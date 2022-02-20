Трое гонщиков сбегали отлить в паузе заезда на 4 часа, их заметили и влепили по штрафу в €20к. Просто в ОАЭ это – смертельное оскорбление

Культурный шок из Ближнего Востока.

Думали, у вас в городе платные туалеты – дорогие? Тогда вам лучше не ездить в Абу-Даби и уж точно не заявляться на трек «Яс-Марина» – иначе местные законы и обычаи вас удивят.

По крайней мере, Алфреда Ренауэра, Давида Фуманелли и Нила Мастона они точно задели.

Первый заезд местного этапа Азиатской серии «Ле-Ман» на 4 часа по трассе для «Ф-1» прервался на середине красными флагами – из-за пожара на машине русской команды G-Drive Racing.

Lap 48 - half distance



Ben sits second and Tony third in their respective classes, we're minutes away from going back green! #AsianLeMans | #4HAbuDhabi pic.twitter.com/iQgrBA1Onk — Nielsen Racing in Asian Le Mans (@RacingNielsen) 19 февраля 2022 г.

Машины выстроились на стартовой решетке, гонщики в паузе ушли кто куда: одни – отдохнуть, другие – отошли по нужде… А после финиша как раз этой троице именно за экспресс-поход в туалет в неразрешенном месте прилетели штрафы: по 20 тысяч евро каждому. 10 тысяч требовалось выплатить сразу, а еще 10 – в случае отсутствия письменных извинений в адрес Гоночной Организации Эмиратов (местного промоутера) в течение суток.

Нет, это не шутка: вот решение по Ренауэру, вот – по Фуманелли, а вот – по Мастону.

Причем дело не в самом факте отхода по нужде в неположенном месте, а в обстоятельствах. В мотивационной части стюарды пояснили: гонщиков за «делом» рядом с постом маршалов (это волонтеры, убирающие обломки и подающие сигналы флагами) заметила женщина-маршал. Она немедленно позвала коллегу-мужчину, тот «немедленно прекратил процесс» и сообщил шефу. Разбирательства начали именно после обращения в от главного маршала.

В чем проблема? Судьи пояснили: «в некоторых культурах действия или поступки воспринимаются по-разному и имеют разную степень приемлемости. Поскольку в ОАЭ такое считается крайним неуважением и смертельным оскорблением, стюарды решили наложить на виновников наказание».

Похоже, теперь любым европейцам, выезжающим за пределы родного континента даже на гонки, лучше изучить свод местных правил и обычаев – иначе можно неиллюзорно влететь на месячную зарплату: ведь пилотам уровня Ренауэра или Фуманелли как раз и платят не больше €20 тысяч за этап.

Зарплаты в гонках за пределами «Ф-1»: у вчерашних любителей – $10 тыс за заезд, в «средних» сериях $300 тыс в год – счастье

Зарплаты «Ф-1» в 22-м: у Мазепина почти меньше всех, у Ферстаппена – на $15 млн меньше Хэмилтона, «Феррари» нет в топ-5

В «Ф-1» впервые заплатят $27 млн в год гонщику без побед. Чтобы не переманили «Мерседес» и «Ред Булл»