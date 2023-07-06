16 комментариев

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Что за допинг нашли у Сотниковой после Сочи-2014? О чем она вообще?

допинг допинг
Аделина Сотникова Аделина Сотникова
Сочи-2014 Сочи-2014
WADA WADA
Елена Буянова (Водорезова) Елена Буянова (Водорезова)
Фигурное катание Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова выстрелила неожиданным флешбэком из прошлого – о якобы положительной допинг-пробе на победной Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», – интервью Сотниковой на ютуб-канале Tatarka FM внезапно всполошило нашу фигурку.

«Впервые подобное слышу. Это какой-то бред», – реакция генерального директора ФФКР Александра Когана.

«Ерунда полная. Без комментариев», – похожий ответ от Елены Буяновой, которая тогда тренировала Сотникову.

Что же имела в виду Аделина?

Восстановим хронологию допинг-приключений первой олимпийской чемпионки России в истории женского катания.

1. Фамилия Сотниковой в допинговом контексте прозвучала спустя три года после победы в Сочи-2014. В январе 2017-го La Gazetta dello Sport выстрелила инсайдом, что Сотникова в числе российских спортсменов, в отношении которых проводится следствие из-за манипуляций с допинг-пробами  в Сочи.

По данным издания, Сотникова фигурировала в расследовании Ричарда Макларена под идентификационным кодом А0848, а на ее пробирках из Сочи-2014 обнаружены царапины, свидетельствующие о возможной фальсификации проб. Именно по статье «фальсификация или попытка фальсификации любой части допинг-контроля» антидопингового кодекса в отношении Сотниковой была инициирована проверка.

Кто забыл, канадский юрист Ричард Макларен назначен WADA главой группы по расследованию обвинений жкс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в государственной допинговой программе России перед и во время Олимпиады в Сочи-2014.

2. Позже данные Сотниковой обнаружили в файле «Дюшес» – списке, составленном, по данным Макларена, перед Сочи-2014 из спортсменов, которые должны были принимать коктейль Родченкова (смесь алкоголя и анаболических стероидов, которая попадала в организм через слизистую рта после полоскания).

Их пробы считались защищенными с помощью «банка чистых проб» – якобы в разное время перед Играми эти спортсмены сдавали до пяти образцов чистой мочи, которые предварительно тестировались в Московской лаборатории на отсутствие запрещенных веществ и хранились в ЦСП для будущей подмены.

«Аделина Сотникова была в списке «Дюшес», но она точно допинг не употребляла», – присутствие Сотниковой в списке осенью 2017-го подтверждала даже босс лыжной команды Елена Вяльбе, максимально изучившая файл, в котором оказалась большая часть ее команды.  

На основании списка «Дюшес» и других косвенных признаков (наличие царапин на флаконах с допинг-пробами, превышение допустимого уровня соли в моче, разные ДНК) позже дисквалифицированы нескольких российских спортсменов, а бобслеист Александр Зубков и биатлонистка Ольга Зайцева лишились олимпийских медалей.

Но – и это важно в ситуации с Сотниковой – официально никто из российских спортсменов на Играх-2014 не сдал положительной допинг-пробы. А значит, «нашли допинг» ни про кого из них не говорили

3. Уже в ноябре 2017-го дисциплинарная комиссия МОК объявила о прекращении разбирательства в отношении Сотниковой.

По данным портала Insidethegames, это произошло после изучения свидетельских показаний Родченкова, который подтвердил, что Аделина не участвовала в допинговой программе.

«Принимая во внимание отчеты профессора Макларена и досье доказательств, которые он предоставил в дополнение к ним, результаты судебно-медицинской экспертизы проб, собранных в Сочи, и анализа солей этих проб, проведенного по запросу МОК и, наконец, письменные показания, данные под присягой Григорием Родченковым, дисциплинарная комиссия приходит к выводу, что в имеющихся на сегодня доказательствах нет достаточных элементов, которые могли бы установить нарушение спортсменом антидопинговых правил.

Дисциплинарное производство, возбужденное в отношении Сотниковой, прекращено», – цитировал в 2017-м Insidethegames решение МОК, которое, возможно, и стало поводом для вчерашнего перфоманса.

Из заявления МОК следовало, что олимпийскую пробу Сотниковой действительно тщательно проверяли, вероятно, на наличие царапин на флаконе, содержание соли и наличие чужих ДНК. Но эксперты пришли к выводу, что повод для подозрений отсутствует. Также сообщалось, что Сотникова представила письменное представление для слушаний в дисциплинарной комиссии МОК.

