Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» c «Реалом»

Экспресс-разбор Артема Денисова.

«Бавария» и «Реал» устроили насыщенную ничью – 2:2.

Вот быстрые мысли об игре. Утром будет полноценный разбор Вадима Лукомского.

Абсолютно великий Тони Кроос

Ассист на Винисиуса – самый красивый момент матча и, возможно, один из лучших эпизодов евросезона. Одновременно просто и гениально.

98 действий с мячом Крооса – с отрывом высочайший показатель среди всех игроков матча, хотя Тони заменили на 75-й минуте. У «Реала» вторым по касаниям стал Лукас Васкес (71), при этом он провел целый матч.

Главная польза вовлеченности Крооса – тотальное спокойствие «Реала» в первом тайме после стартового штурма «Баварии» . Именно четкие действия Крооса остудили игру. Благодаря Тони «Реал» сбивал темп, выравнивал владение, отдыхал от постоянной защиты. 96% точности передач.

Когда Кроос получал мяч (а это случалось часто), было понятно: бровь Карло Анчелотти сейчас не будет нервно скакать. Разве что от приятного изумления.

Абсолютно ужасный Ким Мин Чжэ

Новая традиция «Баварии»: жуткая игра центральных защитников в важных матчах. Преемник Дайо Упамекано – Ким Мин Чжэ.

Две ошибки Кима привели к двум голам «Реала» .

Сначала Ким слишком просто допустил забег Винисиуса за спину. Кроос с Вини все четко разыграли, но Ким создал идеальные условия, чтобы подсветить светлую голову Крооса и умение Винисиуса открываться за спины.

Затем Ким привез пенальти, сфолив на Родриго. Ужасающий выбор позиции и очевидное нарушение.

Ким провалился не только в двух эпизодах, эти лишь стали голевыми. Еще раз, например, тоже вчистую проспал рывок Винисиуса за спины . Понятно, что Винисиус – тяжелое испытание для любого защитника. Но Ким должен быть готов, все-таки играет в полуфинале ЛЧ.

Полный провал.

Внезапное выключение «Баварии» после замечательного старта

Кто-нибудь понимает, что происходило с «Баварией» с 10-й минуты до 1:1 (53-я)?

Первые 10 минут: контрпрессинг, классная игра в пас (передачи быстрые, темповые, по-хорошему рискованные), после стандарта могли поддавить, могли из среднего блока выскочить в быструю атаку.

Почему дальше опять мертвые позиционки? Почему мяч так медленно двигается? Почему прессингуют «Реал» только при розыгрышах от ворот? Почему «Реалу» дают воздух? Дают подержать мяч, успокоить игру. Да, там лучший успокоитель (Кроос), но хотя бы напрягите его!

Вот скриншот: 33-я минута, Тухель орет, чтобы включались. Не включаются.

Моя аккуратная догадка (интересны ваши версии в комментариях): «Бавария» просто отвыкла от режима уничтожения. Чтобы дольше, чем 10 минут, играть с ЦЗ на чужой половине . Чтобы убивать прессингом. Чтобы смело вести комбинации через центр.

Относительно необычная позиция Сане: он продержался 45 минут

Перед матчем все рисовали расстановку «Баварии» так: Джамал Мусиала слева, Томас Мюллер под Харри Кейном, Лерой Сане справа. На самом деле Сане стартовал слева, а Мусиала справа. Это необычно: Сане с января постоянно играет справа, Мусиала часто выходит слева.

Почему так? Давайте предполагать. Во-первых, так слева получилась связка Сане и Нуссаира Мазрауи – у них было несколько шикарных матчей в паре на правом фланге. Возможно, был план вскрывать зону Лукаса Васкеса, который как игрок обороны явно слабее Ферлана Менди на противоположном фланге. Во-вторых, «Реал» обычно угрожает слева, а Мусиала лучше Сане отрабатывает в защите.

В перерыве Тухель не только убрал Леона Горетцку и выпустил Рафу Геррейру, но и поменял местами Сане с Мусиалой. Эффективно: Сане с привычного правого фланга сместился в центр и забил первый гол, Мусиала на дриблинге заработал пенальти против Васкеса. Зачастую откат к чему-то привычному – лучшее решение .

О пользе xG

Вот статистика ударов и xG на 43-й минуте матча.

Гигантский отрыв «Баварии» по ударам, но по xG лидирует «Реал». И это хорошая фиксация первого тайма: один момент «Реала» (гол Винисиуса) опаснее, чем все подходы «Баварии» вместе взятые. Статистика помогает зафиксировать это.

Лучше полезной статистики может быть только внимательный просмотр игры собственными глазами.

«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein