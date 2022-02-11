Первый настоящий болид новой «Ф-1»: с огромными радиаторами, задранным носом и конструкцией под Феттеля

Ищем слабые места у «Астон Мартин».

10 февраля новой сезон «Формулы-1» по революционному регламенту наконец-то начался по-настоящему: после глубоких рендеров «Хааса» и фэйкового «прототипа» «Ред Булл» английский «Астон Мартин» первым осмелился показать реальную машину. И тут же – 11-го – обкатать ее на трассе.

Что же мы увидели в исполнении легендарного английского бренда?

Прежде всего – наконец-то настоящий DRS: примерно так его реализуют все команды.

Остался «бугорок» для использования «суперохлаждения» мотора «Мерседеса» – у «Уильямса» и «Макларена» в прошлом году такой опции не было, например:

И, конечно, огромные прорези для радиаторов при минимальных входных отверстиях боковых воздухозаборников – такого в истории «Формулы-1» еще не было.

Предположительное сравнение с шоукаром и разработкой «Хааса».

Философия формы корпуса отличается от «Хааса»: воздухозаборник меньше, но боковая и задняя части прямо в разы больше.

Зато у «Астон Мартин» обнаружилась глубокая «подрезка»:

Deeeeep undercut, I wonder if the radiator sits flat along the middle of the whole sidepod.flows more air over the tunnel top/exit? pic.twitter.com/OB68CTr8R3 — Craig Scarborough (@ScarbsTech) 10 февраля 2022 г.

Она создаст мини-туннель и включит синергию с огромным диффузором на полную: воздух не будет рассеиваться (как, возможно, у «Хааса»), а пойдет ровненько под заднее антикрыло и гарантирует отличное генерирование прижимной силы позади. В прошлом году такую концепцию использовала только одна команда – «Альпин», и тогда ставка выглядела весьма рискованно. Похоже, инженеры «Астон Мартин» считают, что с граунд-эффектом «туннель» заработает лучше.

Из минусов – повышение центра тяжести. Не очень-то здорово из-за концепции новых болидов – кажется, именно из-за нее пришлось занижать выхлопную систему (которую обычно стараются направить как можно агрессивнее под заднее антикрыло, чтобы через перепад давления между зонами горячего и холодного потоков повышать прижимную силу).

«Чем ниже вы опустите машину по новым правилам к земле – тем больше скорости получите, – объяснил на презентации и глава технического штаба Энди Грин. – Такие настройки помогут выжать больше. И в итоге вы получите довольно жесткую машину. Потому чтобы сохранять близость к земле, пилоты будут ехать на ней как на карте».

Из-за этого удивил и очень высокий, прямо «задранный» нос:

Такая конструкция не очень-то логична для машины с граунд-эффектом, ведь вся его суть – в скорости протекания воздушного потока под днищем. «Ред Булл» и последователи не просто так занижали антикрылья в предыдущих сезонах – пытались воспроизвести этот эффект, ведь чем меньше просвет между деталью и асфальтом, тем выше скорость потока и сильнее – «присасывание» машины к дороге.

Потому если цель – просто «запитать» заднюю часть как можно сильнее, можно перестараться и прийти к дисбалансу между загрузкой сзади и спереди. Себастьян Феттель, конечно, обожает машины со сдвинутым в зад балансом, но на первый взгляд концепция выглядит слегка… экстремально.

Так что, вероятно, нынешний уровень просвета – чисто выставочный, и к тестам его еще поменяют. Или даже серьезно переделают все к середине сезона – по инсайду авторов итальянского Motorsport, «Астон Мартин» недоволен машиной и планирует вторую версию.

Реальные перспективы AM22 прояснятся не раньше 23 февраля – даже сейчас сравнения с «Хаасом» очень условны. Именно болид Феттеля и Ланса Стролла фактически станет бенчмарком для всех последующих презентаций – и уж точно вряд ли кто-то найдет особо хитрые или нестандартные решения.

Пока же наслаждаемся хотя бы визуально. Настоящая «Формула-1» вернулась.

Фото: twitter.com/astonmartinf1