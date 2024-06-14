Прогресс года – Макси Миттельштедт. От запаса вылетевшей «Герты» до основы сборной Германии

Невероятное преображение.

Во время одной из игр «Штутгарта» комментатор «Матча» Игорь Кытманов, подчеркивая мощную форму левого защитника Максимилиана Миттельштедта, упомянул, что это его первый сезон за «Штутгарт», а до этого выступал в «Герте». И ушел… лишь за 0,5 млн евро.

Кытманов споткнулся на сумме – видимо, не поверил, что такой хороший футболист стоил «Штутгарту» всего-то 500 тысяч евро. Добавил, что ему нужно проверить информацию. Проверил – никакой ошибки.

Эта сценка здорово фиксирует прогресс Миттельштедта.

Летом 2023-го никто не удивился, что защитник перешел в «Штутгарт» за 500 тысяч.

Летом 2024-го Миттельштедт сыграет со сборной Германии на домашнем Евро, а позади великолепный сезон, где Макси был одним из лучших атакующих крайних защитников во всей Европе.

Миттельштедт постепенно деградировал. Он даже не был основным в вылетевшей «Герте»

Прогресс Миттельштедта легко бы объяснялся, будь он молодым игроком. В 21 сырой футболист запросто превращается в цельного. Но на момент перехода из «Герты» в «Штутгарт» Миттельштедту было уже 26 лет!

Макси в системе «Герты» с 15. Дебютировал за главную команду в 18, вызывался в сборные Германии U-18, 19, 20, 21. Его не рекламировали как главного таланта поколения на своей позиции, но ожидали, что станет качественным игроком на уровне Бундеслиги.

Реальность оказалась невзрачной.

Миттельштедт со временем пробился в старт «Герты», но выглядел прямолинейным и серым: недостаточно надежен в обороне, недостаточно опасен в атаке. Пробежаться и навесить – типичный вклад Миттельштедта впереди. Это тоже может быть опасно – сегодняшний конкурент Миттельштедта в сборной Давид Раум так и играет за «Лейпциг». Но у него опасные кроссы. Миттельштедт в «Герте» пулял будто наобум. Такие крайние защитники есть везде: ускоряются, пока молодые, а потом бесследно исчезают.

20 выходов в основе в Бундеслиге-2018/19, 19 – в 2019/20, 22 – в 2020/21, 16 – в 2021/22. И лишь семь стартов в Бундеслиге-2022/23 – это последний сезон Миттельштедта в «Герте», по итогам которого клуб вылетел. Миттельштедт вообще не развивался и потерял место в основе даже слабой команды.

Стагнация Миттельштедта была заметна и раньше, но Макси все-таки свой для «Герты», из-за лояльности всегда держался между основой и ближайшим запасом.

Сам Миттельштедт считает, что развитию мешала конкуренция с Марвином Платтенхардтом. Он ветеран «Герты» (в клубе с 2014-го), почти всегда выглядел более приоритетной опцией в сравнении с Миттельштедтом. Иногда вдвоем закрывали весь фланг: Платтенхардт пониже, Миттельштедт повыше.

Звучит сомнительно, ведь и в «Штутгарт» Миттельштедт приходил явно не железным основным. Его тоже ждала конкуренция. Просто по ходу сезона Макси доказал, что заслуживает стабильного старта.

В «Штутгарте» – невероятное преображение. Спасибо тренеру Себастиану Хенессу

Я смотрел почти все матчи «Штутгарта» в сезоне-2023/24 – и до конца не смог привыкнуть, что одним из лучших в составе был именно Миттельштедт, еще совсем недавно унылый и прямолинейный игрок ротации «Герты».

Любимый эпизод c Миттельштедтом – из матча с «Дортмундом» в 1/8 Кубка Германии. Макси принял мяч в глубине, отыгрался с партнером, вроде побежал в ширину на фланг, но резко сменил вектор движения и полетел ближе к центру, обманув Юлиана Рюэрсона. Дальше идеальный пас вразрез, который стал голевым. Посмотрите видео .

Миттельштедт никогда бы так не сыграл в «Герте». Никогда.

Вот идейно схожий момент с тем, как Миттельштедт режет угол. Он ворвался в штрафную и забил элегантным парашютом.

В «Штутгарте» Миттельштедта сделали тотальным атакующим крайним защитником. Он может все. Навешивать в штрафную от боковой линии. Резать угол и заходить в штрафную ситуативным нападающим. Смещаться в центр ситуативной десяткой. Оставаться в глубине и помогать конструировать позиционную атаку. Атаковать на скорости. Разыграть классную комбинацию накоротке с Крисом Фюрихом, коллегой по левому флангу, самой опасной зоне «Штутгарта».

Связка с Фюрихом особенно выделяется. Шикарное взаимопонимание. Еще год назад никто не мог предположить, что парни будут в сборной Германии. А теперь это реальность. Миттельштедт объяснял химию: «Мы с Фюрихом постоянно нагружаем фланг: то он у боковой, а я в узкой позиции, то наоборот. Если бы я не включался, Фюрих оставался бы в ситуации 1-в-2, а с рывками вперед я не только ищу мяч, но и упрощаю игру Крису, чтобы ему было проще идти в дриблинг».

Развитие Миттельштедта, Фюриха, многих других игроков «Штутгарта» подсвечивает масштаб тренера Себастиана Хенесса. Он невероятно прокачал футболистов. Миттельштедт – пожалуй, главный прорыв. Настолько шокирующего преображения нет ни у кого. Из прямолинейного серого игрока Хенесс вылепил максимально вариативного крайнего защитника.

«Когда Миттельштедт появился, мы не ожидали, что он будет настолько хорошо играть. Он ведь пропустил часть предсезонки из-за травмы. Это безумие. Такие истории лишь доказывают, как быстро все меняется в футболе», – восхищался Хенесс.

Миттельштедт благодарен Хенессу: «Он сильный тактик и замечательный человек. Постоянно повторяет: важны не 11 человек в старте, а вся команда. Знать, что ты нужен, даже если не начинаешь в основе, крайне важно для любого игрока. У ребят не возникает ощущения, что их положение безнадежно, что они отстают, что их прогресс не будет замечен. Хенесс обязательно заметит».

В обороне к Миттельштедту остаются вопросы, но прогресс тоже очевиден, и «Штутгарт» защищается гораздо агрессивнее «Герты», что точно подходит Макси. Он накрывает соперников на чужой половине, а не ждет их у собственной штрафной.

Похоже, Миттельштедт будет основным левым защитником Германии. Нагельсманн его ценит

«Миттельштедт – с некоторым отрывом лучший левый защитник Бундеслиги с точки зрения статистики. И один из четырех лучших левых защитников в мире», – так тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объяснял вызов Макси весной.

Это первый вызов Миттельштедта во взрослую сборную. Сразу после 27-летия. Миттельштедт стартовал в обоих товарищеских матчах против Франции и Нидерландов. Во второй игре с его ошибки началась результативная атака нидерландцев, но исправился, забив шикарный гол после розыгрыша углового.

«Возможно, раньше все было бы по-другому, и я бы поплыл после ошибки. Но в последнее время во мне столько уверенности, что я легко пережил неприятный момент, играл дальше и забил», – рефлексировал Миттельштедт.

Перед Евро Германия сыграла еще два товарищеских матча, Миттельштедт стартовал в обоих. Он очевидно приоритетнее Раума.

Красивая история.

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Фото: Soeren Stache/Global Look Press ; Gettyimages /Alexander Hassenstein, Christian Kaspar-Bartke