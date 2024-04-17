Великий Забитцер, но нелепый Адейеми и ужасные разрывы. Как именно «Дортмунд» ломал «Атлетико»

Быстрый разбор Артема Денисова.

«Дортмунд» драматично победил «Атлетико»: этих 4:2 хватило, чтобы пройти в полуфинал ЛЧ после поражения 1:2 в первой игре.

Вот лаконичное тактическое резюме яркого матча.

«Дортмунд» без большого числа моментов сделал 2:0 уже к перерыву. Как?

«Атлетико» сразу согласился на игру вторым номером (надежная позиционная защита + контратаки), а «Дортмунд» вышел с непривычной структурой позиционных атак. Обычно разыгрывают в структуре 3+2, но в ответном матче с «Атлетико» выбрали 4+1.

Возможно, Эдин Терзич опасался, что с 3+2 «Атлетико» опять убьет «Дортмунд» прессингом. Хотел удивить эффектом новизны. Структура 4+1 не такая смелая, как 3+2, потому что меньше нагрузки на центральную ось, зато так проще удерживать мяч поперечными передачами.

У «Дортмунда» был контроль, «Атлетико» не прессинговал, но проблема в том, что «Дортмунд» и не создавал явных моментов . Уточнение: шанс Марселя Забитцера на первых минутах – следствие быстрой атаки, а не розыгрыша позиционной. В позиционках все было глухо. Ситуация усугублялась тем, что «Атлетико» легко выходил из обороны, прессинг и контрпрессинг «Дортмунда» работали так себе. «Атлетико» брал передышки от позиционной защиты.

Постепенно «Дортмунд» все-таки приближался к воротам. Сначала пошли забросы на центрфорварда Никласа Фюллькруга, который выигранными единоборствами приближал мяч к штрафной. Потом Эдин Терзич поменял флангами Карима Адейеми и Джейдона Санчо – англичанин пошел налево.

Это хорошая перестановка: именно после нее «Дортмунд» несколько раз зашел в штрафную с левого фланга за счет комбинаций. Так был забит второй гол. Санчо не был главной звездой эпизодов, но он органично встроился в комбинации – Адейеми в этом слабоват. Санчо вариативнее как фланговый игрок атаки. Он стал приятным бонусом к постоянным открываниям Забитцера в эту зону и включениям Иана Матсена с позиции левого защитника. Здесь же регулярно оказывался Юлиан Брандт. Против действовали поплывшие Науэль Молина и Аксель Витцель.

А первый гол начался с того, что «Атлетико» не смог вывести мяч из защиты – редкость в первые 30 минут. Затем гениальный пас Матса Хуммельса внешней стороной стопы и четкое завершение Брандта.

«Дортмунд» не создал гигантского количества моментов, но со временем контроль мяча превратился в территориальное доминирование , а Санчо, Забитцер, Матсен, Брандт разбивали зону Витцеля и Молины.

«Атлетико» вернулся в игру. За счет чего?

Диего Симеоне среагировал сразу тройной заменой в перерыве: ушли Альваро Мората, Сесар Аспиликуэта и Молина, вышли Пабло Барриос, Анхель Корреа и Родриго Рикельме. Изменились позиции Диего Льоренте и Родриго Де Поля.

Мората недостаточно открывался под передачи, Аспиликуэта рано сел на желтую (а играть предстояло против быстрого Адейеми), Молина поплыл в первом тайме, так что все можно понять. Свежие игроки дали динамику: Барриос и Рикельме несколько раз удачно взаимодействовали слева, Корреа взбодрил линию нападения, Льоренте потушил пожар справа в защите после Молины.

Первый гол «Атлетико»: нелепая срезка Матса Хуммельса, но угловой, на котором это случилось, заработали именно после комбинации Рикельме-Барриос-Гризманн-Корреа.

Второй гол: прострел Корреа, удар Рикельме, добивание Корреа и еще одно, уже результативное добивание от него же.

«Атлетико» эффективно взбодрился заменами.

Адейеми вне контекста. Ну что это?

Это кадр перед тем, как «Атлетико» сделал 2:2. Карим Адейеми тупо не побежал за Рикельме, который наносил удар.

Адейеми заменили сразу после пропущенного. Шла 66-я минута.

Разрывы «Дортмунда» между линиями – ужас, но «Атлетико» не наказал. Почему?

Вот о каких разрывах речь.

Примеров много.

Страшная вещь, когда в составе соперника есть человек по имени Антуан Гризманн.

Именно из-за таких дыр «Атлетико» получал кислород, о чем шла речь в первой главе текста. Из-за таких дыр «Атлетико» преодолевал прессинг. «Дортмунд» бежал туда, где мяч, но не перекрывал точки, куда этот мяч пойдет в следующую секунду.

К счастью для «Дортмунда», «Атлетико» печально пользовался свободой. Из защиты выбирался, но до чужих ворот доходил редко . Особенно в первом тайме, когда такие ситуации случались пугающе часто.

Выдающийся матч Забитцера (и Фюллькруга!). В чем именно?

Помните, как «Атлетико» уничтожал «Дортмунд» прессингом в стартовые 30 минут первой игры? Тогда я записал себе, что «Атлетико» носится так, будто у них 10 Забитцеров в поле.

В ответной игре был только один Забитцер. Настоящий.

Гол.

Два ассиста.

Невероятное количество рывков, за счет которых Забитцер либо сам получал мяч в опасных зонах, либо открывал пространство для партнеров.

Постоянно врывался в зону Витцеля – и неважно, есть ли там Аксель или его выдернул Юлиан Брандт. Любой спринт Забитцера напрягал позиционную защиту «Атлетико». 3:2 – именно после очередного рывка Марселя (и успешного навеса) .

Поражает: чем ближе к финальному свистку, тем быстрее и чаще ускорялся Забитцер. Нереальная физика. И вместе с ней точность, благодаря которой он забил сам и сделал 4:2.

И напоследок – похвала Фюллькругу. Он не забивал за «Дортмунд» с середины февраля, был изолирован в первой игре с «Атлетико», но в ответной отчаянно цеплялся за каждый мяч и выдал классику – гол головой после навеса. Именно благодаря таким голам он сверкнул в «Вердере» и заслужил трансфер в «Боруссию». После 30-летия Никлас впервые играет в Лиге чемпионов. Тот случай, когда реально оставил всего себя на поле.

Примечательно, что сильнее всех выделились Забитцер и Фюллькруг. Трудяги. Обычно за счет подобных игроков «Атлетико» доходил далеко в ЛЧ. Теперь такие трудяги тащат «Дортмунд» Терзича.

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Фото: Gettyimages /Leon Kuegeler / Freier Fotograf, Stuart Franklin / Staff; East News /AP Photo/Martin Meissner; кадры трансляции «Матч ТВ»