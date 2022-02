Реальный болид Мазепина впервые выехал на трассу. В нем половина от «Феррари» (даже разборный нос), вал мелких фишек и экстрaохлаждение

Главные вкусности оружия Никиты для завоевания «Ф-1».

«Хаас» Никиты Мазепина вроде бы представил болид самым первым в новой «Формуле-1» – еще 4 февраля – но уже тогда шефы американцев признали: публике показали «раннюю версию», которую успели сильно развить и продвинуть еще к моменту презентации. С тех пор прошло еще полмесяца, практически все соперники тоже сдались (втайне сохранили лишь разработки «Ред Булл», и «Альпин» показала болид лишь к ночи 21-го), до тестов оставалось всего пару дней – тогда-то русский пилот и выкатил реальный VF22 в первый раз на трек в Барселоне.

И правда: он сильно изменился по сравнению с первыми рендерами.

Было:

Стало:

И да, он в самом деле очень похож на новую «Феррари»: то же заднее антикрыло, передняя подвеска (но ее американцы закупают у итальянцев), некоторые характерные рассекатели вроде «рогов викинга», изобретенные в Маранелло еще в 2018-м продувные зеркала…

А еще форма корпуса сбоку весьма напоминает F1-75 – и эксперт F1 TV Крэйг Скарборо настаивает, что радиаторы сконструированы похожим образом:

Then the sidepods definitely appear to Ferrari ridgeback style. The radiators appear to mounted in a similar way pic.twitter.com/CoU743nJaM

Но «Хаас» не осмелился на такое же агрессивное тунеллирование горячего потока:

Да и входные отверстия другой формы – ниже и менее объемные, потому аэродинамически VF22 – все-таки другой болид.

Однако главную фишку F1-75 американцы все-таки стащили – вглядитесь в сравнение и увидите копирование идеи разборного носа! Ее первой показали именно на презентации Скудерии 18 февраля.

С другой стороны, нельзя на все сто утверждать, будто идея родилась именно в алом штабе – просто у «Хааса» уже год как есть целый офис в Маранелло с тремя десятками «арендованных» у Скудерии инженеров. Даже технический директор команды Мазепина раньше строил болиды для главной итальянской марки.

«У нас всегда были свои спецы по аэродинамике, но в остальном мы обычно использовали людей «Даллары» – до половины, – признался на презентации шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Теперь же мы делаем все сами: половина технического штаба – бывшие инженеры «Феррари», 30-35 человек. Теперь «Даллара» только производит и собирает машину».

Помимо ряда инженеров, Скудерия выделила особый кластер зданий рядом с аэротрубой в Маранелло и закрыла его под нужны клиента.

«Люди будут работать в Маранелло, но в здании, отдельном от персонала «Феррари», – объяснил систему шеф «Феррари» Маттиа Бинотто. – У них не будет доступа к офисам «Феррари». Это полное разделение.

Так «Хаас» усилит структуру и техническую организацию. Для нас это тоже необходимо для сокращения штата – чтобы уложиться в бюджетные ограничения. «Хаас» останется полностью независимой от «Феррари». Это не «младший» и не «дочерний» коллектив, речь не идет об обмене информацией в рамках, превышающих дозволенные регламентом».

Можно ли заключить, будто возможный трансфер идеи разборного носа с целью экономии бюджета переступает правила – сказать сложно. Однако на момент дебюта «Хааса» на треке реальную обкатку прошли 8 машин из 9 – и решение заметили только на VF22 и F1-75.

Тем не менее, машина Мазепина отметилась и дополнительными экспериментальными мелочами.

К примеру, обкатана версия экстремального охлаждения – вместо «плавника»:

Или закрылки-рассекатели на днище – призваны ускорить воздушный поток за счет генерирования вихрей и увеличить прижимную силу:

А еще входные отверстия в туннель под днищем теперь уступают по степени сложности только «Мерседесу»:

This has been seen on the William’s too, the inlet fences raised up above the shortened tunnel roof. I recall this trick was raised on here with me and @AeroGandalf ? pic.twitter.com/cQwxmWlpaG