В 20 он раздавал листовки (иногда подменяла мама), в 25 попал в настоящий футбол, а в 29 сыграет за сборную Франции 🤯

От редакции: в начале 2022-го мы рассказывали про Жонатана Клосса в сериале «Новые люди» – про спортсменов (и не только), которые переосмыслили себя, запустили новые продукты или тенденции и создали целые явления.

17 марта 2022-го Дидье Дешам вызвал 29-летнего Жонатана Клосса в сборную Франции. Латераль узнал об этом в особой атмосфере: «Ланс» всей командой смотрел оглашение заявки. Услышав фамилию Клосса, одноклубники устроили водный фейерверк, плясали и обнимали Жонатана, который даже прослезился.

Вот его фантастическая история.

***

Вы вряд ли многое слышали о Жонатане Клоссе, даже если внимательно следите за европейским футболом. Полтора года назад он подписал контракт с «Лансом» – это первый клуб топ-дивизиона в карьере Жонатана. А ведь ему уже 29 лет.

Да что там высшие лиги – Клосс заиграл на профессиональном уровне только в 25.

При этом Клосс претендует на статус одного из самых опасных крайков мира. В Лиге 1-2021/22 он уже набрал 4+9 по гол+пас. По ключевым созидательным метрикам латераль «Ланса» держится в европейском топе. Везде его обгоняет только Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Во Франции конкурентов нет.

В Лиге 1-2020/21 Клосс тоже был в лидерах по результативности среди латералей: три гола и шесть ассистов.

Взлет Жонатана кажется феноменальным. И поучительным – при некоторой клишированности и кинематографичности в истории Клосса есть простая и красивая мораль.

Клосс работал кладовщиком, почтальоном, мясником, промоутером. И футболистом

Типичный старт: в 18 лет Жонатан выпустился из академии «Страсбура»… и оказался никому не нужен. Для кого-то, может, было бы трагедией, но Клосс только вздохнул с облегчением.

«Наше мышление пытались роботизировать. Каждый день – тренировки, в выходные – один матч. Никто не будет спрашивать, доволен ли ты процессом. После выпуска я просто начал играть в удовольствие. Наслаждался футболом все 90 минут», – рассказывал Клосс (здесь и дальше – цитаты из его замечательного интервью сайту Лиги 1).

Немного инфантильно, но с романтическим чувством к игре, да? Депрессия поглотила очень быстро.

«Мне исполнилось 20, и пришлось задуматься. У друзей была работа, отдельное жилье, а я даже не мог приготовить простую еду. Самым сложным стало принятие того факта, что я ничего не умею делать. Кроме игры в футбол. Если ничего не добьюсь в футболе, ничего не добьюсь и в жизни», – рассуждал Жонатан.

Клосс все-таки пытался адаптироваться к рутине – учился на физрука и подрабатывал в разных местах, но получалось неловко. Первая попытка – сортировщик в почтовом центре. Выбирал несколько часов в день, но это не устраивало работодателя. Постоянный график не подходил из-за футбола с друзьями. Весомая причина.

Кладовщик – пару недель, пока не надоело трудиться ночью. Дальше – работа в мясной лавке. «Вот это запомнилось сильнее всего, – признавал Клосс. – Вставал в четыре утра, в цеху лютый холод, а я беру сосиски, отделяю их друг от друга и аккуратно складываю в пакет. 10 штук в одну пачку».

Край – работа промоутером. Клосс ходил по улице и раздавал листовки. Обошлось без потных костюмов бананов, но Жонатан все равно стыдится этого отрезка больше всего. Можно понять: ему так не хотелось работать, что иногда на смены выходила мама. Раздавала листовки, пока Клосс пытался найти мотивацию.

В 21 год Жонатан решился на изменения – переехал в Германию, чтобы попробовать себя в местной футбольной системе и начать самостоятельную жизнь. Звучит красиво, хотя по факту Райнау, где осел Жонатан, находится от родного Эльзаса всего в 75 километрах.

Клосс тяжело поднимался из футбольного подземелья. Быстро вернулся во Францию, с каждым годом карабкался по системе лиг, в «Кевийи Руан» наконец добрался до статуса профессионального игрока. Правда, клуб по итогам сезона-2017/18 вылетел из Лиги 2, а Клосс не хотел делать шаг назад.

Был вариант с «Вероной» в Серии Б, но Жонатана подставил агент, который просил жирный бонус. Единственным вариантом оставалось «Динамо» из Бреста. Белорусского, не французского. Клосс удивился, когда узнал, что там президенствует Диего Марадона. Провел на сборах неделю, и когда дошло до контракта, клуб уволил тренера, заинтересованного во французе.

«Ничего страшного, я ухожу из футбола», – сказал Клосс представителям белорусского клуба, когда те сообщили новость.

Жонатана спас случай – чуть ранее им интересовалась «Арминия» из второй Бундеслиги, но напрягло, что он не чистый правый защитник, а латераль. К окончанию летнего окна клуб из-за травм потерял двух профильных игроков, так что вынужденно вернулся к кандидатуре Жонатана.

Дальше – два отличных сезона, чемпионство и выход в первую Бундеслигу. Клосс уже тогда стал зрелым парнем: за два года в «Линксе» (тот самый любительский клуб на старте карьеры) он остался с нулевым немецким, а в «Арминии» за тот же срок в совершенстве овладел языком.

Зрелым – потому что из лентяя-неудачника он трансформировался в хладнокровного трудягу с рефлексией и новой любовью к игре.

Клосс потрясающе говорит о футболе. Готовы узнать, какой орган тела болит после матчей сильнее всего?

Главный вопрос по карьере Клосса – как так получилось, что игрок казался бесперспективным на молодежном уровне, добрался до профессионалов только к 25 годам (хотя постоянно играл в футбол), а к 30 вдруг залетел в список лучших крайков Европы?

Жонатан сам долго размышлял над этим. Есть ответ: «Парадокс, но играть на низком уровне мне было сложнее, чем на высоком. Любители и полупрофессионалы не заботятся о тактике, весь упор на физику. Я не был уверен в своем теле. Боялся идти в стыки.

В юности всегда был меньше и ниже других. Мой стиль не подразумевал единоборств. Я несколько лет психологически и физически адаптировался к тому, что жестко сыграть плечом в плечо – это норма.

Уже в «Арминии» я научился выдерживать все 90 минут, не исчезать в скучных, вязких матчах, терпеть мороз, дождь, сильный ветер, не разочаровываться только из-за того, что в этот раз играем на плохом газоне».

Эти рассуждения заметно констрастируют с идеализмом на старте карьеры. Француз сильно прибавил в атлетизме, переборол психологический страх контактной борьбы, научился ценить упорный труд выше природного таланта.

В Лиге 1 появился новый пробел для заполнения – концентрация. Клосс рассказывал: «Когда я начал регулярно попадать в старт «Ланса», часто после игр обсуждал с врачом боль в голове и в глазах. Умственно работал на пределе».

Принятие решений – возможно, еще недооцененный параметр оценки футболистов. Хотя очевидно, что это очень важно: выбор адресата для передачи, обыгрывать/не обыгрывать, траектория движения, как правильно взаимодействовать с партнерами. Многое решает не только техника или физика, но и интеллект футболиста. Особенно ценно, что такую тему затрагивает профессиональный спортсмен, повидавший полярную по своему качеству игру.

Еще одна причина позднего раскрытия – поиск идеальной позиции. Всю молодежку Клосс прошел как второй нападающий, играющий в оттяжке к флангам. Только в низших лигах его опробовали в роли латераля, покрывающего всю бровку.

Сам Жонатан обожает схему 3-5-2 – и подробно объясняет, почему она оптимальна:

«Так легче защищаться, больше компактности, меньше пространства для разрезающих передач. Оборонительная модель всегда понятна – пять защитников в линию, два опорника, уплотняющих центр. Меньше работы для нападающих, которые в низком блоке могут передохнуть. С четверкой защитников меньше баланса.

Может, глупо, но я использую 3-5-2 даже в FIFA. В игре она работает хуже, чем в реальности».

Клосс также погружается в нюансы игры латераля при тройке защитников. Тут очевидная многозадачность: много спринтов, включения в атаку, обязательная оборонительная функция. Жонатан особенно выделяет взаимодействие с партнерами: латераль должен чувствовать, когда нужно уйти к бровке, а когда стоит сместиться в центр поля.

Главная любовь Клосса – изоляции. Эпизоды, когда вся команда компактно группируется ближе к левому флангу, а свободный Жонатан караулит диагональ на правом крае: «Нужно понимать, стоит ли идти один в один, если получил мяч. Раньше на дриблинг с рывками уходило больше всего сил. Теперь такие эпизоды кажутся физически естественными».

Конечно, есть и кумир – Дани Алвес (тут без особых сюрпризов). Но из современных засветился любопытный ориентир.

«Не собирался смотреть Евро, устал от футбола, – говорил Клосс, объясняя, как открыл для себя Дензела Думфриса. – Просто по телевизору шла игра Нидерландов. Дензел меня загипнотизировал. Парень был повсюду: оказывался нападающим, крайним полузащитником, опорником. Ускорялся слева, в следующей атаке комбинировал справа. Сумасшедшая свобода при классной командной подстраховке в защите.

Я не видел его раньше, специально после Евро отсмотрел несколько его игр за «ПСВ». Думаю, он в 3-4 раза лучше меня».

Сам Клосс скромничает – говорит, что все-таки считает себя хорошим крайком, но в той же Лиге 1 Ашраф Хакими точно лучше.

***

Сборная оставалась мечтой футболиста. Клоссу нравится, что Дидье Дешам пробует схему с пятеркой защитников. Сам тренер говорил, что Жонатан – один из кандидатов. Но вызова долго не было.

Кажется, настал лучший финал в экранизации его пути.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Noah Wedel, via imago-images.de