Байно-Гиттенс вывел «Дортмунд» в плей-офф. Кто это такой?
Наследник Беллингема и Санчо.
Дортмундская «Боруссия» – в плей-офф Лиги чемпионов! Кто зарешал в матче с «Миланом»? 19-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс. Да, это еще один молодой британский талант в Дортмунде.
Два пенальти за 10 минут – так начали «Милан» и «Боруссия»
А ведь начиналось все очень даже неплохо для «Милана»: на пятой минуте хозяева получили право на пенальти за игру рукой Нико Шлоттербека. Но удар Оливье Жиру потащил Грегор Кобель.
У Жиру всего третий незабитый пенальти в карьере. Предыдущий был в апреле этого года в лигочемпионском матче против «Наполи», а до этого – еще за «Арсенал» в Кубке Лиги в 2012-м.
Наказали за такую расточительность быстро. Через 5 минут Байно-Гиттенс с фланга ворвался в штрафную «Милана», получил по ногам от Калабрии, а судья поставил пенальти уже в ворота Майка Меньяна.
Марко Ройс не дал повод изучать его статистику незабитых пенальти – уложил под штангу.
Хотя «Милан» еще до перерыва сравнял. Саму Чуквуэзе накрутил Бенсебайни и Байно-Гиттенса, ворвался в штрафную и положил в дальний угол.
У Байно-Гиттенса победный гол. Но помогли травмы «Милана»
Во втором тайме итальянская команда потеряла очередного защитника – с травмой подколенного сухожилия вылетел Малик Тшау, на место которого вышел номинальный полузащитник Раде Крунич (Калулу, Кьер, Пеллегрино и даже Кальдара сломаны). Это упростило «Боруссии» создание моментов.
Уже через 5 минут после замены разыграли классную комбинацию, завершил которую ударом в касание Байно-Гиттенс. Калабрия снова потерял молодого оппонента.
Третий гол «Дортмунд» забил уже после замены Байно-Гиттенса – отличился Карим Адейеми. Победа 3:1 и выход из группы для команды Эдина Терзича.
Что еще за Байно-Гиттенс?
Байно-Гиттенс родился в Рединге, там же начинал профессиональную карьеру. Папа, профессионально игравший в крикет, тянул сына за собой. Но Джейми все-таки склонился в сторону футбола. Техничного парня из академии «Рединга» забрал «Ман Сити».
А дальше Байно-Гиттенс пошел по дорожке, протоптанной Джейдоном Санчо – в 16 лет переехал из Манчестера в академию «Боруссии». Кстати, практически в одно время с Джудом Беллингемом. Скауты «Дортмунда» считали Джейми даже более талантливым, чем Санчо.
В 17 Байно-Гиттенс уже попадал в состав и даже забивал голы. Например, вот такой мяч в ворота «Аугсбурга» в прошлом сезоне.
Джейми было тяжеловато из-за травмы плеча, которая мучала практически весь год. Весной понадобилась операция, из-за которой парень пропустил финиш Бундеслиги, да и на старте этого сезона почти не играл.
Эдин Терзич вспомнил про талантливого парня только в ноябре, но очень вовремя. За месяц Джейми сыграл в трех матчах:
🅰️ В кубке против «Хоффенхайма» сделал голевую передачу на победный гол Ройса;
⚽️🅰️ В Бундеслиге помог отыграться с 0:2 против «Гладбаха» – сначала ассистировал сравнявшему счет Фюллькругу, победный забил сам;
⚽️🅰️ Теперь в Лиге чемпионов гол+пас против «Милана».
3+2 в трех матчах – неплохо для парня, которому 20 лет исполнится только в августе следующего года. Сайт Бундеслиги уже отмечает скорость и технику Джейми и сравнивает его с Маркусом Рэшфордом.
Лучшую рекомендацию английскому таланту дал Карим Адейеми: «Он ничего не боится. По-моему, он один из лучших по игре один-в-один. Он вырастет в очень хорошего игрока».
Уже вовсю идут новости о том, что Байно-Гиттенсом интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл», но самому 19-летнему вингеру пока все нравится в Дортмунде. Он тут получает права, учит немецкий и постепенно закрепляется в основе. К тому же пример вернувшегося в Англию Джейдона Санчо перед глазами – Джейми говорит, что регулярно общается с Джейдоном.
Пока следим и запоминаем имя.
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- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 10, пенальти Ройс, 1:1 – 37 Чуквуэзе, 1:2 – 59 Байно-Гиттенс, 1:3 – 69 Адейеми.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Крунич, 53), Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Адли (Йович, 77), Рейндерс, Чуквуэзе (Траоре, 77), Жиру.
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Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек (Озджан, 55), Бенсебайни, Ройс (Брандт, 79), Забитцер, Джан, Мален (Адейеми, 55), Байно-Гиттенс (Вольф, 66), Фюллькруг.
Фото: IMAGO/imagephotoagency.it, Spada/Keystone Press Agency, Federico Gambarini/dpa, IMAGO/Jonathan Moscrop/Global Look Press; East News/Marco BERTORELLO / AFP
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