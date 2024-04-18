Как «Бавария» выбила «Арсенал» из ЛЧ. Сработал такой качественный план Тухеля

Оперативный разбор Артема Денисова.

«Бавария» заслуженно победила «Арсенал» – 1:0 в ответном матче – и прошла в полуфинал Лиги чемпионов.

Здесь – оперативный разбор плана «Баварии». Подробный разбор матча выйдет от Вадима Лукомского утром.

Очень интересная идея в защите: с персональными ориентировками, но без прессинга

В последние годы персональная опека неразрывно ассоциируется с «Аталантой»: агрессивная игра без мяча 1-в-1, постоянное давление, много отборов на чужой половине.

«Бавария» Томаса Тухеля предложила другую интерпретацию: средний блок (без высокого прессинга), но почти у всех игроков персональные ориентировки.

Следите за парами: Эрик Дайер по Каю Хавертцу, Нуссаир Мазрауи по Букайо Сака, Йозуа Киммих по Габриэлю Мартинелли, Конрад Лаймер по Мартину Эдегору, Леон Горетцка по Деклану Райсу, Рафаэл Геррейру по Бену Уайту, Лерой Сане по Такехиро Томиясу, Джамал Мусиала обычно по Жоржиньо, но иногда поднимался к центральным защитникам. Рядом с ними всегда был и Харри Кейн.

Это концептуально очень сложная идея. Недостаточно просто играть 1-в-1 до упора. «Бавария» ведь защищалась достаточно низко, часто требовалась подстраховка. Например, иногда Сане стягивался в помощь к Киммиху против Мартинелли, опасаясь обводки. Горетцке и Лаймеру требовалось и следить за Эдегором с Райсом, и не допускать дыру в опорной зоне.

Чтобы реализовать задумку, нужны отличная физподготовка, понимание оборонительной игры (когда играть по сопернику, к которому приставлен, а когда необходимо отскочить на помощь) и – это главное – просто невероятный уровень концентрации .

«Бавария» справилась. Особенно здорово выглядели Мазрауи и Геррейру на левом фланге. К концу матча персональные ориентировки проглядывались реже, наверняка футболисты просто устали мозгами и телом. Но большую часть матча план действовал. «Арсенал» создал моментов лишь на 0,47 xG – только однажды в сезоне было меньше (первая игра 1/8 финала с «Порту»).

«Арсенал» выглядел слишком академичным. Против идеи Тухеля были бы актуальны постоянные взаимные ротации, чтобы спутать персональные ориентировки, а также открывания одних игроков в недодачу (чтобы выдергивать игроков защиты) с синхронными забеганиями других игроков за спины.

Любопытно, что «Арсенал» создал свой самый опасный момент (удар Мартинелли в первом тайме после прострела Эдегора оценен в 0,20 xG), когда Мартинелли неожиданно забежал в центр штрафной : Киммих его упустил, центральные защитники не подстраховали.

Схожих моментов с неожиданными открываниями ужасно не хватало.

Выходы «Баварии» из защиты – через левый фланг. Здорово

«Бавария» ужасно выходила в атаку в первой игре, я назвал формулу их розыгрышей Нойер – Дайер – «Арсенал» (обычно длинный пас Дайера легко перехватывал «Арсенал»). Во второй игре явный прогресс. Мазрауи и Геррейру и здесь заслужили добрые слова. Именно комбинации Мазрауи и Геррейру выводили «Баварию» со своей половины.

Основной левый защитник Альфонсо Дэвис был недоступен из-за перебора желтых, а еще «Бавария» потеряла из-за травм Кингсли Комана и Сержа Гнабри, которые могли выйти слева в атаке. Фактически у Тухеля было три варианта с сохранением схемы 4-2-3-1:

1. Поставить налево Мусиалу, под нападающим выпустить Томаса Мюллера;

2. Поставить налево Матиса Теля – скоростного и бьющего, но неопытного игрока атаки;

3. Сдвоенный фланг из Мазрауи и Геррейру. Два крайних защитника. Мазрауи – фактически правый защитник, но способен сыграть и слева.

Третий вариант – наиболее аккуратный и оборонительный. «Бавария» Тухеля такова, что аккуратные и оборонительные варианты наиболее предпочтительны для тренера. Здесь все сработало отлично. И в защите, и в атаке . И Мазрауи, и Геррейру по меркам крайних защитников просто великолепно играют в короткий пас. Это мы увидели и против «Арсенала».

Им мощно помогал Мусиала. Всегда предлагал себя под передачи и здорово разворачивался с Жоржиньо на плечах.

А еще Дайер. Вы могли обратить внимание, как зачастую широко Дайер принимал мяч.

Будто бы он крайний защитник, а не центральный. Кажется, идея Тухеля была в том, чтобы максимально растянуть пространство между Дайером и Де Лигтом, чтобы Хавертцу и Эдегору – двум первым защитникам «Арсенала» в прессинге – было тяжелее их стягивать давлением. Тоже работало неплохо.

А что в атаке? Скромно, но эффективно

«Бавария» владела мячом даже больше «Арсенала» – 51% (и да, это с учетом почти 30 минут лидерства в счете). Ничего реально выдающегося в позиционных атаках «Баварии» не было. В первом тайме вообще ощущалось, что «Бавария» владеет мячом, чтобы передохнуть от обороны. Минимум смелых решений, только спокойствие и безопасность . Впрочем, позиционные атаки «Баварии» Тухеля никогда не удивляли вариативностью и остротой.

Но во втором тайме стало лучше. Геррейру и Мазрауи не только выходили из защиты в пас, но и готовили прострелы. Киммих и Сане поддавливали справа: Киммих получал слишком много свободы для передач, Сане получал слишком много свободы для ускорений с мячом.

Горетцка забежал в штрафную ситуативным форвардом под навес Киммиха. А потом и сам Киммих влетел ситуативным форвардом под навес Геррейру. Абсолютно внезапная, но эффективная история. Киммих – большой молодец.

Уже при 1:0 несколько раз в любимой манере разгонялся Мусиала. Кейн здорово ему подыгрывал.

***

Итого: оригинальный план без мяча (сработал), шикарный левый фланг (Геррейру и Мазрауи – супер, Тухель – супер, что выбрал такое сочетание) и стабильные подходы во втором тайме (особенно порадовало, что не прекратились после 1:0, «Бавария» не села в глухую защиту). «Арсенал» в ответ был слишком академичен.

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1/2 финала ЛЧ: «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия». Кто фаворит?

Фото: IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/Eibner-Pressefoto, IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press