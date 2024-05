«Байер» – чемпион, шикарный «Штутгарт» и кризис «Баварии». Итоги Бундеслиги

От Артема Денисова.

«Байер» – чемпион Германии

Первая непобедимая команда в истории Бундеслиги. Никто и никогда не проходил чемпионат Германии без поражений.

90 очков – лишь раз было больше: «Бавария»-2012/13 Юппа Хайнкеса набрала 91. «Байер» Хаби Алонсо сравнялся с показателем «Баварии»-2013/14 Пепа Гвардиолы.

Пополнение в списке великих немецких команд. «Байер» Алонсо запомнят навсегда.

Стиль «Байера» – шикарный быстрый розыгрыш мяча (никто в Европе не пасует с такой высокой скоростью) и эффективный контрпрессинг, благодаря которому «Байер» не выпускает соперников дальше середины поля. Флориан Виртц – главный созидатель, Гранит Джака – монументальная фигура в центре поля, Алекс Гримальдо и Джереми Фримпонг – невероятно результативная пара латералей, Джонатан Та – стена.

Важнейший матч сезона – победа 3:0 над «Баварией» в 21-м туре. «Байер» шел без поражений, лидировал в Бундеслиге с 52 очками из 60 возможных, при этом «Бавария» отставала лишь на два очка. Для понимания: 50 очков «Баварии» после 20 туров – шестой результат в истории Бундеслиги. Тоже великолепный показатель. Но Алонсо разбил Томаса Тухеля на тактическом уровне.

Порой «Байер» не забирал три очка к 90-й минуте (иногда даже проигрывал), но затем включался Алонсо-тайм – 18 голов на 90+ во всех турнирах. «Эта команда никогда не нервничает», – говорит Джака.

«Бавария» – не чемпион Германии

И вообще ноль трофеев впервые с сезона-2011/12. Даже Суперкубка Германии нет – 0:3 против «Лейпцига». А в новый Суперкубок Германии не попали, потому что в последнем туре упустили второе место, так что «Байер» в августе будет играть либо против «Штутгарта» (серебряный призер), либо против «Кайзерслаутерна» (если те победят «Байер» в финале Кубка Германии).

Провал.

«Бавария» Томаса Тухеля не похожа на классическую «Баварию» последних 10-15 лет. Нет территориального доминирования, нет уничтожительной мощи, нет убийственного прессинга. Теперь после 1:0 «Бавария» могла отойти и забивать раз за разом за счет контратак. А могла запросто пропустить и страдать уже при 1:1.

«Бавария» Тухеля прагматичнее, и этот прагматизм можно оправдать только трофеями. Их нет.

Символ «Баварии» Тухеля – Конрад Лаймер в опорной зоне, пока один из лучших разыгрывающих опорников современности Йозуа Киммих сдвинут на правый фланг защиты. Дело не в том, что Киммих супер, а Лаймер отстой – в плей-офф ЛЧ Лаймер здорово справлялся с установками Тухеля. Дело в приоритетах и новых игровых ценностях. То же самое касается Эрика Дайера в центре защиты. У Ханси Флика Дайер не мог бы играть из-за высочайшей линии обороны. У Тухеля Дайер – главный защитник «Баварии».

Это сезон бесконечных травм и пассивных конфликтов (Киммиху и Леону Горетцке явно сложно с Тухелем, но жестких публичных столкновений не было). Хорошо хоть Харри Кейн без проблем копил голы.

Полсезона «Бавария» шла в числе лучших команд в истории Бундеслиги по набору очков. Потом проблем стало больше: ужасный очный матч с «Байером», травмы, мертвая позиционная атака, очередной кризис Сане (хроническая проблема, как только начинается вторая половина сезона), еще травмы.

Важно: после победы 3:0 над «Баварией» (21-й тур) «Байер» потерял ноль очков до официального чемпионства (29-й тур). Так что как бы «Бавария» ни гналась, справиться с таким «Байером» почти невозможно.

