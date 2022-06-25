Холанда в «Боруссии» заменит Себастьян Аллер. Это очень грамотный трансфер

Полезен в любом стиле.

Себастьян Аллер – неожиданный герой евросезона-2021/22. В 27 лет он дебютировал в ЛЧ за «Аякс», забил 11 голов (больше только у Левандовского и Бензема), колотил в каждом матче группы (такое в истории турнира делал только Роналду в сезоне-2017/18) и установил рекорд ЛЧ по среднему времени на гол среди игроков с 5+ мячами (каждую 61 минуту).

Теперь это футболист «Дортмунда» – «Аякс» получит 31+4 млн евро. Нападающий успешно прошел медобследование и подписал контракт на четыре года, о сделке официально объявят 1 июля.

За Аллера уже платили гигантскую сумму – «Вест Хэм» купил его за 50 млн. Это был полный провал

Карьера Аллера напоминает маятник. Хорошо начал в сборной Франции U21 (13 голов в 20 матчах), с трудом перешел на взрослый уровень (6 голов в 50 матчах Лиги 2 за «Осер»), раскрылся в голландском Утрехте (11+ мячей три сезона подряд), сиял в «Айнтрахте», ужасно провалился в «Вест Хэме» и очнулся в «Аяксе».

Аллер был частью одной из самых ярких команд Бундеслиги 2010-х: «Айнтрахт» Нико Ковача (затем и Ади Хюттера) играл в контратакующий, агрессивный, ультимативно атлетичный футбол. Яркий стиль давал и результат: команда забрала Кубок Германии-2017/18, победив в финале «Баварию» 3:1, и дошла до полуфинала Лиги Европы-2018/19, уступив «Челси» только в серии пенальти.

На дистанции двух сезонов в «Айнтрахте» Аллер держался в топе результативности Бундеслиги.

Разумеется, Себастьяном заинтересовались в АПЛ. Летом 2019-го «Вест Хэм» выложил за форварда 50 млн евро.

Начал с трех голов в трех матчах, но за оставшиеся туры сезона-2019/20 положил лишь 4+1 по гол+пас. В середине декабря клуб уволил Мануэля Пеллегрини, который двигал трансфер Аллера, а Дэвид Мойес после пары месяцев попыток разбудить форварда усадил его на лавку. Всего Аллер забил 10 голов в 48 матчах АПЛ за полтора года.

В интервью The Guardian он без обид оценивал то время: «Мы с Мойесом оказались в ловушке. Мне тяжело давались его установки, он тоже предпочитал других форвардов. Я не виню Дэвида».

Тогда на Себастьяна давил быт. Он переехал в Англию с женой, беременной вторым ребенком. Роды прошли тяжело, у мальчика сразу возникли большие проблемы с пищеварением.

«Он почти не спал, постоянно плакал из-за боли. Я не из тех, кто просто хлопает дверью и уходит играть. Воспитание детей – обязанность не только матери, – считает Аллер. – Я беспокоился о ребенке, о жене, которая чувствовала себя зомби. Уделял максимум времени, чтобы им было чуть легче».

Себастьян легко согласился на переход в «Аякс»: еврокубки, знакомый чемпионат, знакомый тренер – Эрик тен Хаг работал с форвардом в «Утрехте».

«Сначала переживал: «Что подумают люди, увидев, что я променял АПЛ на Эредивизи?» Но я отбросил эти мысли. Думаю, «Посмотрите на меня, я играю за клуб Премьер-лиги, хотя постоянно сижу на скамейке» тоже звучит не очень», – с таким настроем трансфер и провернули.

В «Аяксе» Аллер запомнился фокусами с еврокубками. Он пролетел мимо плей-офф Лиги Европы-2020/21, потому что его просто забыли внести в заявку. Зато в ЛЧ-2021/22 стал главным непопсовым героем. Там же Себастьян разорвал «Дортмунд» – 2+2 в двух матчах группы (4:0 и 3:1).

Аллер – умный столб. Он прекрасен в подыгрыше

Сам Себастьян ловко объяснял особенности стиля: «Хотел бы быть быстрее – тут все вопросы к матери и генетике. Я не из тех, кто хорош в длинных забегах. Из-за недостатка в скорости мне приходится лучше обдумывать каждое решение. Мне важно сканировать пространство умнее других. Сложно обогнать защитника в равных условиях, так что моя задача – сделать так, чтобы я стартовал в лучшей позиции.

Думаю, во Франции можно найти 10 тысяч ребят, талантливее меня. Видите, как в футболе важно принятие решений?»

190-сантиметровый Аллер не удивляет спринтами, зато, конечно, доминирует в воздухе. «Бульдозер вряд ли бы переехал его», – говорил Нико Ковач, тренировавший Себастьяна в «Айнтрахте». С такой характеристикой он мог быть скучным игроком штрафной, который просто ждет навесы и забивает по 5-10 мячей за сезон.

Но нет, все интереснее. Аллер – сильный игрок подыгрыша, уверенно действующий спиной к воротам и в широких позициях ближе к флангу. При этом он остается нападающим, готовым стабильно забивать. И – очень важно – Аллер проверен и в контратакующем стиле «Айнтрахта», и в доминантной структуре «Аякса».

Вот карта его касаний в «Айнтрахте»-2018/19. Совсем не похож на обычного замыкателя.

А вот – «Аякс»-2021/22. Видно, что гораздо чаще действует завершителем, при этом остается объем вне штрафной площади.

