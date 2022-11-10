Великое судейство Иванова на матче Португалия – Нидерланды. 12 желтых, 4 красных – рекорд ЧМ

История.

В 2006 году судья Валентин Иванов вошел в историю чемпионатов мира – показал рекордное количество карточек в матче 1/8 финала между Португалией и Нидерландами в Нюрнберге. В англоязычных медиа встречу назвали «Битва при Нюрнберге».

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Валентин Иванов в нулевых считался лучшим российским арбитром – в 2005-м отсудил финал Кубка конфедераций, а в 2006-м первым из наших получил назначение на плей-офф крупного турнира.

Но начнем с группового этапа, ведь кое-что произошло уже там – Иванов выдал 8 желтых в матче Франция – Швейцария (0:0, 3 карточки у французов, 5 у швейцарцев).

«Судья немного суетился. Я не всегда понимал его решения. Мне сказали, что это новое судейство, с этим нужно смириться», – говорил Раймон Доменек. – Не хочу придавать большое значение судейству. Да, он мог бы поставить пенальти в нашу пользу, но этого не случилось, судьи тоже могут ошибаться».

Оказалось, 8 карточек были только разминкой. Дальше Иванов приехал в Нюрнберг.

Уже к 7-й минуте по желтой карточке получили Марк ван Боммел (кто бы сомневался) и Халид Буларуз. И если предупреждение ван Боммела еще выглядит неочевидным, то Буларуз по современным правилам вообще сразу пошел бы в раздевалку: воткнулся шипами в бедро Криштиану Роналду, юную звезду португальцев унесли на носилках в раздевалку.

Через 15 минут Иванов отреагировал и на фол с другой стороны: Манише протаранил ван Боммела и тоже был предупрежден.

До конца первого тайма все шло нормально, но затем еще один экс-динамовец Коштинья за несколько минут получил две желтых: сначала срезал Филлипа Коку, а потом в безобидной ситуации в центре поля посчитал себя волейболистом и попытался прервать заброс соперника рукой. Дирк Кюйт встретил удаление аплодисментами в адрес российского судьи.

На перерыв ушли с четырьмя желтыми и одной красной карточкой (вторая желтая в статистике не учитывается). И как будто больших вопросов к судье не было.

Веселье началось после перерыва. Первая потасовка – ван Бронхорст против Фигу

Иванов потерял нить в начале второго тайма – Петит сорвал контратаку голландцев, уронив ван Боммела. Опытный опорник явно приукрасил степень жесткости фола, но судья этого не заметил – еще одна желтая.

Вообще, ван Боммел – главная причина, почему судья игры потерял равновесие. Голландец участвовал почти во всех спорных эпизодах – и именно он спровоцировал потасовку во втором тайме, изобразив адские муки после того, как на него дыхнул Луиш Фигу (оба получили желтые). Этому предшествовал фол, за который карточку получил ван Бронкхорст – завалил соперника около штрафной.

Еще не сбились со счета? Семь желтых и одна красная.

Вторая потасовка – Ойер против скамейки Бразилии

Через несколько минут Буларуз, пытаясь поставить Фигу корпус, врезал сопернику локтем по лицу. 100-процентная желтая – а для крайнего защитника она стала второй. Андрес Ойер тогда чудом остался без желтой, когда побежал выяснять отношение с Луисом Фелипе Сколари. Снова легкая потасовка, которая взвинтила и без того сильное напряжение.

Третья потасовка – португальцы против лежащего Хейтинги

Через пять минут Деку откровенно прыгнул в ноги Джону Хейтинге. Опять же – в современных условиях за такой хамский подкат вполне можно получить и красную. Более того, Деку после подката еще наклонился к Хейтинге и что-то сказал – явно не слова поддержки. К нему присоединились остальные португальцы и окружили лежавшего Хейтингу – больше всех старался Петит.

Именно его сбил с ног подлетевший Уэсли Снейдер, пока Деку отошел пообщаться с судьей. Завязалась очередная потасовка. В том эпизоде Иванов показал еще три желтых: Снейдеру, ван дер Варту и прибежавшему от своих ворот Рикарду. Кажется, что все решения – абсолютно по делу.