И это, конечно, совсем не та история, которую накануне выдала Сотникова. В ее интерпретации вслед за нахождением у нее допинга произошло вскрытие второй пробы, которая в кодексе WADA называется «пробой Б». Важная подробность оттуда же – эта проба действительно вскрывается после выявления запрещенной субстанции в пробе А и уведомления спортсмена о положительном тесте.

Похоже, 27-летняя Аделина просто не понимает, что термины «нашли допинг» и «подозревали в манипуляциях с допинг-пробами» отличаются. Не видит разницы между вскрытием второй пробы и экспертизой.

И в этом смысле ее болтовня – лишь пример того, как мало и плохо знают о допинге в России даже спортсмены, которых эта опасность касалась максимально близко.

Победа Сотниковой в Сочи-2014 – главная загадка женской фигурки. Вокруг много подозрений: объятия с нашей судьей и зашифрованные оценки

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Песня

16 комментариев

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Olga.t
Ответ The Only
Сотникова где-то училась после школы?
Большое сомнение и в отношении школы)
Мало кто из спортсменов учится в хорошей или просто обычной школе.
+6
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KMR
Ответ The Only
Сотникова где-то училась после школы?
На Первом канале в жюри. Там, где учились Щербакова и великий оратор Загитова.
+10
-5
+5
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The Only
Сотникова где-то училась после школы?
+4
0
+4
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Juliajulia
Все-таки надо думать, что говоришь 🤐 не удивлюсь, если высказывание Аделины уже напечатали в западных СМИ, Японии, Корее... Ждем новую порцию "аналитики" от Дюамель, Дейва Лиза и прочих 🤦‍♀️ а уж как корейские фанаты Юны обрадуются, подумать страшно 🙈
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Евгения Гринева
Почему все пытаются взрослого человека выставить совсем недалекой, если не сказать грубее..Как можно царапины спутать с положительной пробой, она же не 13-летняя Шаботова
+3
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+1
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severyanka
Пробу Б вскрыли по требованию спортсменки. Проба А не была положительной!!!! Адель всего-лишь попала в тест лист с материалом в сомнительной пробирке!!!! Как можно так про себя сказать????
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Туц
похоже что либо Сотникова самая глупейшая фигуристка, либо не все в СМИ известно и что то там все таки было, что общественности не разглашалось. Но даже если и так говорить об этом сейчас все равно ужасная глупость.
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Tarolya
Фигуристки у нас просто позорище! Одна недавно в воровстве призналась, воровала вещи, дескать, из магазинов и у приятелей. Другая в допинге призналась на голубом глазу. Они даже не понимают, в какой субстанции сами себя купают, совершенно безмозглые, фу, до чего же противно((
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The Only
Ответ Евгения Гринева
Почему все пытаются взрослого человека выставить совсем недалекой, если не сказать грубее..Как можно царапины спутать с положительной пробой, она же не 13-летняя Шаботова
Тут раньше ее посты из инсты перепечатывали. Такая она и есть.
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mold-cel
безотносительно анализа мочи Сотниковой, на первое место ее вытянули судьи. Ким Ён А заслуживала первое место. Даже близко были не равны по таланту и по уровню программ.
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tanya_1111
Журналист на такую инфу случайно нарвался и так не раскрыл тему )))), а ведь сколько всего мы могли узнать ))))
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Anna Stefan
Ответ Agura
Превышение уровня солей в моче и царапины на пробирке - это разве может служить основанием для обвинения в приеме допинга??? Только для WADA!!!
Мне, например, ещё очень интересно, зачем подменять грязную пробу пробой с присутствием чужого ДНК. Видно, для того же, для чего жрать ТМЗ в микродозе - чтобы уж наверняка спалиться))
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Agura
Ответ Anna Stefan
Мне, например, ещё очень интересно, зачем подменять грязную пробу пробой с присутствием чужого ДНК. Видно, для того же, для чего жрать ТМЗ в микродозе - чтобы уж наверняка спалиться))
Сначала поинтересуйтесь, какой биологический материал используют при проведении ДНК-теста. Определение ДНК в моче возможно, но точность анализов не является достаточно высокой.
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vika27
Ответ The Only
Сотникова где-то училась после школы?
В РГУФК училась уже во время Олимпиады
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