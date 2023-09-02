Антирекорды чемпиона.

Первое московское дерби сезона-2023/24 закончилось совершенно неожиданно. И дело даже не в самой победе «Динамо» (4:1), а в том, что у ЦСКА это уже четвертое поражение на старте – а ведь прошло всего 6 матчей.

Объективно бело-голубые были просто лучше. Главный хайлайт вечера – это их большинство. Убийственные диагонали Уил – Гусев и обратно – такая мощная зарядка для глаз соперников, что не всегда в итоге им удавалось увидеть шайбу.

При этом героем вечера стал Дмитрий Рашевский – с подачи Алексея Кудашова. Главный тренер «Динамо» выпустил нападающего на последнее вбрасывание второго периода – за 6 секунд до сирены – не с привычной тройкой, а с теми же Уилом и Гусевым. В итоге его бросок стал победным в матче, а сам он сделал дубль.

У ЦСКА был эпизод, когда можно было переламывать игру – середина второго периода армейцам действительно удалась. В итоге получили большинство, которое реализовал Светлаков, и дальше продолжили давить. Было еще несколько хороших минут и пара удачных атак.

В третьем же периоде армейцы выглядели ужасно – особенно это касалось дисциплины. 10 минут штрафа в ситуации, когда нужно отыгрываться – 🤷‍♂️.

Разумеется, «Динамо» еще забило в большинстве. У бело-голубых – 4 победы на старте, а Гусев – лучший бомбардир лиги. А вот у ЦСКА ситуация обратная.

Армейцы пугают на старте, но Федоров доволен отдачей

Конечно, катастрофы пока нет – это только 6 матчей из 68 в сезоне, даже меньше 1/11. Более того, одно поражение – от «Куньлуня» – чисто тренерская прихоть: ЦСКА всегда снимает вратаря в овертаймах, когда получает контроль над шайбой, когда-то это должно было закончиться пропущенным. Другой вопрос, что у действующего чемпиона и китайцев из Мытищ вообще дошло до овертайма.

Поражения от «Ак Барса», «Магнитки» и «Динамо» случайными не назвать. А ЦСКА, несмотря на мощь атаки, не может забить им больше 1-2 шайб. Более того – надежная оборона начала трескаться. В самых неожиданных случаях.

То ли Сергея Федорова это не пугает, то ли он скрывает истинные наблюдения от медиа. После «Куньлуня» он вообще говорил, что его хоккеисты растут, играя против китайской команды. Сегодня был более честен: «Нам много чего не удается. Но так сложилась игра. Все равно по отдаче к парням нет претензий, но есть эмоции, которые надо убрать».

Это худшее начало сезона для ЦСКА в КХЛ

Пока непонятно, когда игроки ЦСКА уберут эмоции – впереди, как назло, еще «Спартак» с «Локомотивом». Если брать дистанцию в шесть матчей, то у армейцев уже худший старт в клубной истории. В рамках КХЛ, разумеется. Даже если первые чемпионаты считать по двухочковой системе.

Похожий на нынешний результат был в сезоне-2010/11 – но тогда ЦСКА хотя бы доводил дело до овертаймов и буллитов. Кстати, в том чемпионате команда не пробилась в плей-офф.

Разумеется, это никак не прогнозирует провал армейцев в нынешней регулярке. Тем более, что результаты за все годы где-то рядом – ни разу не было провала в 6 поражений или такой же серии побед. Но ЦСКА образца-2023/24 действительно очень долго просыпается – и чем дальше, тем меньше это выглядит случайностью.

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Фото: ХК ЦСКА