Новый вратарь «Зенита» Одоевский: долго играл в поле, говорит по-французски с Малкомом, мог уйти в «Локо»

Когда-то жал руку Вальдесу.

«Зенит» хоть и не обыграл «Бетис» в гостях, но впервые при Семаке не пропустил в выездном матче еврокубков. Так совпало, что в воротах стоял Даниил Одоевский – самый молодой вратарь «Зенита» в еврокубках. Для 19-летнего кипера этот матч был дебютом на таком уровне.

Cэйвов у Даниила не было, пару раз спасла штанга, но отыграл точно уверенно.

Сергей Семак остался доволен. Тренер «Зенита» объяснил, что Одоевского рассматривали еще на первый матч, но тогда не рискнули – поставили Кержакова и пропустили три. Побоялись из-за отсутствия опыта: у Одоевского всего один матч в РПЛ – в конце прошлого сезона против «Тамбова» (победа 5:1)

На ответную игру уже после первой встречи с «Бетисом» решили выставить Одоевского – и он не подвел. Семак похвалил кипера за игру ногами, но припомнил одну помарку на выходе в первом тайме.

Малафеев бился за Одоевского в «Зените» и не хотел, чтобы тот ушел в московские клубы

Летом довериться Одоевскому призвал Аршавин. Считается, что из-за этого клуб отказался от приглашения Дениса Адамова из «Краснодара».

А до этого Одоевского нахваливал Вячеслав Малафеев. Легендарный кипер «Зенита» даже намекнул, что боролся за будущее Даниила в Петербурге (парня мог увести «Локомотив»): «Давно не видел таких перспективных вратарей. Не зря бился за него, еще когда работал в структуре клуба. Бился в том плане, чтобы его удержали в Питере. Еще в раннем возрасте он подавал надежды, и претендентов на него из Москвы хватало – конкуренция была достаточно серьезной.

Оставив его в «Зените», мы не прогадали. Думаю, Одоевский будет прогрессировать. Может претендовать на первый номер в «Зените», причем на долгое время».

Оказался в «Зените» из-за мамы, которая спросила, где в названии школы слово «Зенит»

«Бабушка с дедушкой привели меня в футбол в 5 лет, в школу «Смена». А потом произошел интересный случай – как-то через год после этого мы сидели с мамой в кафе, я ел булочку, а мама рассуждала: «Почему «Смена»? Где в названии «Зенит»? Есть же СДЮШОР «Зенит»!» И меня сразу перевели туда – так все и началось.

Бабушка очень волнуется за меня и не ходит на матчи, потому что не может смотреть на поле. Она следит за ходом игры по дедушкиным крикам и потом проверяет, чего он кричал – либо гол, либо я что-то отбил, хорошо сыграл».

Стал вратарем случайно, когда валялся на газоне и попал под бьющего тренера

«До 11 лет меня использовали как нападающим, так и вратарем. На детских турнирах мог сыграть один матч нападающим, а второй – вратарем. Когда выбил палец, то играл только нападающим. Вот так я ротировался из позиции в позицию. Потом как-то попал к Александру Анатольевичу Поликанову, тренеру вратарей в СДЮШОР «Зенит». И все, так и остался вратарем.

Момент, когда впервые встал в ворота, помню прекрасно. После тренировки устал, начал валяться. И тренер Юрий Егорович мне говорит: «Встань в ворота, я тебе пробью». Раз ударил, я что-то поймал. Два ударил, я что-то поймал. Три ударил, я что-то поймал. Он посмотрел и говорит: «Завтра вратарская тренировка, приходи к Алексею Анатольевичу». Я был в шоке. В смысле? Какая вратарская тренировка? Вы что?»

Один раз Одоевского все-таки выпускали в поле уже после перехода в ворота на постоянку

«Мне лет 15 было. Приехали на турнир в Ригу. Мы выигрывали после первого тайма 2:0. После перерыва не забили один момент, второй, третий. Наш тренер психует и говорит мне: «Одой, переодевайся!» Я переоделся, вышел – две голевых! На тренировках часто в поле просился. Даже Алексей Анатольевич мне порой говорил: «Даня, отдохни от ворот, потренируйся в поле». А когда поиграл, насладился, идешь обратно в рамку отбивать удары».

Думаете, отсюда и хорошая игра ногами? Сам вратарь не считает, что это качество связано именно с опытом игры в поле: «Не думаю, что это только из-за этого. Просто много тренировался, поэтому без проблем играю ногами».

