10 комментариев

Пока что титаническое здоровье.

В конце марта англоязычный футбольный твиттер взорвался после записи в аккаунте louorns: пользователь сравнил игровое время 19-летнего Джуда Беллингема с топ-футболистами современности и недалекого прошлого.

Неймар, Мбаппе, Роналду, Холанд, Месси – никто не отыграл до 20-летия так много минут в профессиональном футболе, сколько уже накрутил Беллингем. Джуд еще закрепит отрыв – 20 стукнет только 29 июня. К тому моменту закончится уже четвертый полный сезон на профессиональном уровне: один за «Бирмингем» (дебютировал в 16) и три за «Боруссию».

Главное об игровом времени Беллингема. Он правда играет очень много

Сразу шокируем: на вполне достойном европейском уровне есть 19-летний футболист, который конкретно в сезоне-2022/23 играет больше Беллингема. Это бельгийский центральный защитник «Андерлехта» Зено Дебаст. Он даже ездил со сборной на ЧМ-2022, но не получил минут. Кстати, Зено даже младше Беллингема (родился в октябре 2003-го).

Но Дебаст, в отличие от Беллингема, проводит первый полный сезон на профессиональном уровне.

В топ-лигах Беллингем доминирует. Там за ним следует пара из «Барселоны»: еще только 18-летний Гави и 19-летний Алекс Бальде (2660 минут в сезоне-2022/23, 13-е место в мире среди всех игроков-U19).

По схожим таблицам за прошлые сезоны Беллингем не лидирует. В прошлом-2021/22 18-летнего Беллингема (4334 минуты) перебили 19-летний вратарь «Генка» Мартен Вандевордт (4394) и 19-летний форвард Адам Гложек из «Спарты» (4445 минут, сейчас в «Байере»). В сезоне-2020/21 17-летний Беллингем был только 20-м, первое место у 17-летнего Педри.

Возвращаемся к текущему сезону: Джуд мощно выглядит не только среди сверстников. Он занимает 12-е место по игровому времени среди всех полевых футболистов топ-лиг с учетом матчей за клуб и сборную во всех турнирах.

Самый молодой игрок выше Беллингема – Винисиус, ему 22. Из оставшихся только Федерико Вальверде еще не перевалил за 25+ лет.

Джуд доступен в течение всего сезона. Он пропустил лишь два матча: ничего не значащий 6-й тур в группе ЛЧ против «Копенгагена» (просидел в запасе) и игру 17-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (перебор желтых). В 42 из 45 других матчей за «Боруссию» во всех турнирах и за Англию в Лиге наций, на ЧМ и в отборе на Евро выходил в основе.

И еще одна важная статистическая деталь – в 33 из 34 матчей за «Боруссию» Беллингем играл до финального свистка. Лишь одна замена.

Как дела со здоровьем? Беллингем до сих пор не получал тяжелых травм и не берет отдых при мелких болячках

Вот его больничный лист за профессиональную карьеру. Напоминание: уже почти четыре полных сезона.

Как вы понимаете, у англичанина феноменальное здоровье.

И визуально он немного напоминает киборга. В марте Беллингем одновременно тейпировал колено и носил повязку на плече.

Немецкое издание Bild сообщало, что Джуду диагностировали хронический бурсит – воспаление слизистых сумочек в области суставов (обычно плечевых, локтевых, коленных). У спортсменов он бывает нередко, хотя обычно встречается у легкоатлетов. Одна из причин – однообразные физические нагрузки. Беллингем – фанатик тренировок, так что вполне мог заработать бурсит монотонными упражнениями.

С плечом все проще – подхватил инфекцию.

Он не только бегал полные матчи за «Боруссию», но и поехал в конце месяца выступать за сборную, выходил в основе. Понятно, что при реальной угрозе здоровью Беллингема бы не допустили до игр. Но Bild все-таки нагнетает: по информации медиа, в медштабе «Дортмунда» постоянно спорят насчет игрового тонуса Джуда. В марте считали, что ему лучше взять короткий отдых, но Беллингем отказался, и спортивный менеджмент поддержал решение футболиста.

Тренер «Боруссии» Эдин Терзич говорил, что Беллингем готов к высочайшим нагрузкам и запредельному игровому времени: «Он выкладывается не только каждую минуту официальных игр, но и каждую минуту на тренировках. В его возрасте нормально получать так много времени, если тело готово к нагрузкам. Мы воспринимаем его игровое время как норму».

Невозможно точно предугадать, каким будет здоровье Беллингема через 5-10-15 лет. Важнее зафиксировать ситуацию на данный момент: первые годы во взрослом футболе он проводит вообще без пауз и остановок, хотя ему нет даже 20. До сих пор Джуд не получал хоть сколько-нибудь тяжелых травм.

Что хорошего? Беллингем дает огромный объем работы

Просто изучите список статистических параметров, где Беллингем входит хотя бы в топ-10 Бундеслиги-2022/23.

