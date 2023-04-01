8 комментариев

Испанец обжился в «Байере».

5 октября 2022 года 40-летний Хаби Алонсо возглавил «Байер». До этого он три полных сезона проработал во второй команде «Реал Сосьедада», даже поднимал клуб в Сегунду. Правда, с ним же оттуда и вылетал.

Прошло уже почти полгода – пора изучить Алонсо-тренера. Пока все очень даже неплохо.

Алонсо устроился в кризисный «Байер». Команда шла в зоне вылета, лидеры не тащили

Хаби подхватил команду на 17-м месте (зона вылета) с 5 очками после 8 туров. По продвинутым метрикам «Байер» выглядел не катастрофично, но все равно очень плохо, в районе 12-15-х позиций.

Спад был резким, ведь в Бундеслиге-2021/22 «Байер» финишировал 3-м и вернулся в ЛЧ. Трио Виртц-Диаби-Фримпонг разрывало Германию, больше Шика забивал только Левандовски, в контратаках это была одна из опаснейших команд Европы. И все взаимосвязано: «Байер» колотил гораздо больше ожидаемого (6-е место в топ-лигах по положительной разнице между голами и xG), удобный счет после бонусных мячей давал возможность играть на пространстве – так результат делали еще приятнее. В Бундеслиге-2022/23 реализация уже просела, и «Байер» чаще оказывался в роли уступающей команды. И был к этому не готов.

Увольнение Джерардо Сеоане никого не удивило, но и козла отпущения из него делать не пытались. Лишь слабо набрасывали: Sport Bild докладывал, что в раздевалке «Байера» нет одного языка, из-за этого нет и коллективного единства. Сеоане приемлемо говорит на 6 языках, так что сам адаптировался под игроков, которым лень учить немецкий. В хорошие времена полиглотство считалось неоценимым плюсом. В плохие резко превратилось в недостаток.

Разумеется, Сеоане ответственен за спуск – поплыл, пробуя играть с Азмуном или Хадсоном-Одои на позиции десятки. Лидеры не подтащили: Виртц (та самая специфическая десятка в контратакующем футболе) восстанавливался после крестов, результативность Шика просела, Диаби дремал, летние новички (Гложек и Хадсон-Одои) выглядели очень плохо.

Да, перед ЛЧ «Байер» усилился лишь Гложеком из «Спарты» и арендованным у «Челси» Хадсоном-Одои. Глава спортивного отдела Симон Рольфес объяснял, что команде важнее сохранить лидеров, а не покупать свежих игроков. По возможности, конечно, надо улучшать состав. По возможности и улучшили – получилось так себе. Еще одно объяснение слабого старта.

Наконец, уже сейчас, когда команда явно выздоровела, футболисты ни в коем случае не пинают Сеоане. Диаби в недавнем интервью пояснил: «Начало правда было сложным, но это не вина тренера. Было заметно, что многие игроки надломились психологически».

Назначение Хаби Алонсо многих удивило, но и аргументы за тоже находились. Его представляли как человека, готового развивать свежих и перспективных – справедливо, до этого поработал в молодежном футболе. Еще в «Байере» традиционно широкая испаноязычная диаспора: испанец Алонсо, не ленящийся учить немецкий, стал бы хорошим ментором даже на лингвистическом уровне.

Рольфес подчеркивал: «Большая сила Хаби в том, что он может развивать игроков индивидуально: открывать новые позиции, раскрывать менталитет, прививать нужные принципы. И он готов делать это в интернациональной команде».

Алонсо явно начинал с мечтой о доминировании – в дебютной игре против «Шальке» при счете 3:0 орал на защитников, чтобы те замыкали прессинг на чужой половине поля. Но уже через неделю после 1:5 от «Айнтрахта» Алонсо устроил для защитников специальную тренировку с упражнениями на оборонительную технику, которые делают в детских футбольных школах. Настолько был обескуражен базисом игроков.

Дела наладились. Сейчас «Байер» и по результатам, и по качеству игры выглядит командой уровня ЛЧ.

