«Зрители пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию». Плющенко получил 50 млн на шоу от президентского фонда – вот как это вышло

Ледовое шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» стало победителем в конкурсе президентского фонда культурных инициатив в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий.

Индивидуальный предприниматель Евгений Плющенко (именно он подавал заявку на конкурс) получил грант президента России в размере 50 510 000 рублей на реализацию своего проекта. Поздравления!

Теперь коротко о том, что это вообще такое: фонды, конкурсы, гранты.

• Год назад – в мае 2021-го – президент РФ подписал указ «О создании президентского фонда культурных инициатив». Основная цель – «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых некоммерческими и коммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями».

Тем же указом правительству поручалось обеспечить предоставление фонду субсидий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете для Управления делами президента России.

Спустя год – в апреле 2022-го – вышло дополнительное указание президента: обеспечить поддержку в целях популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, противодействия феномену «отмены культуры», укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержки коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за патриотизм и преданность стране.

• Процедура получения грантов сложная и многоступенчатая. Конкурс, который выиграл Плющенко – второй в 2022 году, а прием заявок на него шел с 20 апреля по 7 июня. Интересно, что шоу Плющенко стартовало до того, как открылся прием заявок.

В Положении конкурса на 16 страницах подробно описаны требования к проектам и участникам конкурса, среди которых, например, отсутствие налоговой задолженности или запрет на участие компаний, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%. У Плющенко с документами все в порядке – его заявку приняли 3 мая, а проект набрал 76,83 балла от экспертов.

Экспертизу заявок проводили члены экспертного совета, в списке на три десятка фамилий встречаются узнаваемые и не очень: композитор Игорь Матвиенко, телеведущий Эрнест Мацкявичус, актер Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

• Теперь о заявке Плющенко – в протоколе тип его проекта звучит так: «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за патриотизм и преданность стране».

А вот подробное обоснование от самого Евгения – почему его проект заслуживал гранта:

«Уникальное культурно-спортивное зрелищное ледовое шоу Союз чемпионов Евгения Плющенко представляет собой яркое мероприятие, объединяющее легендарных и выдающихся спортсменов и артистов. Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта, носит социальный характер и ярко выраженный патриотический характер.

На примере участников проекта – фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов. В наше сложное время в обществе наблюдается острая потребность в праздничных мероприятиях, которые позволяют снять социальную напряженность, воодушевить детей, особенно из неблагополучных и малообеспеченных семей, детских домов, заниматься спортом.

Большая часть билетов на шоу распространяется среди социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, малообеспеченные семьи, дети беженцев из ДНР и ЛНР, семьи чернобыльцев, многодетные семьи, а также в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в том числе спортивных, в детских домах и домах престарелых. Популяризация массового спорта, а значит и поддержка здоровья нации, невозможны без вовлечения талантливых спортсменов, которые уже достигли определенных высот.

Приобщение детей и подростков к танцам на льду пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, эстетические, нравственные убеждения, позволяет им правильно осмыслить отношение к окружающему миру. Поддержка проекта позволит провести 7 шоу с участием известных спортсменов в 7 разных городах России, а также поддержит коллектив создателей шоу, артистов, спортсменов, подрядчиков в регионах, которые пострадали во время пандемии, а также из-за санкционного давления (запрет выступлений на зарубежных площадках)».

Цели и задачи своего проекта Плющенко описал конкретно: проведение шоу с привлечением более 20 тысяч зрителей в 7 городах России – Кемерове, Губкине, Рязани, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Москве.

• Проект Плющенко вошел в число девяти, которые получили максимальную поддержку от фонда – свыше 10 млн рублей. К 50-миллионному гранту Плющенко заложил софинансирование из других источников еще на 60 миллионов – общая сумма затрат на проект по его расчетам составляет 115 414 475 рублей.

Одним из главных требований к проекту были актуальность и общественная значимость – вот как их описал Плющенко в заявке:

«В данном шоу все танцевальные композиции исполняются спортсменами под патриотические песни и музыку русских композиторов, что становится дополнительным стимулом развития патриотизма среди зрителей проекта. Каждое шоу состоит из 2-х частей: 1-я – выступление спортсменов под музыку русских композиторов (Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков и другие), 2-я – под частично живое исполнение песен артистов российской эстрады. Одним из ключевых номеров шоу будет выступление Плющенко под песню «Россия, Россиюшка».

