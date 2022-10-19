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Лучший бомбардир Бундеслиги – 29-летний форвард «Вердера», о котором вы вряд ли слышали. Маттеус и Кроос требуют взять его на ЧМ

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Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
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Во лбу Никласа Фюллькруга однажды застрял чужой зуб.

Форвард «Вердера» Никлас Фюллькруг – лучший бомбардир Бундеслиги на старте сезона, настрелял уже 8 голов. В матчах бременцев за 10 туров набили аж 36 мяча, это одна из ярчайших команд Германии по результативности – уже много сравнений с драйвовым «Вердером» 2000-х

Можно было бы пройти мимо вспышки, если бы не удивительный флешмоб – очень многие в Германии хотят, чтобы 29-летний Фюллькруг, никогда не игравший за сборную, поехал на ЧМ-2022 в Катаре.

Маттеус, Швайнштайгер, Кроос – за Фюллькруга на ЧМ. «Вердер» заплатит Никласу, если Флик его вызовет

Фюллькруг – реальный кандидат от народа. Его поддерживают легенды немецкого футбола, партнеры по «Вердеру» и простые болельщики.

Главный пиар-агент Фюллькруга в Германии – Лотар Маттеус. Раз в пару недель стабильно выступает в медиа с требованием пригласить Никласа в сборную: «Не думаю, что Ханси Флик слеп. Он прекрасно видит мощь Фюллькруга. Никлас – очевидный претендент на место в заявке».

Эстафетную палку подхватывал Бастиан Швайнштайгер: «Это очень сильный игрок. Он много забивает, потому что хладнокровен перед воротами, и мне нравится его атлетизм».

Тони Кроос, закончивший карьеру в сборной после Евро-2020, поддержал идею в своем подкасте: «Тренерскому штабу нужно всерьез рассматривать Фюллькруга. В текущей форме он обязан играть на ЧМ».

Разумеется, больше всего приглашения Фюллькруга в сборную Германии ждут в «Вердере».

• Партнер Никласа в нападении Марвин Дукш: «Он отлично завершает моменты, силен в воздухе, блестяще бьет обеими ногами – иногда на тренировках кажется, что слабая левая даже сильнее правой. Техничен, видит поле, умеет подыгрывать. 

Это лучший нападающий Германии прямо сейчас. Он заслужил вознаграждение за топ-форму». 

• Защитник Никлас Штарк: «Он важен для «Вердера» и может быть важен для национальной команды. Понятно, что в сборной множество техничных игроков, но без чистой девятки составу не хватает полноты. Мы в «Вердере» делаем его тренировки максимально трудными, так что Флик может не переживать, Никлас будет хорошо подготовлен».

• Полузащитник Леонардо Битенкур: «Фюллькруг – воплощение классического форварда, которого так не хватает Германии. Он отлично играет и много забивает – вот и все аргументы, чтобы пригласить его в сборную».

Высказался и экс-тренер «Вердера» Флориан Кофельдт: «Это топ-игрок по меркам Бундеслиги. Возможно, ранее были проблемы с реализацией потенциала. Он точно претендует на попадание в заявку на ЧМ, но решать Ханси Флику».

Самая забавная деталь – по данным Sport Bild, в контракте Фюллькруга есть пункт о бонусе с пятизначной суммой в случае вызова в сборную Германии. 

Конечно, все будет решать Флик. Главный тренер сборной обнадежил: «Мне нравится цельность игры Фюллькруга. Понятен его стиль. Сейчас он в прекрасной форме, как и еще несколько игроков в Бундеслиге. Каждый из них может попасть в финальную заявку из 26 человек».

Фюллькруг не любит эту тему – либо отказывается отвечать, либо говорит, что очень благодарен всем, кто отмечает его игру, либо повторяет, что успехи «Вердера» важнее персональных достижений. 

Популярное немецкое издание Kicker провело опрос: «Должен ли Флик включить Фюллькруга в заявку на ЧМ?» Голосовали свыше 290 тысяч человек, 73% ответили положительно.

У сборной Германии вообще нет чистых девяток. Фюллькруг никогда не получал шансов – слишком много страдал из-за травм

Массовая акция в поддержку Фюллькруга объясняется просто: у сборной Германии нет настоящей девятки. В 2022 году на острие в основе выходили либо Кай Хавертц, либо Тимо Вернер. 

В сентябрьских матчах из нападающих был только Лукас Нмеча из «Вольфсбурга», которого тоже не назовешь игроком штрафной. Да, список атакующих игроков очень серьезный – Хавертц, Вернер, Мюллер, Гнабри, Мусиала, Сане – и первая пятерка умеет играть в центре нападения, но только Хавертц из них может вынужденно исполнить роль форварда-ориентира (актуально для навалов в конце матчей, когда нужно спасаться).

Фюллькруг в статусе лучшего бомбардира Бундеслиги – приятный джокер, хоть и в 29 лет еще ни разу не приглашался в главную сборную (появлялся лишь в Германии-U18, U19 и U20). Но был близок.

После 14 голов за «Ганновер» в сезоне-2017/18 за ним следил тренерский штаб Йоахима Лева, но в первых 15 турах сезона-2018/19 Фюллькруг выбил лишь 2+1 по гол+пас, а потом вылетел на 5 месяцев из-за повреждения хряща в правом колене.

Хроническая травма: из-за этого хряща он пропустил 5 месяцев в сезоне-2012/13 (второй год в профессиональном футболе), еще 5 месяцев на стыке 2014/15 и 2015/16.

