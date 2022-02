Первый настоящий болид новой «Ф-1»: с огромными радиаторами, задранным носом и конструкцией под Феттеля

Ищем слабые места у «Астон Мартин».

10 февраля новой сезон «Формулы-1» по революционному регламенту наконец-то начался по-настоящему: после глубоких рендеров «Хааса» и фэйкового «прототипа» «Ред Булл» английский «Астон Мартин» первым осмелился показать реальную машину. И тут же – 11-го – обкатать ее на трассе.

Что же мы увидели в исполнении легендарного английского бренда?

Прежде всего – наконец-то настоящий DRS: примерно так его реализуют все команды.

Остался «бугорок» для использования «суперохлаждения» мотора «Мерседеса» – у «Уильямса» и «Макларена» в прошлом году такой опции не было, например:

И, конечно, огромные прорези для радиаторов при минимальных входных отверстиях боковых воздухозаборников – такого в истории «Формулы-1» еще не было.

Предположительное сравнение с шоукаром и разработкой «Хааса».

Философия формы корпуса отличается от «Хааса»: воздухозаборник меньше, но боковая и задняя части прямо в разы больше.

Зато у «Астон Мартин» обнаружилась глубокая «подрезка»:

Deeeeep undercut, I wonder if the radiator sits flat along the middle of the whole sidepod.flows more air over the tunnel top/exit? pic.twitter.com/OB68CTr8R3