Феттель включил ультрашпиона: заглянул под все лучшие болиды «Ф-1» . Сверял со своим

Очень озадаченный Себ.

«Астон Мартин» переживает максимально сложный старт сезона новой «Формулы-1»: машина вышла так себе, пилотам трудно с ней совладать, лидер команды Себастьян Феттель еще и вылетел на два первых этапа из-за ковида. Возвращение четырехкратного чемпиона получилось ужасным: бесконечные поломки и аварии не позволили немцу нормально потренироваться, да и в целом управляемость болида вызывала вопросы.

Перед Гран-при Эмилии-Романьи «Астон Мартин» и вовсе оказался единственной командой без очков. Потому восьмое место Феттеля и десятая позиция Стролла вызвала настоящую эйфорию в боксах команды из Сильверстоуна – и Себ назвал результат победой:

«Лишь восьмая позиция, не первое место. Но знаете, у меня в карьере было много гонок, которые я провел заметно хуже, и при этом попадал на подиум. Так что я очень рад.

Для нас это как победа в гонке. Мы должны быть честны – в данный момент у нас далеко не самая быстрая машина в пелотоне. Скорее наоборот. Да, нам помогла погода, но нужно было еще воспользоваться шансом».

А в закрытом парке после финиша Феттель сполна воспользовался еще одним шансом – буквально изучил все подряд лучшие болиды новой «Ф-1»: «Феррари» лидера чемпионата Леклера, «Ред Булл» победителя заезда Макса Ферстаппена и «Макларен» заехавшего на подиум Ландо Норриса. Причем в невиданном ранее стиле: степенно ходил от машины к машине, озадаченно заглядывал под днища, сравнивал с собственным болидом – и постоянно возвращался к «Феррари»:

Теперь за «Астон Мартин» стоит внимательно последить на ближайших этапах – и сравнить все возможные новинки с деталями осмотренной техники. Больно Феттель хорош в использовании внезапных удачных шансов.