Все объясняется идеями команд на мяче. «Айнтрахт» вертикализировал игру: мгновенное продвижение при возврате мяча без лишних перепасов и гигантское число длинных забросов. Аллер – главный адресат для передач. Он ловко скидывал мяч на Ребича и Йовича, составлявших с ним атакующее трио, мог отлететь к флангу и подыграть латералю, вовсе спуститься в центр поля и подыграть полузащитнику.

Главная сила Аллера в подыгрыше – то самое принятие решений. Ему очень сложно противостоять. Когда Аллер отходит от штрафной, у защитника очевидная дилемма: либо персонально опекать дальше, либо отпустить и держать зону.

Если Аллер остается под давлением, он обостряет одним касанием. Просто скидывает мяч подключащемуся партнеру, и тот влетает в оголенную зону.

Если защитник не накрывает Аллера, форвард оказывается в роли ситуативного плеймейкера, готового исполнить вскрывающий пас.

В «Аяксе» есть отличия. Тен Хаг строит систему, заточенную под владение: меньше забросов через все поле, больше долгих розыгрышей. Тут Аллер актуальнее как девятка внутри штрафной («Аякс» – лидер Эредивизи по навесам), но с уместной мобильностью против автобусов. Например, может спуститься в опорную, чтобы ассистировать набегающему партнеру.

Да и как завершитель он тоже интересен. Понятно, что большая часть голов – победы в воздушных дуэлях или игра на опережение после прострелов. Но Аллер еще и красиво решает выходы один-на-один – забивал и после переступов, и после обыгрыша вратаря ложным замахом. А еще у него есть хоккейные голы, когда буквально подставляет ногу-клюшку под удар. Очень красиво.

Разумеется, такой трудяга полезен и без мяча. В «Айнтрахте» он был одним из самых прессингующих форвардов Бундеслиги. Правда, мог бы чаще отбирать и перехватывать – давления много, но не хватает КПД.

Очевидный минус – слабый дриблинг. И довольно заметный: Аллер все равно пробует обводки (вероятно, чтобы в подыгрыше сохранять вариативность между передачами и сольными проходами), но обычно это заканчивается нелепой возней и потерей.

Аллер нужен «Боруссии». Он может прокачать других новичков и будет полезен в любом стиле

«Дортмунд» провернул явно подготовленный трансфер. Немецкие медиа впервые сообщали об интересе к Аллеру еще осенью 2021-го, а в мае этого года писали, что «Боруссия» ищет большого форварда. Целенаправленный поиск очевиден – одним из главных вариантов усиления фигурировал 20-летний Юго Экитик из «Реймса». Тоже высокий нападающий с отличным подыгрышем.

Что Аллер даст «Боруссии»? Два важных пункта.

1. Он хорошо вписывается в общую трансферную кампанию. Три самых заметных подписания «Дортмунда»: центральные защитники Нико Шлоттербек и Никлас Зюле и нападающий Карим Адейеми.

По Шлоттербеку и Зюле все понятно – оба любят продвижение, наличие столба при двух таких ЦЗ вполне логично. Шлоттербек, кстати, дает много диагоналей к флангу, поэтому смещения Аллера времен «Айнтрахта» будут востребованы.

Связка Аллер-Адейеми интереснее. Взрывной Карим на бумаге хорошо сочетается с мощным, любящим ассистировать Себастьяном. Самый рабочий вариант – проверенные скидки Аллера за спины защитникам на ход быстроногому Адейеми.

Если под парой окажется Ройс, можем увидеть флешбэки из «Айнтрахта», когда под Аллером и Йовичем играл Ребич. Тогда была постоянная взаимозаменяемость, а одна из любимых конфигураций работала так: Ребич врывался в штрафную, когда Аллер и Йович расходились чуть шире. То же самое может быть и в «Дортмунде», учитывая, что и Адейеми любит движения к флангам.

2. Аллер подойдет и для контратак, и для владения.

И в первом сценарии (а-ля «Айнтрахт»), и во втором (а-ля «Аякс») Аллер выглядит полезно. Против автобусов «Боруссия» может долго владеть мячом и иногда скатываться на навесы – теперь есть форвард, готовый завершать головой. Против сильных команд, любящих давление, «Дортмунд» может упрощать атаки до быстрых забросов – теперь есть форвард, готовый принимать и ассистировать под набегающих партнеров.

В комментариях к новостям о подписании Аллера много сравнений с Дониэллом Маленом – он тоже пришел из Эредивизи и провел в «Дортмунде» сложный дебютный сезон. Во-первых, аргумент про Эредивизи выглядит странно, учитывая, что у Аллера есть хороший опыт в Бундеслиге. Во-вторых, адаптация Малена осложнилась из-за тактических наработок Марко Розе – часто играли без выраженных фланговых нападающих, это профильная позиция Дониэлла. В-третьих, можно допустить, что «Дортмунд» переоценил Малена. Он часто действует прямолинейно и иногда принимает совсем глупые решения – например, касается мяча в очевидном офсайде, когда партнер мог бы достать в правильном положении.

Другое (более существенное) опасение – возраст Аллера. 30+ млн за 28-летнего – не перебор? Уместно объяснить, что «Боруссия» сильно нуждалась в большом форварде, а выбор на рынке скудноват.

Итого – еще одна грамотная сделка от Себастьяна Келя, легенды «Боруссии» и ее нового спортивного директора.

Фото: Gettyimages.ru/ Dean Mouhtaropoulos, Julian Finney, Peter Dejong-Pool, Alex Grimm, Alexander Scheuber / Stringer