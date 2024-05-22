Разбираем сезон Кузяева в «Гавре» – и предлагаем ему клуб поинтереснее

Артем Денисов посмотрел много матчей.

Далер Кузяев закончил первый сезон в топ-лиге. Как прошел его год во Франции?

«Гавр» выжил в Лиге 1 – и это главное

15-е место – прямо над стыками и зоной вылета. «Гавр» официально сохранился в Лиге 1 только по итогам последнего тура, до него еще оставались математические шансы рухнуть в стыки.

Очевидный успех для команды, которая в предыдущий раз играла в топ-дивизионе аж в сезоне-2008/09.

«Гавр» хорошо начал (лишь одно поражение в шести стартовых турах), шел 8-м после 11 туров и 10-м после 16, но в 2024-м барахлил: лишь три победы в 17 матчах и аж две 6-матчевые серии без побед. «Гавр» постоянно пропускал в конце игр – не хватало концентрации, нервов и класса. Хорошая первая половина сезона – и слабая вторая.

И все-таки «Гавр» заслуженно выжил, поскольку «Клермон», «Лорьян» и «Метц» были послабее. Только «Клермон» забил меньше «Гавра» (26 против 34), зато по пропущенным «Гавр» (45) оборонялся качественнее, чем «Ренн» (46), «Тулуза» (46), «Монпелье» (48), «Страсбур» (50), «Лион» (55), «Нант» (55), «Метц» (58), «Клермон» (60), «Лорьян» (66). 9-е место! В прошлом сезоне «Гавр» повторил исторический рекорд Лиги 2 по наименьшему числу пропущенных (19) – здорово, что подтвердил качество обороны и в топ-дивизионе.

Кузяев не стал лучшим игроком «Гавра», но точно стал важным

В футболе «Гавра» трудно зажигать – нужно адаптироваться под соперников, зачастую страдать, терпеливо выбивать каждое очко. Пожалуй, лучшими игроками можно назвать вратаря Артюра Дема, центрального защитника Аруну Санганте и левого защитника Кристофера Опери.

Кузяева можно считать важным футболистом. Далер вошел в пятерку полевых с наибольшим числом игровых минут. Кроме упомянутых Дема, Санганте и Опери больше играли лишь еще один центральный защитник Готье Льорис и опорник Абдулайе Туре.

Кузяев особенно здорово выглядел на старте сезона: пару раз забил (за весь сезон 2+2 в Лиге 1 и гол в Кубке Франции), поразил позиционной универсальностью и поиском пространства. Тогда казалось, что после адаптационного периода станет еще сильнее. Наверное, не стал. И вся команда сбавила, и Кузяев будто физически наелся: тяжело выдерживали пиковую интенсивность до мая.

В начале февраля случился неприятный эпизод – Кузяев получил красную в конце кубкового матча, за карточкой последовала 4-матчевая дисквалификация, которая распространяется и на чемпионат (красная по делу, но настолько длительная дисквалификация – перебор). Сбился темп. В конце сезона Кузяев еще ненадолго вылетел из основы – начинал в запасе 31-й, 32-й и 33-й туры. Тренер Лука Элснер обновил состав, который долго не побеждал. Сработало: ничья 3:3 с «ПСЖ» и победа 3:1 над «Страсбуром» – очки, которые позволили «Гавру» оторваться от «Метца» с «Лорьяном».

Вообще-то Элснер достаточно менял состав и раньше, постоянно подкручивал оборонительные планы под соперников – менял схемы, прессинг-модели и сочетания в полузащите и атаке. До финишной прямой всегда доверял Кузяеву. Ничего страшного, что бесконечные поиски Элснера однажды затронули и Далера.

В чем Кузяев был хорош: интерпретация пространства и позиционная универсальность

Кузяев показал, что этими навыками может выделяться не только в РПЛ, но и в Лиге 1. Молодец.

В большом разборе игры Кузяева на старте сезона я приводил красивый комплимент Кузяеву от Элснера. Повторю и здесь: «Вероятно, Кузяев – лучший игрок из всех, с кем я работал, в плане поиска свободных зон и правильного перемещения по полю. Благодаря игровому интеллекту он может быть на несколько ходов впереди соперника. Он находит пространство, бежит туда, получает мяч и принимает нужные решения».