Но и это не все. Фюллькруг восстановился к концу сезона-2018/19, «Ганновер» вылетел во вторую Бундеслигу, Никлас перешел в «Вердер», сделал 2+1 в четырех турах – и порвал кресты и мениск на левой ноге. Еще 8,5 месяца в утиль.

Рассказ про травматичность Фюллькруга был бы неполным без уникальной истории: еще играя в юношеских турнирах, Никлас однажды так столкнулся с соперником, что чужой зуб застрял в его лбу. 

«Безумно, многие в это не верят, – рассказывал Фюллькруг. – Это было очень опасно из-за угрозы заражения бактериями, мы оба потом лежали в больнице. К счастью, без серьезных последствий».

Главное, что после тяжелых травм Фюллькруг не сломался. Флориан Кофельдт, работавший с Никласом, считает его главным качеством силу воли: «После новой тяжелой травмы Никлас не думает о том, как бы быстрее вернуться в футбол. Он думает о том, как стать более сильным футболистом, чем был до травмы».

Фюллькруг правда хорош как наконечник, но умеет играть на команду. Очень много забивает в конце матчей

Сильнейшая сторона Фюллькруга – игра внутри штрафной. Он хорош как завершитель после передач с флангов. 

Может в классическом стиле выиграть верховую дуэль 1-на-1 с отличным таймингом прыжка и сильным точным ударом.

Может позиционно выиграть борьбу, ловко и своевременно открывшись за спину соперника. 

В Германии хватает таргетменов, но почти все они блистают только во второй Бундеслиге, где спокойно набивают 15+ голов за сезон, но не переносят результативность в топ-дивизион. Фюллькруг – редкий пример такого игрока в первой Бундеслиге. Среди себе подобных явно выигрышно смотрится в плане выбора позиции, поэтому защитники уровнем выше все равно испытывают проблемы.

При этом Фюллькруг еще и органичен в подыгрыше – занимает высокое для форварда 25-е место в Бундеслиге по пасам под удар (13), 18-е по пасам в штрафную (12), 17-е по предударным действиям (28). Порой бывает деревянным, проскакивает прям плохое принятие решений, но все равно стабильно дает скидки после выносов от ворот, очень хорошо выдергивается из линии нападения, чтобы вытянуть защитников, и даже способен тонко ассистировать. 

Помогает связка с Марвином Дукшем – «Вердер» играет 3-5-2. При росте 188 см (как у Фюллькруга) он подает угловые и порой вырезает удивительные передачи, тоже настроен на ворота (бьет даже чаще Никласа), но реже угрожает головой.

У них особые отношения. В документалке про «Вердер» во второй Бундеслиге был эпизод, как в перерыве матча с «Эрцгебирге» Фюллькруг назвал свою игру бездарной, а Дукшу пригрозил «пробить в колокол» (то есть в лицо). До перерыва счет был 0:0, после – 3:0 с 1+1 у Никласа.

Позднее Фюллькруг назвал Дукша лучшим партнером, с которым он когда-либо играл. Может, их вдвоем в сборную?

Необычная деталь о результативности Никласа – разбивка голов по временным отрезкам. В этом сезоне он забивает либо в начале, либо в конце (исключение – гол «Вольфсбургу» на 21-й минуте). Но и на протяжении всей карьеры Фюллькруг особенно опасен после 75-й. 

Тоже можно считать как аргумент в пользу Фюллькруга в сборной – понятно, что он не влетит в основу, но может дать импульс с замены.

Фюллькруг обожает «Вердер». Он снизил зарплату после подъема в Бундеслигу

Фюллькругу сейчас явно комфортно в «Вердере», он воспитанник клуба. В 2006 году, когда исполнилось 13, Никлас отобрался в академию. Получал шансы во взрослой команде, но из-за первого серьезного повреждения хряща и еще нескольких травм летом 2014-го ушел в «Нюрнберг» за 300 тысяч евро.

Он вернулся в родную команду летом 2019-го аж за 6,5 млн. Дальше – как уже знаете – кресты после хорошего старта сезона-2019/20, в сезоне-2020/21 Фюллькруга преследовали микроповреждения, а «Вердер» впервые за 40 лет вылетел из Бундеслиги. 

Но команда сразу вернулась, и 19 голов Фюллькруга точно повлияли на успех. Летом 2022-го Никлас продлил с «Вердером» контракт – срок окончания сместился с 2023-го на 2025-й. 

Несмотря на подъем в Бундеслигу и статус основного забивного бомбардира, Фюллькруг согласился на понижение зарплаты.

В интервью Kicker он объяснил красивое решение: «Смотрите: я не хотел об этом говорить, это всплыло в медиа. Не хочу этим хвастаться. Все просто: я хотел бы остаться в «Вердере» на более долгий срок.

Карьера футболиста длится около 15 лет. Я хочу получить максимум удовольствия за это время. И пойдя на понижение, я все еще зарабатываю много денег – их достаточно, мне хватает».

Бонус: ответ Фюллькруга на вопрос о том, чем будет заниматься после окончания карьеры.

– В тот день, когда перестану играть в профессиональный футбол, я начну играть в любительский футбол. Я всегда буду играть в футбол, потому что мне это нравится.

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Фото: globallookpress.com/Carmen Jaspersen, Oliver Baumgart, IMAGO/nordphoto.GmbH / gumzmedi

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