Какой футбол предлагает Алонсо? Пытается синтезировать позиционную атаку и реактивных дриблеров

Алонсо точно любит владение и позиционную атаку, но при этом вообще не выглядит радикальным доминатором. «Байер» идет 5-м по владению в Бундеслиге, после тренерской перестановки показатель не вырос даже на процент – так и держится в районе 52%.

Хаби не стесняется оборонять результат. При удобном счете «Байер» спокойно закрывается в штрафной. Возьмем хотя бы два последних матча в Бундеслиге перед международной паузой: против «Вердера» и «Баварии» «Байер» заканчивал с шестью номинальными защитниками и лишь одним игроком атаки. Показательно, что «Байер» при Алонсо проиграл лишь в одном матче, где лидировал в счете.

Но важнее другое. Было бы странно играть в исключительно позиционный футбол с Диаби, Фримпонгом и Виртцем. Видя свободное пространство за спинами соперников, они превращаются в монстров. Короли переходных фаз.

Вот статистика Фримпонга и Диаби по рывкам с мячом. Лишь та статистика, где Диаби и Фримпонг лидируют. Много где они еще занимают места в топ-3. Например, пасы под удар после рывков: в таблице указан Диаби, но Фримпонг идет сразу за ним! Самое удивительное, что не все эти показатели рекордные. Норма Диаби и Фримпонга по карьере.

Разумеется, «Байер» лидирует в Бундеслиге и по числу быстрых атак (59). И ведь полсезона пришлось играть без Виртца, который тащит мяч на уровне Фримпонга и Диаби, только он еще добавляет к бешеным ускорениям изящество последнего паса. За 6 неполных матчей в Бундеслиге отдал 9 точных пасов вразрез – передач, которые отрезают линию защиты и выводят на удар партнера. Это уже 6-й результат в Бундеслиге в абсолютном значении! В пересчете на 90 минут его обгоняет только Дани Ольмо из «Лейпцига».

Так что «Байер» можно представить как симбиоз позиционной игры, которую ценит Хаби Алонсо, и взрывных контратак, удобных Диаби, Виртцу и Фримпонгу. Тренер адаптируется, принимая игровой хаос. Игроки адаптируются, прокачиваясь во взломе автобусов.

Виртц очень хвалил подход Алонсо: «Даже по его тренерской работе заметно, что в прошлом это был выдающийся игрок. Он дает много советов, основанных на собственном опыте. Мы быстро поладили, я стараюсь учиться у него».

Виртц – что понятно хотя бы из статистики пасов вразрез – тонкий футболист, способный раздавать в позиционных атаках сложные по мысли и исполнению пасы под удар. Для Диаби это не так просто, но в этом сезоне он дает больше передач под удар, чем раньше, и реже идет в дриблинг. Пытается стать вариативнее. Контратакующий формат ему явно удобнее, но если хочет выйти на топ-уровень, нужно продолжать всесторонне развиваться.

А Фримпонгу индифферентно – он полезет и на полностью пустую чужую половину поля, и в наполненную десятью телами штрафную. Это самовзрывающаяся петарда. Не одноразовая. Алонсо его не ограничивает. Главное, что видит 7+6 по гол+пас за 25 туров у правого защитника.

Схема 3-4-3 вполне подходит и звездному трио, и остальной команде.

Виртц и Диаби – два креативных центра, обычно обитающих в полуфлангах. Фримпонг превращается в крайнего нападающего. Три центральных защитника удобны тем, что при очередном обрезе Фримпонга/Диаби легче прикрывать фланг. Среди ЦЗ явно выделяется Эдмонд Тапсоба – обычно именно он играет ближе всех к Фримпонгу с Диаби и бросает их в прорывы.

Центральные полузащитники страхуют атакующую линию и – что особенно выделяется – смело возвращают мяч в контрпрессинге, то есть в прессинге сразу после потери.

У «Байера» серьезные проблемы с нападающим

При Хаби Алонсо больше «Байера» забивают только «Бавария» и «Дортмунд». Это отличный результат с учетом игроков на острие.

Патрик Шик еще в октябре получил травму паха, ненадолго вернулся в 2023-м и поймал рецидив. При Алонсо у него лишь 1 гол, всего в Бундеслиге-2022/23 – 3. При 23 мячах в прошлом сезоне.