Триумф «Байера» – это именно успех шикарной леверкузенской команды, а не подарок «Баварии».

«Баварии» хорошо бы начать новый сезон с чистого листа, но вот проблема: с кем начинать? «Бавария» несколько месяцев ищет нового тренера. Из-за распухшего центра принятия решений ни по одному кандидату нет консенсуса. То же самое видели прошлым летом и этой зимой, когда «Бавария» выглядела медлительной неповортливой махиной на трансферном рынке. Большие вопросы к спортивному менеджменту.

3 главных тренда сезона

1. Трясина в середине таблицы

Бундеслигу можно разрезать на три части: топ-5 («Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг» и «Дортмунд»), большой блок середняков и две объективно худших команды («Дармштадт» и «Кельн»). Между частями явные пробелы в качестве. Из клубов с 6-го по 16-е места мало кто выделялся. «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» посильнее «Бохума», отправившегося в стыки, но большой разницы нет. А финишировавший на 13-м месте «Майнц» так вообще занял 6-е место по ожидаемым очкам, хотя большую часть сезона шел в зоне вылета.

К сожалению, это сборище середняков напоминает трясину. У «Хоффенхайма» нет нормальной обороны (два матча на ноль – вы серьезно?), «Айнтрахту» не хватало постоянства, «Фрайбург» играл без центра защиты из-за травм, «Аугсбург» был ужасен на старте сезона, «Вольфсбург» Нико Ковача – мрак, «Гладбах» Джерардо Сеоане – мрак, «Бохум» не выдержал интенсивности собственного прессинга, «Унион» не такой железный, как раньше, «Майнцу» сильно не везло. Колючий «Хайденхайм» воспользовался слабостью середняков – вот за него можно порадоваться. И за «Вердер» – давние фанаты Бундеслиги могут недоумевать (как можно хвалить «Вердер» за 9-е место?), но посмотрите на текущий состав. Слабый, так еще и Никласа Фюллькруга продали летом без внятной замены.

2. Форварды-ассистенты

Харри Кейн – 36 голов, но и 8 ассистов. Лои Опенда – 24 гола, но и 7 ассистов. Дениз Ундав – 18 голов, но и 9 ассистов. Эрмедин Демирович – 15 голов и 9 ассистов. Виктор Бонифасе – 14 голов и 8 ассистов. Марвин Дукш – 12 голов и 9 ассистов. Никлас Фюллькруг – 12 голов и 8 ассистов. Омар Мармуш – 12 голов и 6 ассистов. Йонас Винд – 11 голов и 7 ассистов.

В элитном футболе все меньше форвардов-замыкателей – тех, кто полезен только внутри штрафной. Требуются форварды, умеющие работать без мяча, органичные в командном рисунке, полезные не только голами.

Кейн – топ-бомбардир, но он еще и классно чувствует партнеров, его связка с Лероем Сане осенью – супер. Дукш в «Вердере» – одновременно и главный снайпер, и главный созидатель. Фюллькруг, Демирович и Винд – столбы, готовые всегда скинуть мяч под удар. Опенда и Мармуш рады оторваться в быстром выпаде и на большой скорости способны разглядеть не только чужие ворота, но и одноклубника в лучшей позиции. Ундав шикарно оценивает пространство. Бонифасе – элегантный монстр.

3. Лучшие команды сезона больше всех владеют мячом

Топ-7 Бундеслиги по очкам: «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», «Дортмунд», «Айнтрахт», «Хоффенхайм».

Топ-7 Бундеслиги по владению: «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «Дортмунд», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Хоффенхайм».

В прошлых сезонах Бундеслиги таких совпадений не было. Нет их и в других топ-лигах.

Владение мячом – показатель не качества, а стиля игры, но в этом сезоне Бундеслиги команды, контролирующие мяч, добились большего (да и выглядели лучше тех, кто не забирает мяч). Первые пять команд пробили 55%+ владения, у «Айнтрахта» 52,2%, у «Хоффенхайма» 49,6%, остальные клубы – в диапазоне от 47,5% до 42,3%, и там уже нет заметной корреляции между местом по очкам и местом по владению.

