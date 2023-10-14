Байно-Гиттенс вывел «Дортмунд» в плей-офф. Кто это такой?

Наследник Беллингема и Санчо.

Дортмундская «Боруссия» – в плей-офф Лиги чемпионов! Кто зарешал в матче с «Миланом»? 19-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс. Да, это еще один молодой британский талант в Дортмунде.

Два пенальти за 10 минут – так начали «Милан» и «Боруссия»

А ведь начиналось все очень даже неплохо для «Милана»: на пятой минуте хозяева получили право на пенальти за игру рукой Нико Шлоттербека. Но удар Оливье Жиру потащил Грегор Кобель.

У Жиру всего третий незабитый пенальти в карьере. Предыдущий был в апреле этого года в лигочемпионском матче против «Наполи», а до этого – еще за «Арсенал» в Кубке Лиги в 2012-м.

Наказали за такую расточительность быстро. Через 5 минут Байно-Гиттенс с фланга ворвался в штрафную «Милана», получил по ногам от Калабрии, а судья поставил пенальти уже в ворота Майка Меньяна.

Марко Ройс не дал повод изучать его статистику незабитых пенальти – уложил под штангу.

Хотя «Милан» еще до перерыва сравнял. Саму Чуквуэзе накрутил Бенсебайни и Байно-Гиттенса, ворвался в штрафную и положил в дальний угол.

У Байно-Гиттенса победный гол. Но помогли травмы «Милана»

Во втором тайме итальянская команда потеряла очередного защитника – с травмой подколенного сухожилия вылетел Малик Тшау, на место которого вышел номинальный полузащитник Раде Крунич (Калулу, Кьер, Пеллегрино и даже Кальдара сломаны). Это упростило «Боруссии» создание моментов.

Уже через 5 минут после замены разыграли классную комбинацию, завершил которую ударом в касание Байно-Гиттенс. Калабрия снова потерял молодого оппонента.

Третий гол «Дортмунд» забил уже после замены Байно-Гиттенса – отличился Карим Адейеми. Победа 3:1 и выход из группы для команды Эдина Терзича.

Что еще за Байно-Гиттенс?

Байно-Гиттенс родился в Рединге, там же начинал профессиональную карьеру. Папа, профессионально игравший в крикет, тянул сына за собой. Но Джейми все-таки склонился в сторону футбола. Техничного парня из академии «Рединга» забрал «Ман Сити».

А дальше Байно-Гиттенс пошел по дорожке, протоптанной Джейдоном Санчо – в 16 лет переехал из Манчестера в академию «Боруссии». Кстати, практически в одно время с Джудом Беллингемом. Скауты «Дортмунда» считали Джейми даже более талантливым, чем Санчо.

В 17 Байно-Гиттенс уже попадал в состав и даже забивал голы. Например, вот такой мяч в ворота «Аугсбурга» в прошлом сезоне.

Джейми было тяжеловато из-за травмы плеча, которая мучала практически весь год. Весной понадобилась операция, из-за которой парень пропустил финиш Бундеслиги, да и на старте этого сезона почти не играл.

Эдин Терзич вспомнил про талантливого парня только в ноябре, но очень вовремя. За месяц Джейми сыграл в трех матчах:

🅰️ В кубке против «Хоффенхайма» сделал голевую передачу на победный гол Ройса;

⚽️🅰️ В Бундеслиге помог отыграться с 0:2 против «Гладбаха» – сначала ассистировал сравнявшему счет Фюллькругу, победный забил сам;

⚽️🅰️ Теперь в Лиге чемпионов гол+пас против «Милана».

3+2 в трех матчах – неплохо для парня, которому 20 лет исполнится только в августе следующего года. Сайт Бундеслиги уже отмечает скорость и технику Джейми и сравнивает его с Маркусом Рэшфордом.

Лучшую рекомендацию английскому таланту дал Карим Адейеми: «Он ничего не боится. По-моему, он один из лучших по игре один-в-один. Он вырастет в очень хорошего игрока».

Уже вовсю идут новости о том, что Байно-Гиттенсом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл», но самому 19-летнему вингеру пока все нравится в Дортмунде. Он тут получает права, учит немецкий и постепенно закрепляется в основе. К тому же пример вернувшегося в Англию Джейдона Санчо перед глазами – Джейми говорит, что регулярно общается с Джейдоном.

Пока следим и запоминаем имя.

Фото: IMAGO/imagephotoagency.it, Spada/Keystone Press Agency, Federico Gambarini/dpa, IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press; East News/Marco BERTORELLO / AFP