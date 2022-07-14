Исследование: лучшая реализация ударов. Месси – король среди игроков, «Дортмунд» – среди клубов

Артем Денисов все посчитал.

Реализация ударов – очень любопытный для изучения параметр.

Самый удобный способ оценки – сравнение ожидаемых и фактических голов. Чем больше разница (разумеется, в пользу фактических мячей), тем лучше игрок реализует моменты. Разница +10 будет означать, что футболист забил на 10 голов больше ожидаемого (например, 50 голов при 40 xG). -10 показывает, что игрок положил на 10 мячей меньше ожидаемого (например, 50 голов про 60 xG).

Статистическая база – данные портала FBref. Там собраны результаты за 5 последних сезонов – неплохая выборка, чтобы оценить актуальную динамику.

Примечание: берем результаты без учета пенальти. Все-таки 11-метровые – отдельный мир. Справедливости ради, итоги от этого почти не меняются.

Лучший за 5 сезонов – Лео Месси. Худший – Эдин Джеко

Начинаем с футболистов с самыми положительными балансами.

• Лионель Месси мощнее других превосходит xG. Забавно, что год в «ПСЖ» только испортил статистику – до него было +34,1 за 4 сезона.

• Сон Хын Мин идет на втором месте. Гарант стабильности и постепенного улучшения результатов. Разбивка по сезонам: +1,6 – +4,5 – +3 – +6,5 – +6,6. Нет ни одного сумасшедшего сезона, но каждый год кореец подтверждает статус классного завершителя.

• В топ-20 всего лишь 6 игроков, которые во всех 5 сезонах забивали больше ожидаемого: Сон, Мертенс, Аспас (совсем тонко, были +0,5 и +0,3), Марез, Холанд и Гедеш.

С одной стороны, это хорошее доказательство, что достойные завершители могут на дистанции целого сезона забивать меньше ожидаемого – даже они не всегда удерживаются в плюсе. С другой, почти у всех в топ-20 сезоны с отрицательным балансом ограничивались максимум -1 – чуть-чуть не хватало, чтобы выйти в ноль.

• В списке очень мало центральных нападающих: Иммобиле, Холанд, Кейн, Бензема. Можно упомянуть Мертенса, Аспаса, Муриэля, Терье, но они часто появлялись и не на острие.

Выделим Милинковича-Савича и Де Брюйне – единственные полузащитники в топе.

Переходим к игрокам с пугающей отрицательной разницей.

• Промахи Эдина Джеко в пустые ворота с метра – классика «Ромы». В «Интере» он почти добрался до нуля (-0,2 в сезоне-2021/22), но в итоге все пять лет безвылазно сидит в минусе. Самом крупном среди всех футболистов топ-5 лиг.

Да, реализация ужасна, зато Джеко до сих пор находит большое число моментов и приносит пользу в подыгрыше.

• Лоренцо Инсинье не сильно отстает от Джеко. У итальянца был один зеленый сезон (+2 в 2020/21), но на дистанции все очень плохо.

• Из заметных игроков ниже видим Габи Жезуса и Роберто Фирмино. Смущает Нико Гонсалес из «Фиорентины» – всего за 3 сезона в топ-лигах он почти залетел в пятерку худших по завершению. Очень техничный игрок, но сильно не хватает реализации.

• На всякий случай уточним результат Тимо Вернера – -4,1. Любопытный контраст: +4,9 за 3 сезона в «Лейпциге» и -9,5 за 2 сезона в «Челси».

Лучшие и худшие сезоны: Месси – опять первый, Левандовски попал в оба топа

Изучили результаты в динамике – теперь посмотрим на индивидуально лучшие сезоны.

• Лионель Месси лидирует и здесь. В сезоне-2018/19 забил на 12,3 мяча больше ожидаемого – с учетом пенальти и вовсе на 12,6. Лео – единственный, кто попал в топ-10 дважды. Его +9,6 в сезоне-2017/18 – третий результат.

• Пьедестал полностью аргентинский: Месси разбавлен Пауло Дибалой. Аномальный сезон, вот результаты Дибалы после +10,2 в 2017/18: -0,6, +2,0, -0,6, +2,4.

Примерно то же самое у Алькасера (лучший сезон вне топа – +2), Льоренте (+1,1), Салаха (+2,5).

Но есть и обратные примеры. Де Брюйне и Левандовски держат в активе еще один сезон с результатом выше +4 (сильный показатель), у Иммобиле – еще два таких сезона, у Месси – три.

• Левандовски (№6) и Салах (№7) – соседи. Может удивить, что оба не попали в топ-20 за 5 сезонов. Салах совсем рядом – на 21-м месте с +10. А вот у Левандовского лишь +7.

У поляка многое испортил один год.