Сердар Азмун из-за травмы икроножной мышцы ни разу не сыграл при Алонсо в 2022-м, лишь после Нового года потихоньку пробрался в ротацию. У него 2 гола при Хаби. 0 голов до.

Летний новичок Адам Гложек не чистый нападающий, но хотя бы постоянно здоровый. 4+3 в Бундеслиге после появления Алонсо. 0+0 до.

Алонсо явно хочет, чтобы нападающий приносил пользу и без мяча. У него не уникальный, но любопытный прессинг-план: если соперник играет с парой ЦЗ, на эту пару выдвигаются инсайды (например, Виртц и Диаби), а форвард играет по опорнику.

Вот как это работает.

Халявить сложно. Шик и Азмун не прессинг-машины, им не очень комфортно. Гложек для задач без мяча подходит лучше, он еще и позиционно гибче (может уходить и на фланг, и глубже в центр поля). Как бомбардир-наконечник Шик и Азмун выглядят актуальнее. И при длинных забросах, от которых Алонсо не отказывается, Шик и Азмун востребованнее Гложека.

Пока эта позиция скорее проблемная. Алонсо порой даже выходит без девятки – например, против «Баварии» атакующая тройка состояла из реактивных Виртца, Диаби и Амина Адли.

У «Байера» Алонсо нет Хаби Алонсо. Но Алонсо не переживает

Потенциально у «Байера» есть алонсоподобный игрок – Керем Демирбай. В «Хоффенхайме» Нагельсманна великолепно дирижировал диагоналями и восхищал хитрыми дальними ударами. Не зря ведь «Байер» отдал за него 32 млн евро в 2019-м – до сих пор рекордная покупка в истории клуба. Без Нагельсманна магия быстро улетучилась, креатив слишком эпизодичен. Демирбай еще и слабоват без мяча. Теряется в стыках, ошибается позиционно, не тянет беговой объем.

Неудивительно, что Алонсо предпочитает не Демирбая, а Роберта Андриха и Эксекиэля Паласиоса, который сделал практически невозможное – выиграл титул, числясь в «Байере». Ну ладно, это сборная Аргентины.

Андрих – железный выбор Алонсо, чаще него играют только вратарь Градецки и защитник Тапсоба. В нем нет изящества (хотя диагонали тоже умеет вырезать), зато он замечательно обрубает атаки в контрпрессинге, выигрывает единоборства и надежно прикрывает опорную зону.

Возможно, за исключением трио Диаби-Фримпонг-Виртц именно Андрих получает больше всего комплиментов от тренера. Алонсо ценит, что Андрих гарантирует гибкость: может играть как в центре поля, так и спускаться между центральными защитниками для надежного контроля мяча.

«Я могу использовать его кем-то типа либеро. Действительно сильный полузащитник способен смещаться в центр защиты. Он достаточно умен и психологически устойчив, чтобы справляться с этой ролью», – нахваливал Алонсо.

Против «Баварии» отыграл так целый матч.

И даже без мяча оставался центральным защитником.

Паласиос тоже агрессивный и неуступчивый, еще и дополняет Андриха на мяче: способен давать качественные передачи между линиями низом (пока делает редко, хотя навыком очевидно владеет) и качественно регулирует темп владения (больше него пасов в среднем за матч дает только Тапсоба).

В первых матчах при Алонсо центр поля казался уязвимым местом. Сейчас точно лучше, хоть и без гигантского скачка в качестве.

Кстати, через «Сосьедад B» прошел центральный полузащитник, оставшийся в восторге от Алонсо. Вот что он говорил: «С Хаби я перестал играть на инстинктах, научился распознавать разные виды прессинга и преодолевать давление, понимая, как строить игру против конкретного соперника, как выводить мяч из защиты. Было очень много полезного анализа».

Это Мартин Субименди. Сейчас ему 24, «Сосьедад» рассчитывает на трансфер за 60+ млн евро, Mundo Deportivo пишет, что Хави видит в нем замену Бускетса.

