Трое гонщиков сбегали отлить в паузе заезда на 4 часа, их заметили и влепили по штрафу в €20к. Просто в ОАЭ это – смертельное оскорбление

Культурный шок из Ближнего Востока.

Думали, у вас в городе платные туалеты – дорогие? Тогда вам лучше не ездить в Абу-Даби и уж точно не заявляться на трек «Яс-Марина» – иначе местные законы и обычаи вас удивят.

По крайней мере, Алфреда Ренауэра, Давида Фуманелли и Нила Мастона они точно задели.

Первый заезд местного этапа Азиатской серии «Ле-Ман» на 4 часа по трассе для «Ф-1» прервался на середине красными флагами – из-за пожара на машине русской команды G-Drive Racing.

Lap 48 - half distance



Ben sits second and Tony third in their respective classes, we're minutes away from going back green! #AsianLeMans | #4HAbuDhabi pic.twitter.com/iQgrBA1Onk