайне важно было избежать аварии – ведь пока «Астон Мартин» произвел только по одному комплекту нового скандального обвеса и охлаждения «а-ля «Ред Булл». Менеджер команды Энди Стивенсон даже признался, что предупредил обоих пилотов: если кто-то что-то разобьет – придется возвращаться на старую версию.

Наверное, потому Себ так и тащил машину – изо всех сил:

Или все-таки это скорее везение?