Джуд не просто постоянно играет. Он дает бешеный объем. Отбирает мяч, продвигает его на рывках и через пасы, подключается выше и пробует обострять сам, сохраняет креативную вариативность (дриблинг или обостряющий пас).

Пожалуй, есть очевидный крен в сторону атакующих метрик, и в игре англичанина тоже просматривается, что он все-таки больше любит фазу владения. Но это не мешает ему стабильно идти в жесткие стыки. И в сборной Англии, например, он вполне гармонично разделяет обязанности разрушителя и двигателя мяча.

Еще один важный нюанс: в Бундеслиге-2022/23 Беллингем занимает 14-е место по пробегу – 274,7 км. В среднем за матч – чуть меньше 11 км. Это очень серьезный показатель для игрока, который играет без замен. В прошлом сезоне он занял 14-е место, тоже пробегая в среднем по 11 км.

Кажется, Беллингем сам наслаждается собственной терминаторностью. Прошлой осенью в матче против «Штутгарта» был уникальный момент: Беллингем в борьбе забрал мяч у чужой штрафной, достал до него в подкате у боковой и, вскочив на ноги, облокотился на колени, изображая усталость. Игра продолжалась, уже через секунду на Джуда бросился соперник, англичанин отдал пас и побежал открываться под ответную передачу.

Шла 63-я минута. Джуд в итоге доиграл матч без замен. То есть его жест – не попытка выпросить замену, а просто необычный способ покрасоваться перед домашним «Вестфаленштадионом». Очень даже оригинальный способ.

Печальный аспект: Беллингем часто выключается из игры. Это напрягает

Влияние Беллингема на «Боруссию» сложно переоценить. Он уже четырежды выводил команду на матчи как капитан. Точно один из лучших игроков на сезонной дистанции. Руководители и партнеры подчеркивают специфические лидерские качества Джуда: он зажигает трибуны, подбадривает одноклубников, но в то же время часто им пихает.

В этом смысле было забавно смотреть свежее дерби с «Шальке»: обычно в настолько принципиальных играх соперники шпыняют друг друга, а в этот раз Беллингем что-то выговаривал игрокам «Дортмунда» чаще, чем это делали игроки «Шальке».

Поведение Беллингема влияет и на его работоспособность. Джуд пугающе часто для игрока своей позиции и своего возраста выключается из эпизодов. Необычность выключений Джуда в том, что часто выключается только тело, но не эмоции. Джуд перестает играть в футбол, но орет на партнеров, бьет штанги, что-то недовольно высказывает судьям.

Матч с «Баварией» – яркий пример странноватого поведения Беллингема.

20-я минута – Джуд под давлением Горетцки дал неточный пас, оказался за боковой, вместо возвращения на поле и попыток забрать мяч он короткими шагами направился в сторону трибун, переводя дух, пока в паре метров «Дортмунд» инициировал контрпрессинг.

36-я минута – нездоровая реакция на неточный пас Геррейру и перехват Упамекано. Джуд очень часто машет руками и кричит в случае неудачных передач. И ладно, если в случае плохого паса случается обрез, и Джуд физически не может повлиять на эпизод. Но здесь вполне нормальная ситуация, чтобы сразу отбирать мяч в ответ. Нет, Беллингем замер на месте и негодовал, пока «Бавария» начинала атаку.

52-я минута – после неточного прострела Геррейру Беллингем сначала ударил по штанге со злости, потом повернулся к ней спиной и показательно облокотился на каркас ворот. Абсолютно рядовой прострел, там не было ни чудесного блока от защитника, ни плохого паса на Беллингема, который одиноко стоял на дальней и был готов расстреливать. Но Джуд в ярости.

78-я минута – дикий обрез Беллингема, секундой ранее он ужасно перевел мяч на другой фланг, получился пас на Комана. На прямых ногах наблюдал, как Коман обработал мяч и шел в штрафную. Возвращаться назад, чтобы постараться исправить собственную ошибку? Нет.

***

Противоречий между тезисами «Беллингем дает гигантский объем» и «Беллингем выключается из эпизодов» нет. Джуд реально много бегает, приносит очень много пользы, но в отдельных эпизодах (и не совсем уж уникально редких) выключается. Очень яркий контраст между моментами, где видно, что отдает всего себя, и моментами, где откровенно не дорабатывает.

Вряд ли здесь все завязано на игровом тонусе Беллингема – если бы он физически падал в яму, он бы только и делал, что выключался, а традиционно гигантский объем действий заметно бы снизился.

Гораздо важнее правильно расходовать силы, которых у Джуда явно больше, чем у обычного человека (и даже у обычного профессионального футболиста). Особенно это касается прессинг-работы: Беллингем часто инициирует давление без согласованности с партнерами. Пока остальные ждут соперника в центре поля, Джуд бежит к чужой штрафной. Бессмысленная трата сил.

Беллингем не ленивый. Он точно может лучше пользоваться выдающейся физподготовкой.

Времени у него – и жизненного, и игрового – еще очень много, чтобы научиться этому.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Stuart Franklin; AFP/JURGEN FROMME