• В сезоне-2018/19 Роберт забил на 6,4 меньше ожидаемого – ужасный результат для топ-нападающего. Только Левандовски попал и в топ-10 индивидуально самых сильных сезонов, и в топ-10 самых слабых.

• Бензема раньше часто ругали за блеклое завершение – за сезон-2017/18 точно справедливая критика. Зато потом +4,5, +2,8, +5, +4,8 – очень сильно.

• Тут тоже есть футболист с двумя попаданиями в топ-10 – Лоренцо Инсинье. Антигерой.

• Эмманюэль Ривьер забрал первое место. Это форвард, средне игравший в Лиге 1 на стыке 2000-х и 2010-х. Его лучший сезон – 10 голов за «Монако»-2013/14, только поднявшийся из Лиги 2 и сразу занявший вторую позицию. Ривьера продали в «Ньюкасл», где он провалился.

Потом были «Осасуна», «Метц», «Козенца» (Серия B) и «Кротоне» (тоже Серия B). В топ попал из-за сезона-2017/18 в «Метце».

• Ни слова о Криштиану Роналду. Его статистика не удивляет: +5,8 на дистанции 5 сезонов, разбивка по годам: +2,4, -2,1, +2,2, +2,6, +0,6. Просто хороший результат, но далеко от топов.

Что по командам? «Дортмунд» лидирует с гигантским отрывом

Переходим к клубам – тут свои сюрпризы.

• «Дортмунд» космически оторвался от остальных. Вдумайтесь: команда забила на 68,1 мяча больше ожидаемого. Забавно, что в сезоне-2017/18 «Боруссия» даже залезла в красную зону (-0,2). Так что с легкой манипуляцией получается +68,3 за 4 сезона.

• «Бавария», «Барселона» и «Манчестер Сити» идут следом. Любопытно, что вся троица играет в доминирующий футбол с большим процентом владения.

Дальше следует итальянское трио: «Лацио», «Ювентус» и «Наполи».

• Приятное удивление – середняки: «Вест Хэм», «Сампдория» и «Монпелье». Все пробили отметку в +20. «Вест Хэм» ни разу не ушел в минус – из года в год забивает больше ожидаемого.

• «Реал» не так далеко – +18,1.

• «Боруссия» повторяет трюк Месси: топ-1 и на дистанции, и по конкретному сезону. Немцы выбили +24,1 в 2019/20. И «Дортмунд» тоже попал в топ-10 дважды – пятое место за +20,6 в 2018/19. Но тут это не эксклюзив – «Лацио» тоже видим дважды.

Правда, даже такие чудеса реализации не принесли им победу в Бундеслиге и в Серии А.

• Если «Дортмунд» заканчивал на второй позиции в чемпионате, то «Лацио» в двух случаях финишировал лишь пятым и пролетал мимо ЛЧ. По тому же пути прошел и «Ренн». Остальные заканчивали в топ-3.

• Очень хорошо завершали в сезоне-2017/18 – топ-10 наполовину состоит из команд того года: «Ювентус», «Лацио», «Монако», «Лион», «Манчестер Сити».

Переходим к худшим. Изучать результаты на дистанции бесполезно – например, «Норвич» окажется на последнем месте в АПЛ с -26,6, которые получил за 2 сезона из 5 (в обоих вылетал в Чемпионшип). Хотя отдельные аномалии есть – допустим, -25,9 у «Брайтона», который продержался в АПЛ все 5 лет. С улучшенной реализацией мог бы шуметь еще сильнее.

Гораздо показательнее изучить конкретные антирекордные сезоны.

• «Сассуоло»-2017/18 – грусть. Забили 24 мяча без учета пенальти, набив 41,8 xG. Забавно, что в том сезоне ужасы реализации затронули и пенальти – лишь 4 точных удара из 10. Но плохое завершение не привело к катастрофе – 11-е место и отрыв в 8 очков от зоны вылета.

• Только в 5 случаях команда спустилась в дивизион ниже: дважды «Норвич», «Фулхэм», «Лас-Пальмас» и «Дженоа»-2021/22 (забавно, что команда вплоть до десятых повторила результат сезона-2017/18).

• «Дженоа»-2017/18 и «Кристал Пэлас» финишировали в середине таблицы (11-е и 12-е места), «Кан» едва уцелел (16-я позиция), «Сосьедад» и «Ницца» вполне могли рассчитывать на ЛЧ, если бы не завершение (итоговые 6-е и 7-е места).

• В топ-10 нет ни одной команды из Бундеслиги. Худший сезон от немецкой команды – «Кельн»-2017/18 с -10. Тогда клуб занял последнее место и вылетел во второй дивизион.

Фото: East News/Matthieu Mirville / IPA/Sipa USA