Как-то пожал руку Виктору Вальдесу и не спал всю ночь. А бабушка хранит фото из газеты

Один из самых ценных моментов в карьере Одоевского – персональное приветствие бывшего вратаря «Барселоны» Виктора Вальдеса. В 2019 году он приехал с молодежной «Барселоной» в Санкт-Петербург и после игры похвалил Одоевского.

Даня Одоевский, 16 лет 🤝 Виктор Вальдес, 37 лет, чемпион мира и Европы, обладатель 22 клубных трофеев #ЗенитМБарселонаМ pic.twitter.com/GHtx4hFSFH — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 6, 2019

«Я вообще не помню этого момента! Хоть убей. На видео даже видно, что я голову отвернул, когда он мне руку протягивал. Потом смотрел видео, и мне было так стыдно! Мне потом все это видео присылают и спрашивают: «Ты вообще нормальный? Тебе Вальдес руку протягивает, а ты…»

После этого момента я сажусь на скамейку и спрашиваю у ребят: «Это что, мне Вальдес только что руку протянул?» И я пытаюсь вспомнить: а пожал ли я ему руку вообще? Думал, что надо после игры к нему еще раз подойти. А вдруг реально не пожал!

Ночью потом почти не спал. На следующий день прихожу с учебы, бабушка показывает газету «Метро», и там моя фотография с Вальдесом, я ему руку жму. Бабуля бережно хранит ее».

Знает английский, испанский, французский. Неплохо?

«Знаю английский, базовый испанский, французский учил в школе – произношение осталось хорошее, но лексику и грамматику подзабыл. Еще пара слов на итальянском.

Когда пришел в первую команду, начал чаще слышать иностранную речь, впитывать, что-то больше понимать. Бывает, на тренировках, особенно когда упражнение на сближенных воротах, путаюсь – на днях отдаю мяч Дмитрию Чистякову и говорю «solo», то есть «один» по-испански. Но, думаю, у нас уже все прекрасно понимают эти футбольные термины.

Французский изучал в специализированной школе. Английский был у нас с пятого класса. Но после французского он очень легко давался. Плюс у меня есть знакомые иностранцы. И когда с ними общаешься, язык начинаешь понимать очень быстро. Когда был в Испании, часто общался со знакомым и начал понимать испанский. Но не скажу, что знаю его

C иностранцами в клубе больше по-английски говорю. Потому что привык. С Малкомом на французском стараюсь общаться. Он его очень хорошо знает».

Перед первой тренировкой в основе спрашивал у бабушки, где новые перчатки. Боялся прикрикнуть на Ракицкого

«Я узнал об этом накануне. Было где-то 10 вечера, вернулся домой после тренировки с молодежкой, слушаю музыку. Приходит сообщение от Юрия Александровича Окрошидзе: «Даня, завтра работаешь с первой командой, сбор во столько-то».

Я выскочил в коридор, закричал: «Бабушка, где мои новые перчатки? Я буду завтра тренироваться в них, чтобы все было четко!»

Бабушка очень обрадовалась, я вообще был в эйфории. Волновался очень в ту ночь и на следующий день. Заснул поздно, в 2-3 ночи.

Мне и семнадцати не было. Тогда не то чтобы дрожал голос, просто не знаешь, как воспримут 16-летнего парня в воротах. Вроде подсказываешь, но немного с опаской, лишнего стараешься не говорить, не прикрикивать, например, на Бранислава Ивановича или Ярослава Ракицкого. Все очень аккуратно было.

А со временем, чем больше вживаешься в коллектив и чем больше тебя принимают, в голосе и подсказе появляется уверенность. И спрашивать уже можно – и нужно».

Он еще и диджей: сводит треки, любит хип-хоп

«В какой-то момент это стало частью жизни, я стал тоньше чувствовать музыку, разбираться в ней. У меня был учитель, наставник – Миша Балашов, у него своя студия в Петербурге, он преподавал диджеинг.

У меня есть стандартный диджейский пульт и ноутбук, я скачиваю треки и пока что просто люблю сводить их, нравится импровизировать. Сам написанием музыки не занимаюсь – хотел, пытался в специальных программах вывести что-то, но для хорошего результата надо куда плотнее этим заниматься, тратить очень много времени.

Если друзья приходят в гости, устраиваю сеты и смотрю на их реакцию, потому что мне это важно. Есть друг, который совсем не любит хип-хоп, а я свел несколько треков, чтобы его удивить – и его впечатлило, понравились акценты, переходы.

Бывает, засяду вечером часа на 2-3, но не каждый день. Я не претендую на лавры лучшего диджея-вратаря России. Поняли отсылку? В общем, смотрел, разбирал и пытался сделать что-то свое»

Источники: официальный сайт «Зенита», Sport 24, «Спорт-Экспресс»

Фото: VK/zenit