67 комментариев

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«Боруссия», так нельзя играть в чемпионском матче. Ну нельзя

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Реакция Артема Денисова.

«Дортмунд» на примере двух матчей показал важное.

Как должна играть команда, которой нужна победа для чемпионства (33-й тур против «Аугсбурга»).

Как ни в коем случае не должна играть команда, которой нужна победа для чемпионства (34-й тур против «Майнца»).

Против «Аугсбурга» – только осмысленные позиционные атаки. Джан следил, чтобы «Боруссия» не снижала темп (3-4 поперечных паса и вперед), но никакой излишней спешки. Много комбинаций, быстрых розыгрышей, открываний-забеганий-рывков. Не получалось долго забить, но «Дортмунд» атаковал без паники. На 59-й минуте все-таки открыл счет и довел игру до 3:0. 

Против «Майнца» начали так, будто до конца матча осталось 5-10 минут. Нервозность вместо хладнокровия, дыры в центре поля и между линиями, навесы-навесы-навесы и даже не говорите, что в штрафную, оказывается, можно попасть каким-нибудь другим способом. 

Когда «Майнц» заходил на чужую половину, «Дортмунд», у которого впереди почти целый матч, вместо спокойной защиты будто бы представлял, как несется в атаку. Иначе сложно объяснить, почему в настолько важной игре было настолько мало взаимной подстраховки, а любую попытку «Майнца» обострить игру «Дортмунд» встречал секундным ступором. Будто «Боруссии» сказали, что в этом матче может атаковать только «Боруссия».

Особенно смущает второй гол «Майнца». Вольф потерял игрока на фланге, Мален не спешил помогать, а в центре штрафной никто не держал форварда Онисиво.

Иронично, что после 0:2 «Дортмунд» все-таки слегка добавил разнообразия. Было несколько хороших комбинационных атак со входом в штрафную, яркий дриблинг против двух-трех соперников. Навесы остались, конечно. Но с необходимостью забивать трижды, а не однажды, постоянные навесы выглядят объяснимыми. Они и стали поопаснее при 0:2. 

Особенно хорошо подавал Жюльен Дюранвиль – 17-летний бельгиец, купленный зимой из «Андерлехта» за 8,5 млн евро. «Дортмунд» так его хотел, что забрал травмированным. Матч с «Майнцем» – его дебют за «Дортмунд». Он и блестяще вырезал кроссы, и обводил на ограниченных пространствах. 

Эх, ничего не меняется: «Боруссия» не выигрывает чемпионство, зато открывает нового вундеркинда, которого спустя пару лет захотят все топ-клубы.

«Майнц» заслуживает отдельной похвалы, ведь его единственная турнирная мотивация – подняться с 9-го места на 8-е без шансов на еврокубки. Не поднялся, потому что не удержал победу, да и «Айнтрахт» победил в параллельном матче. 

«Майнц» играл так, будто это финал Кубка в формате «середняк против топ-команды». Проверенная стратегия: надежный низкий блок + резкие контратаки. И побольше выигранных единоборств! И ведь «Майнц» еще бы мог колоться, сбивать темп грязными фолами, устраивать стычки, тянуть время – ничего этого не было (или исключительно в рамках приличия). На второй тайм и вовсе вышли с установкой сделать 3:0 – стабильно выбегали 4-в-3 или 3-в-2. Иначе это не объяснить.  

Был бы рад сказать, что «Дортмунд» учтет ошибки и вернется сильнее.

Но с этой командой так не работает.

Цифра дня. 16 минут «Боруссия» была чемпионом – 2 раза по 8

Кошмар Терзича. «Боруссия» – это вся его жизнь и все его мечты

Боруссия Д – Майнц 2:2 (0:2, 2:0)
Дата проведения
27 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 15 Ханче-Ольсен, 0:2 – 24 Онисиво, 1:2 – 69 Геррейру, 2:2 – 90 Зюле.
Боруссия ДКобель, Хуммельс, Зюле, Рюэрсон (Модест, 80), Геррейру, Джан, Брандт (Дюранвиль, 62), Вольф (Мукоко, 46), Мален (Рейна, 63), Аллер, Адейеми (Ройс, 40).
МайнцДамен, Каси, Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш, Аарон Мартин, Кор, Ли Чжэ Сон (Ингвартсен, 66), Баррейро, Штах (Баркок, 80), Онисиво (Мустафа, 90).
Предупреждения:
Геррейру (40), Фернандеш (71).