Диапазон умных открываний Кузяева правда широк. Он предлагает себя под второй темп, забегает в штрафную под навесы ситуативным форвардом, создает перегрузы на флангах, чтобы подготовить кросс.

Кузяев делает отборов+перехватов меньше, чем остальные полузащитники «Гавра». Он касается мяча и делает передач меньше, чем остальные полузащитники «Гавра». Зато он лидер «Гавра» среди полузащитников по предударным действиям. Это многое говорит о стиле Далера: вроде бы незаметен, но отлично находит опасные зоны.

Другая важная сила Кузяева – позиционная универсальность. Уже в первых турах он играл самого оборонительного в тройке полузащитников, самого атакующего в этой же тройке, появлялся на обоих флангах и даже поднимался вторым форвардом в прессинг.

В этом аспекте Кузяев идеально подошел «Гавру». Такому адаптационному тренеру, как Элснер, необходимы позиционно универсальные футболисты.

В чем мог быть лучше: единоборства и стабильность

Не каждый выдержит атлетизм чемпионата Франции. Кузяеву было тяжело, в первой же игре его продавил форвард «Монпелье» Акор Адамс и забил гол. Потихоньку Далер привыкал к уровню единоборств и интенсивности, но это тяжелый процесс, и визуально кажется, что Далеру трудно. И ведь это при том, что Кузяев явно выкладывается, в команде его называют марафонцем за способность бесконечно бегать. Без старательности было бы сложнее.

Второй нюанс – нестабильность, не смог провести весь сезон так же сильно, как первые 10-15 туров. Футболисты типажа Кузяева зависимы от игры команды. Окей, Кузяев откроется под удар, но что поделать, если одноклубник просто не видит Далера или технически исполняет плохой пас?

Далер не может подхватить мяч и пойти в дриблинг на троих. Он не способен вести команду из глубины как разыгрывающий опорник. Он не мастер разрезающих передач. Главный талант Далера – оказываться в лучшем месте, правильно выбирать позицию. Он может отлично справиться с работой, но в эту точку еще должны довести мяч. И с этим у «Гавра» бывают сложности.

Что дальше? Остаться в «Гавре» – нормально, но есть вариант поинтереснее

Контракт с «Гавром» – до лета 2025-го. Кузяев большой молодец, что учит французский и уже дает на нем интервью . Остаться в «Гавре» и через год оценить рынок снова как свободный агент – приемлемый вариант. Но я оглянулся на команды Лиги 1, и в голову пришла интересная идея.

Будет круто, если за Кузяевым придет «Брест».

Тот самый «Брест», который сенсационно финишировал третьим в Лиге 1 (лучший результат в истории) и гарантировал участие в Лиге чемпионов, хотя по бюджету от этой команды скорее ждали борьбы за выживание вместе с «Гавром».

«Брест» наверняка потеряет лидеров, уходит спортивный директор, вековой стадион не сможет принять матчи ЛЧ из-за несоответствия требованиям. «Бресту» будет очень тяжело в ЛЧ, можно больно рухнуть.

Тогда чем примечателен этот вариант? Во-первых, игра в ЛЧ – супер, даже за «Брест». Во-вторых, «Брест» подходит Кузяеву стилистически. Команда атакует навесами, Далер сильно поможет и с подготовкой кроссов, и с ударами после подборов, и классными открываниями внутри штрафной. Схема 4-3-3 тоже удобна Кузяеву, а набор центральных полузащитников у «Бреста» скромный (может стать еще скромнее, если из команды уйдут, например, Пьер Ле-Мелу и Махди Камара). Придется много бегать – Кузяев справится. Придется много лететь в стыки – тут Далеру сложнее, но вариантов нет, лететь в стыки необходимо в любой французской команде.

Кстати, «Брест» принадлежит местному бизнесмену Дени Ле Сену, а не американцам, которые заполонили Лигу 1, так что даже в эпоху санкций переход в «Брест» выглядит осуществимым.

В любом случае продолжим следить за Кузяевым.

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Фото: eastnews.ru /Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP; Gettyimages.ru /Jean Catuffe, Franco Arland