Но и на этом все не закончилось. Напомним: уже одиннадцать желтых и две красных.

Нуну Валенте через ноги Робина ван Перси выбил мяч – можно было бы обойтись и без карточки, но голландский форвард, кажется, приукрасил боль: и португалец ушел с места нарушения с желтой.

Четвертая потасовка – Деку против Коку

Через несколько минут Деку схватил мяч в руки после свистка, Коку попытался отобрать у него мяч и завалил на газон. Предупреждение получил именно Деку – за возмущение. А для него оно стало вторым – и это третья красная в матче.

А уже в компенсированное время вторую желтую получил ван Бронкхорст – и она стала для него второй. На этом фоне потерялся единственный гол – его в промежутке между желтой Манише и первой желтой Коштиньи еще в первом тайме забил как раз сам Манише.

Итог: 12 желтых и 4 красных!

Что про этот матч говорил Иванов?

«Этот матч можно назвать самым сложным в карьере. Я судил много игр как в России, так и на международной арене, и у меня были разные ситуации. Но с такой обстановкой во время игры не сталкивался никогда. Я готовился к очень напряжённой игре. Голландия и Португалия намеревались выиграть турнир. Поражение в 1/8 финала было неприемлемо для каждой из них. Но такого уровня грубости в матче я и предположить не мог.

Бывают ситуации, когда судьи своими решениями накаляют ситуацию, например дают больше бороться. Но в этом случае не думаю, что такая обстановка была связана с моими решениями. Такие матчи крайне сложно отработать идеально. Надо адаптироваться по ходу игры, пытаться нивелировать ситуацию.

Я понимал, что в такой напряжённой обстановке особенно важно не ошибаться в одну сторону, чтобы нельзя было сказать, что одна команда победила другую из-за ошибок судьи. Если ты показал карточку игроку одной команды, нельзя в подобной ситуации не показать карточку футболисту другой команды. И это в какой-то степени удалось. А на переживания у меня просто не было времени. Думал только о том, что надо собраться и отсудить повнимательнее. И я знал, что скоро все закончится — игра-то не бесконечна», – вспоминал 12 лет спустя Иванов ту игру.

И если сейчас взглянуть на матч – вряд ли можно назвать Иванова главным виновником произошедшего. Да, пару желтых он дал поспешно, но большинство решений были по делу. Но сразу после матча все было по-другому.

«Тот матч против сборной Португалии был просто ужасным. После игры я сказал, что арбитр Иванов отработал матч на низком уровне. Готов повторить это и сейчас. Да, футболисты старались не давать себя в обиду, однако судья неверно себя повел. Ему следовало более строго разговаривать с игроками. Но, конечно, это никак не оправдывает футболистов, доля вины которых в случившемся тоже есть», – говорил Марко ван Бастен. Луис Фелипе Сколари соглашался: «Впервые у меня удалили в одном матче двух игроков. ФИФА всегда много говорит про принципы фэйр-плей, однако сегодня произошли события, которые не соответствуют этому понятию».

Интересно, что Иванова раскритиковал даже Зепп Блаттер: «Полагаю, судья сегодня был не на уровне футболистов. Возможно, стоило показать желтую карточку ему. Эмоциональная игра, исключительная драма на пределе с заслуженным победителем. Это было великолепное шоу, но вмешался судья, который действовал непоследовательно и не всегда в рамках фэйр-плей».

Однако вскоре после окончания ЧМ Блаттер сбавил в эмоциях. «Я хотел бы сказать Валентину Иванову и всему судейскому корпусу Российской Федерации, что я сожалею о том, что произошло, и о заявлениях, которые я сделал в связи с судейством матча Португалия-Голландия. Я считаю, что желтые карточки действительно заслуживали игроки, а не арбитр, как я тогда сказал», – оправдывался швейцарец.

Как бы то ни было, матч действительно вошел в историю – столько карточек на чемпионатах мира не было ни до, ни после.

Фото: Gettyimages.ru/Team 2 Sportphoto/ullstein bild, Mike Egerton – PA Images, Alexander Heimann, Mike Hewitt, Andreas Rentz/Bongarts; globallookpress.com/Jimago sportfotodienst