«Байер» и «Штутгарт» показали примеры шикарных позиционных атак, и, может быть, их успехи стимулируют другие команды на подобный стиль. Впрочем, еще в прошлом сезоне был антипример: «Гладбах» Даниэля Фарке владел мячом 53,7% времени (четвертый результат в лиге), но это было безопасное владение почти без моментов.

Лучшие игроки сезона

Харри Кейн, Серу Гирасси, Флориан Виртц, Гранит Джака, Джереми Фримпонг, Алекс Гримальдо, Джонатан Та – без вариантов.

Вратарь: Лукаш Градецки после стагнации провел замечательный сезон, давал чемпионское качество. Грегор Кобель из «Дортмунда» тоже был хорош.

Вальдемар Антон – столп обороны «Штутгарта», стабильно высокий уровень, великолепная подвижность при розыгрышах мяча от ворот и отличный первый пас. Альтернатива – Эдмонд Тапсоба из «Байера».

Хави Симонс – второй после Виртца креативный ум Бундеслиги. Джамал Мусиала был нестабилен. Совсем близко Крис Фюрих.

Анджело Штиллер – наверное, самый неожиданный игрок в составе. Многозадачный центральный полузащитник, очень нужный в позиционных атаках и при контрпрессинге. Эксекиэль Паласиос и Роберт Андрих из «Байера» на пике были сильнее, но Паласиос сбивал ритм из-за травм, а Андрих был запасным в первом круге. Очень сильный сезон у Ксавера Шлагера из «Лейпцига», порвавшего кресты на финишной прямой.

Из игроков атаки еще прекрасно выступили Лои Опенда («Лейпциг»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Эрмедин Демирович («Аугсбург») и Максимилиан Байер («Хоффенхайм»). Традиционно хорош Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), в этом сезоне игравший между нападением и полузащитой.

Лучший тренер не из чемпиона – Себастиан Хенесс

Хенесс спас «Штутгарт» в прошлом сезоне от вылета, летом потерял лидеров (Ватару Эндо, Константинос Мавропанос, Борна Соса), игнорировал постоянные стычки в топ-менеджменте и при этом создал одну из лучших немецких команд последних лет. Второе место «Штутгарта» – заслуженный результат, в год без монструозного «Байера» можно было бы побороться за чемпионство. «Штутгарт» выигрывал Бундеслигу в сезоне-2006/07, но тогда набрал меньше очков, чем сейчас: 70 против 73.

И с каким прекрасным футболом набрал эти 73 очка!

«Штутгарт» Хенесса – это смелый позиционный футбол. «Ман Сити» и «Арсенал» – тоже позиционный футбол, но Пеп Гвардиола и Микель Артета действуют гораздо аккуратнее. В матчах «Сити» и «Арсенала» можно увидеть, как владением сбивают темп, успокаивают игру. У «Штутгарта» любое (ладно, почти любое) владение – это романтичная история о том, как бы забить красивый комбинационный гол. К счастью, мы увидели очень много красивых комбинационных голов.

Вот Крис Фюрих слева: он может пойти в дриблинг, смещаясь в центр, а может завязать вокруг себя комбинацию накоротке с Макси Миттельштадтом, Хироки Ито и Анджело Штиллером. Тут же между линиями откроется Дениз Ундав, готовясь вскрыть опорную зону. Серу Гирасси может сыграть как классический таргетмен в ожидании навеса, а может уйти в глубину и сработать спиной к воротам. Правый защитник «Штутгарта» – то дополнительный таргетмен (Йоша Вагноман), то скрытая десятка (Паскаль Штенцель). А мы выше упоминали и отличный первый пас Вовы Антона!

Это футбол, который очень приятно смотреть. И он приносит результат.

Пять футболистов «Штутгарта» – Нюбель, Антон, Миттельштадт, Фюрих, Ундав – вызваны на домашний Евро-2024. Никто из них ранее не приглашался в сборную Германии. Просто еще один красивый факт о позитивном влиянии Хенесса.