Есть ощущение, что у Алонсо будет очень интересный тренерский путь. Матчи «Байера» стоит смотреть все 90 минут

Очень яркая черта Алонсо-тренера – симпатия к гейм-менеджменту, то есть к изменениям по ходу матча. Разумеется, этот термин шире использования замен. Под гейм-менеджментом понимают смену схемы или перестановку игроков внутри одной формации в течение игры.

Это не уникальный навык, но впечатляет, как много Алонсо использует гейм-менеджмент в начале тренерского пути.

Приведем несколько примеров.

1. Как Алонсо меняет схему?

Против «Гладбаха» (3:2) в середине первого тайма изменил 3-4-3 на 3-5-2, спустив Гложека из центра нападения в полузащиту. До перестановки «Гладбах» быстро проходил прессинг «Байера» и в долгих позиционках сам не давал «Байеру» выбегать на чужую половину.

«Байер» решил встречать соперника ниже, и Гложек спустился в центр поля.

При выходе из обороны чех отвлекал на себя внимание при переходе в атаку, чтобы Диаби, Фримпонгу и Адли легче бежалось за спины. Сам в итоге отдал голевой пас на второй гол со своей половины поля под ускорение Адли.

2. Как Алонсо меняет игроков внутри схемы?

Против «Вердера» (3:2) «Байер» стабильно получал забросы в зону Коссуну, правого центрального защитника в тройке при 3-4-3. Коссуну очень плохо выбирал моменты для агрессивных выпадов – сразу получал за спину. В середине второго тайма Алонсо убрал Фримпонга, который уже набегался в атаке и не очень помогал со страховкой Коссуну, и выпустил Тапсоба. Он занял место Коссуну, а тот сместился на позицию латераля, которую занимал Фримпонг.

За оставшиеся 30 минут «Вердер» не создал ни одного момента с игры.

3. Плохой пример – игра с «Аугсбургом» (0:1).

«Байер» начинал с понятных 3-4-3, на 61-й минуте перестроился на 4-4-2 ромб, на 77-й вернулся к тройке ЦЗ, заканчивал матч с крайними защитниками Хадсоном-Одои и Беллараби (номинально фланговые игроки атаки) и двумя ЦЗ. Вот так менялся только центр защиты: Коссуну-Тапсоба-Инкапье, затем Тапсоба-Инкапье со спусками Андриха, затем Тапсоба-Та-Инкапье, затем Тапсоба-Та.

Фух, после карусели закружилась голова. Если не поняли – ничего страшного, на деле тоже выглядело непонятно.

«Байер» в итоге насоздавал моментов на 0,6 xG (хуже было лишь в двух матчах сезона) и выглядел абсолютно потерянным. Рекордные 32 навеса в штрафную в игре, где не было Шика и Азмуна, а Гложека сняли уже на 62-й минуте. Изменения ради изменений, лишь бы хоть что-то сработало. Не сработало вообще ничего.

Сам гейм-менеджмент немного напоминает стиль Нагельсманна в «Хоффенхайме». В этом «Байере» даже есть пара игроков того «Хоффе»: Демирбай и Амири. Тогда их влияние было гораздо выше, конечно.

Пока гейм-менеджмент Алонсо не стоит излишне возносить, но уже сейчас на дистанции он скорее полезен. Видно, что футболисты «Байера» интеллектуально и физически готовы к подобным переключениям.

***

И еще! Любопытно следить за поведением Алонсо. Осенью сквозила неопытность: не знал, куда деть руки, жестикуляция была механически медленной – наверное, переживал, что игроки чего-то не поймут. Апелляции к судьям тоже забавляли, выглядели слегка артистично.

В дебютной игре с «Шальке» мяч парашютом летел к Алонсо, но тот не решился останавливать. «Все, я тренер, а не игрок!»

А спустя пару месяцев, на старте игры с «Баварией», мяч снова спускался к Хаби, тот слегка увел ногу в сторону и пяткой идеально подбил в руки идущему Диаби, который готовился бросить аут. Диаби улыбнулся – как наверняка и зрители, оценившие внимательность ТВ-режиссера.

Да, он тренер. И большой игрок. С этим знанием следить за его тренерской работой еще интереснее.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias, IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media, Tom Weller/dpa