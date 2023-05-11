В 2015-м Шмурнов перевернул шоу на «НТВ-Плюс» одной точной ставкой. С кэфом 91.25!

История одной ставки.

Александр Шмурнов так рискнул со ставкой, и она так ярко сыграла, что момент вспоминается и через восемь с лишним лет.

В 2015-м, еще на «НТВ-Плюс», в проекте «Лиги Ставок» комментаторы впрогнозах.

Им давали для ставок виртуальную тысячу рублей каждый тур. По итогам сезона победитель забирал уже реальную сумму, которую выиграл.

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В турнире по Серии А участвовали пятеро: Александр Шмурнов, Дмитрий Шнякин, Константин Генич, Константин Дементьев и Юрий Розанов. Перед последними турами сезона Шмурнов шел последним.

«Это был настоящий позор», – вспоминает он сейчас в разговоре со Sports.ru. Говорит, что к концу мая у него было около пяти виртуальных тысяч на счету, при этом у остальных комментаторов – больше 50 тысяч.

И тут перед 38-м туром Серии А случилась ставка, которая все перевернула. Рассказывает Дмитрий Шнякин:

«Так как продюсировал и вел эту программу, пишу Иванычу:

– Какой матч? Че ставишь?

– Давай «обе забьют» в Неаполе. Может, хоть что-то зайдет.

– Алле, где азартный Шмури потерялся?! Ну хоть попробуй, выдумай сумасшедшую ставку. Нужен кэф свыше 50 для интриги».

Через полчаса Шмурнов отреагировал: «А давай 4:2 в пользу «Лацио» в Неаполе. Кэф – 90!».

У Шмурнова эпизод отложился чуть по-другому: говорит, это был диалог у лифта в Останкино. Но сомнения действительно были: «Думал, может, на 3:3 поставить, потом – на 4:2 в пользу «Наполи», но там коэффициент был около 70 – не хватало, чтобы выйти на первое место. Поэтому решил наоборот».

На 4:2 в пользу «Лацио», игравшего в гостях, давали коэффициент 91.25.

«Свои деньги я бы на такое не поставил», – признался Шмурнов Sports.ru. Оказывается, на самом деле ставить он перестал еще в конце нулевых и проект этот воспринимал только как развлечение.

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Самое интересное, что Шмурнов комментировал ту игру: «Не помню: то ли меня назначили на этот матч, поэтому я решил на него поставить, то ли сначала я решил поставить, а потом попросился на матч».

В последнем туре «Наполи» и «Лацио» боролись за Лигу чемпионов, а Шмурнов держал в мыслях ту самую ставку – не ради выигрыша, а ради азарта.

«Охереннейший вышел эфир, – делится Дмитрий Шнякин. – Тот случай, когда температура, эмоции, крики – все к месту. Но главное – огненная работа по голам, это особенное комментаторское мастерство: быстро найти слово, цифру, образ, не утонуть в своей эмоции. Но, ###, как же мы угорали, когда, зная прогноз Иваныча, слушали эфир в «8-16». Орлов никогда так не болел за «Зенит», мамы никогда так не болели за сыновей, как Шмурнов в добавленное время – за счет 4:2».

Шмурнов, правда, так не считает: «Я комментировал матч (и всегда так комментирую) как будто сидя на диване, могут подтвердить мои близкие, кто смотрел со мной футбол».

Из эфира эмоции сочились: сначала огня было не так много, но чем реальнее становился нужный счет, тем сильнее комментатор зажигался. Особенно когда Игуаин не забил пенальти при 2:2.

В эфире Шмурнов доказывал, что фола на Кристиане Маджо не было: «Ну безобразие! Чистейшая симуляция».

А когда Гонсало Игуаин пробил выше, Шмурнова было не остановить: «Выше! Это футбольный бог, потому что не было пенальти! Болельщики «Наполи», признайтесь себе, это было бы несправедливо. Забейте чисто!»

Шмурнов вспомнил , что внутри ликовал: «Тогда я подумал: Игуаин не дал Месси выиграть чемпионат мира, ну хотя бы мою ставку не испортил».

И действительно: «Лацио» забил еще два и прорвался в Лигу чемпионов, а четвертый гол в добавленное время положил Мирослав Клозе. Шмурнов вспоминает: «Я был просто поражен».

Но нет, не просто. Комментатор так вскрикнул, что сорвал голос!

«Никогда не выигрывал такие суммы. Максимум – 50 тысяч, и это было в 2008-м, может, в 2010-м, когда я ставил с ребятами», – признался Шмурнов – Пришел получать выигрыш, а мне дали вдвое больше – 190 тысяч (такие были правила – приз победителя умножали на два). А это по тем временам неплохие деньги, четыре-пять тысяч долларов. На них и слетали с женой в отпуск».

Дмитрий Шнякин вспомнил, что победитель поделился частью суммы с коллегами.

Такое попадание в такой редкий счет– уникальное везение!

Фото: Gettyimages.ru