Вероятный сценарий – продажа лидеров, футбол Хенесса помог ярко зажечься уж очень многим игрокам. Но сам Хенесс точно останется, и это обнадеживает.

5 лучших трансферов

Без учета аренд.

5. Анджело Штиллер (из «Хоффенхайма» в «Штутгарт», 5,5 млн евро). Любопытно: Хенесс всегда берет Штиллера. Встретились во второй команде «Баварии», затем Штиллер оказался в «Хоффенхайме» сразу после назначения Хенесса, затем Штиллера купил «Штутгарт», который уже возглавлял Хенесс. Классный дуэт игрока и тренера.

4. Макси Миттельштадт (из «Герты» в «Штутгарт», 0,5 млн). Гигантская заслуга Хенесса: футболист, который даже не был железным основным в вылетевшей «Герте», превратился в одного из лучших крайних защитников Бундеслиги с внушительным атакующим вкладом. И ведь Миттельштадт не только навешивает и простреливает; он разыгрывает комбинации и врывается в штрафную через центральную ось.

3. Лои Опенда (из «Ланса» в «Лейпциг», 35 млн). Рекордный трансфер для «РБ», но он оправдан – 24+7 по гол+пас только в Бундеслиге. Опенда шикарно вписался в резкий футбол «Лейпцига», он элитно забегает за спины защитникам. Несложно представить, что через год-два «Лейпциг» заработает вдвое больше, чем потратил.

2. Гранит Джака (из «Арсенала» в «Байер», 15 млн). Нетипичный трансфер для Бундеслиги, где редко что-то платят за 30-летних. Джака стал ментальным лидером и центральной фигурой на поле. Сейчас ему 31, есть все шансы продержаться на топ-уровне еще несколько лет. «Байер» вряд ли сделает деньги на Джаке, но чемпионскую команду без такого футболиста представить сложно.

1. Алекс Гримальдо (из «Бенфики» в «Байер», свободный агент). С Гримальдо договорились еще в мае. Шикарная работа.

Достойны упоминания: Франк Онора (из «Бреста» в «Гладбах», 8 млн), Вильян Пачо (из «Антверпена» в «Айнтрахт», 9 млн), Омар Мармуш (из «Вольфсбурга» в «Айнтрахт», свободный агент), Марсель Забитцер (из «Баварии» в «Дортмунд», 19 млн), Харри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию», 95 млн).

Сюжет будто из кино

Первый на экранизацию – «Байер», конечно. Но история «Хайденхайма» тоже сказочна. Франк Шмидт тренирует команду с 2007 года (17 лет!) и поднял «Хайденхайм» в Бундеслигу с четвертого уровня немецкой системы лиг. И «Хайденхайм» не вылетел!

«Хайденхайм» даже не боролся за выживание – восьмое место и большой шанс на еврокубки. «Хайденхайм» попадет в квалификацию Лиги конференций, если «Байер» победит «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии.

Три обязательных атрибута каждого матча «Хайденхайма»: навесы Яна-Никласа Бесте, удары головой после этих навесов Тима Кляйндинста и обводки на скорости от Эрена Динкчи.

«Хайденхайм» – невероятно волевая команда, она отыгралась с 0:2 и против «Баварии», и против «Дортмунда», и против «Штутгарта», да и вообще только «Аугсбург» и «Айнтрахт» набрали больше очков в матчах, где уступали в счете.

Это заслуга Шмидта. Скромный состав, но «Хайденхайм» был невероятно готов физически. Во вторых таймах почти всегда выглядели свежее соперника. Шмидт кажется нервным человеком, но после финального свистка часто расплывался в уютной улыбке из-за очередной игры без поражения.

По ходу сезона возникла аналогия: Шмидт – это как Карло Анчелотти, только не для суперзвезд, а для работяг из второй Бундеслиги (и из третьей лиги, и из четвертой).