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alex Grimm

67 комментариев

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gusilebedi
Да это же Боруссия . Боже да можно было хату грузить на то, что бавария чемпион станет.
Даже их не жалко вот честно . За Ройса только обидно
+69
-9
+60
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Адепт Суперлиги
Абсолютные бездари. Поэтому и в Германии прокси-лига, ибо нормальным чемпионатом это назвать сложно. Бавария побеждает даже в сезонах, когда они всеми силами пытались слить.
+56
-6
+50
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KillFish
На что наиграли, то и заслужили. После не забитого пенальти было понятно, что скорее всего будет слив. Нет характера у этой команды
+41
-2
+39
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Владислав Бегагаев
Ответ KRIPTOZOO
Нельзя так играть, но БЕСИТ ЧТО БАВАРИИ ВОТ ТАК ВЕЗЕТ ПОСТОЯННО!
а где тут везение?
Бавария им столько шансов в этом сезоне давала
+36
0
+36
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Петр Кифоренко
Обосраться так дома, в таком матче, это просто позорище. Такую кучу навалить себе в штаны, это еще надо умудриться.
+27
-1
+26
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Плеймейкер87
Это самое болезненное поражение за мой 26-летний стаж поддержки Боруссии
+25
-1
+24
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MaxB
Эталонное чокерство, хоть прям щас в музей
+15
0
+15
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Yen Bedder
Дортмунд прям на классе.
+13
-1
+12
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KRIPTOZOO
Нельзя так играть, но БЕСИТ ЧТО БАВАРИИ ВОТ ТАК ВЕЗЕТ ПОСТОЯННО!
+24
-13
+11
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Port Royal
А ведь были времена когда Бундеслигу выигрывали различные Штутгарты, Вольфсбурги и Вердеры, а теперь никто не может даже вот такую Баварию пройти, уровень футбола может быть с годами растёт, но вот следить за чемпионатом, в котором одна команда выигрывает всю золочённую посуду 11 лет подряд, интереса нет
+11
-1
+10
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chaotic neutral
Кажется лучше б Кёльн и не сравнивал. Боруссия вообще лапки сложила после 1:1 у Баварии. Без этого глядишь запихали б два
+9
0
+9
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Igor Pivovarov
Обе команды столкнулись с неожиданно мотивированным соперником (один из которых заканчивал сезон еще и на выезде). Одни пропустили гол за 9 минут до конца матча, лишавший их салатницы. Что было дальше - видели все.

Все по делу. Хорошо это или плохо.
+7
0
+7
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Товарищ Наркотик
Яйца Боруссии ушли вместе с Клоппом. Сейчас это соевая командочка, что в еврокубках, что в лиге
+10
-4
+6
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White Bone
Дортмунд - Позорище
+4
0
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#SharkTeam
Похоже спорц даже не подготовил ничего на этот случай
+4
0
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Jan Paskel
Ответ gusilebedi
Да это же Боруссия . Боже да можно было хату грузить на то, что бавария чемпион станет. Даже их не жалко вот честно . За Ройса только обидно
сколько будет продолжаться эта мантра, за Ройса?

человек вышел на матч, и не смог его выиграть. Чемпионство было в его руках, ногах. Что тут обидного?
+4
0
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Илья Егоров
Ответ gusilebedi
Да это же Боруссия . Боже да можно было хату грузить на то, что бавария чемпион станет. Даже их не жалко вот честно . За Ройса только обидно
Как тут уже писали, Ройс сам такой же. Почему его должно быть жалко?
+5
-1
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Navi88
боруссия - это не футбольный клуб чемпион.
это просто бизнес по перепродаже игроков.
им не надо становиться чемпионами что бы выгодно продавать игроков, нет ни духа, ни сердец чемпионов
+5
-2
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Диего Марадона
Так облажаться!
+3
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Геннадий Тёкин
Почему нельзя, можно и все это видели.
+3
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Batt Monner
Можно, если ты существуешь не для побед, а для перепродажи игроков. Для коммерсанта награды дело вторичное, главное доход. Ну и Боруссию свою победу одержит летом, когда продаст Беллингема за много, а салатница это так, подставка для денежных купюр
+2
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RiFF RAFF
Ответ gusilebedi
Да это же Боруссия . Боже да можно было хату грузить на то, что бавария чемпион станет. Даже их не жалко вот честно . За Ройса только обидно
А чего за Ройса обидно? Он же днищенский игрок - гарант сливов
+2
0
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Valix
Ради Ройса сегодня болел за Дортмунд, и тут они облажались , сами отдали чемпионство Баварии.
+2
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#SharkTeam
Редакция, скажите, сколько авторских трудов Дортмунд сжег сегодня?
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#SharkTeam
Ответ Betonomeshalka
У Вудвордов только 2 раза было 2 место, АПЛ бы побеждал сильный Ливерпуль, если бы не Сити
когда выиграл ливер, вторым был Сити. За кем же тогда 2 раза финишировали вудворды по твоему?
+2
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