В рамках шоу взрослые и дети (более 20 000 зрителей) смогут увидеть достойные примеры развития таланта, вдохновиться, получить заряд хорошего настроения, увидеть известных мировых звезд спорта. Шоу привлекает внимание к такому традиционно значимому для России виду спорта, как фигурное катание. Опыт участников шоу может стать примером для многих детей и взрослых попробовать свои силы в этом спорте и в целом начать вести более активный и здоровый образ жизни, посещать ледовые дворцы и катки для систематического катания всей семьей».

На самом деле, баланс патриотичных и не совсем патриотичных песен в «Союзе чемпионов» не так категоричен, как в техническом описании Плющенко: прокаты под Билана, Ваенгу и певца под именем SHAMAN чередуются с The Beatles, Кристиной Агилерой, Леди Гагой и Ларой Фабиан.

Вот такой, например, была программа «Шоу чемпионов» в Губкине.

Хочется верить, что, несмотря ни на что, она стала дополнительным стимулом для развития патриотизма местных зрителей. Кстати, целевая группа для шоу Плющенко им тоже описана: пенсионеры и социально незащищенные слои населения, а также семьи с детьми и начинающие спортсмены.

• В апреле, когда Плющенко только обкатывал «Союз чемпионов», случился скандал. В Туле перед шоу (а частично – и во время него) проходила политическая акция, а некоторые фигуристы позже оправдывались, что не имели к ней никакого отношения.

«Я хочу сказать, что мы лишь участвуем в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Мы представим исключительно наши программы в рамках шоу. Наше творчество – фигурное катание и не больше. Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!» – объясняла Александра Бойкова.

«Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь – я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, кататься, ставить новые программы, участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности», – а это уже слова Елизаветы Туктамышевой.

Оправдывалась даже Яна Рудковская – жена Плющенко и одна из ведущих шоу.

«Мы не знали, что здесь еще мероприятия проходят. Вообще должно было быть только наше (шоу). Но мы увидели, что есть блок детской самодеятельности. В общем, было тут весело и интересно. Все остальное к нам не имело отношения. У нас есть только наше шоу. Нас пригласили как шоу «Союз чемпионов», а что было до этого...»

Впрочем, несмотря на ту историю, в «Шоу чемпионов» до сих пор собрано большинство звезд нашей фигурки: Трусова, Косторная, Туктамышева, Кондратюк, Коляда, Семененко, Степанова с Букиным.

Впереди концерты в Сочи, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

• В завершении снова вернемся к конкурсу – несколько деталей с официального сайта фонда.

Фонд получил 6814 заявок на гранты из 85 регионов России. Проект Плющенко получил самый крупный грант в конкурсе – на 2 млн меньше (48,6 млн) выделено музыкально-патриотическому марафону «ZaРоссию» в номинации «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления».

А еще среди грантополучателей проекты «СлоVо Победителя. Донбасс», «Во имя Zавтра», фестиваль уличного творчества «Zа Россию – Zа Триколор», сказка для кукольного театра «Как Медведь от волков лес Zащищал» и всероссийский конкурс-фестиваль патриотической песни «Zа тебя, Родина-мать».

Всего во втором конкурсе распределили грантов на сумму 291 млн рублей, а на подходе уже новые конкурсы – важно не упустить момент для подачи заявок.

«Двери открыты для всех. Конкурс высококонкурентный, на сайте за год работы Фонда зарегистрировано уже свыше 69 тысяч команд. Мы всегда рады новым проектам. Пытаемся помочь, поддержать каждого. Наша позиция – довести все проекты до счастливого финала. Ничего не бойтесь. Если еще не участвовали, начинайте!» – мотивация от генерального директора фонда Романа Карманова.

Возможно, если получилось у Плющенко, получится и у кого-то из вас.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; globallookpress.com/Pavel Kashaev/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press