67 комментариев

Реакция Артема Денисова.

«Дортмунд» на примере двух матчей показал важное.

Как должна играть команда, которой нужна победа для чемпионства (33-й тур против «Аугсбурга»).

Как ни в коем случае не должна играть команда, которой нужна победа для чемпионства (34-й тур против «Майнца»).

Против «Аугсбурга» – только осмысленные позиционные атаки. Джан следил, чтобы «Боруссия» не снижала темп (3-4 поперечных паса и вперед), но никакой излишней спешки. Много комбинаций, быстрых розыгрышей, открываний-забеганий-рывков. Не получалось долго забить, но «Дортмунд» атаковал без паники. На 59-й минуте все-таки открыл счет и довел игру до 3:0.

Против «Майнца» начали так, будто до конца матча осталось 5-10 минут. Нервозность вместо хладнокровия, дыры в центре поля и между линиями, навесы-навесы-навесы и даже не говорите, что в штрафную, оказывается, можно попасть каким-нибудь другим способом.

Когда «Майнц» заходил на чужую половину, «Дортмунд», у которого впереди почти целый матч, вместо спокойной защиты будто бы представлял, как несется в атаку. Иначе сложно объяснить, почему в настолько важной игре было настолько мало взаимной подстраховки, а любую попытку «Майнца» обострить игру «Дортмунд» встречал секундным ступором. Будто «Боруссии» сказали, что в этом матче может атаковать только «Боруссия».

Особенно смущает второй гол «Майнца». Вольф потерял игрока на фланге, Мален не спешил помогать, а в центре штрафной никто не держал форварда Онисиво.

Иронично, что после 0:2 «Дортмунд» все-таки слегка добавил разнообразия. Было несколько хороших комбинационных атак со входом в штрафную, яркий дриблинг против двух-трех соперников. Навесы остались, конечно. Но с необходимостью забивать трижды, а не однажды, постоянные навесы выглядят объяснимыми. Они и стали поопаснее при 0:2.

Особенно хорошо подавал Жюльен Дюранвиль – 17-летний бельгиец, купленный зимой из «Андерлехта» за 8,5 млн евро. «Дортмунд» так его хотел, что забрал травмированным. Матч с «Майнцем» – его дебют за «Дортмунд». Он и блестяще вырезал кроссы, и обводил на ограниченных пространствах.

Эх, ничего не меняется: «Боруссия» не выигрывает чемпионство, зато открывает нового вундеркинда, которого спустя пару лет захотят все топ-клубы.

«Майнц» заслуживает отдельной похвалы, ведь его единственная турнирная мотивация – подняться с 9-го места на 8-е без шансов на еврокубки. Не поднялся, потому что не удержал победу, да и «Айнтрахт» победил в параллельном матче.

«Майнц» играл так, будто это финал Кубка в формате «середняк против топ-команды». Проверенная стратегия: надежный низкий блок + резкие контратаки. И побольше выигранных единоборств! И ведь «Майнц» еще бы мог колоться, сбивать темп грязными фолами, устраивать стычки, тянуть время – ничего этого не было (или исключительно в рамках приличия). На второй тайм и вовсе вышли с установкой сделать 3:0 – стабильно выбегали 4-в-3 или 3-в-2. Иначе это не объяснить.

Был бы рад сказать, что «Дортмунд» учтет ошибки и вернется сильнее.

Но с этой командой так не работает.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alex Grimm