7 комментариев

Его «Автомобилист» проиграл.

Матч «Авангарда» и «Автомобилиста» в Омске получился очень зрелищным. Да, не так много шайб – 5 (завистливые вздохи из Новосибирска, где на новой арене «Сибири» так и не был открыт счет), но в плане хоккея – не оторваться. Интриг хватало – «ястребы» вели 2:0, но гости отыграли одну, а за 1:17 до конца третьего периода сняли вратаря и сравняли (2:2).

Ключевой момент случился в овертайме, который «Авангард» начал в большинстве – Никита Трямкин получил штраф за подножку еще в основное время. Омичи расставились в чужой зоне 4х3 – и, чтоб уж наверняка, заменили вратаря на пятого полевого. Вратарь Евгений Аликин и его оборона пластались до последнего.

Омичи не реализовали удаление, а пауз в игре – чтобы Василий Демченко вернулся в ворота – так и не возникло.

Выбежавший со скамейки штрафников Никита Трямкин мог исправиться – подобрал отскочившую от борта шайбу и заходил на пустые ворота. А дальше произошло это:

И еще раз, с другого ракурса:

Если в первой ситуации ему помешал Владимир Ткачев, подбивший шайбу коньком, то как защитник не попал в пустые при втором броске – загадка. Оказывается, с метра – нелегко. Хотя вообще Трямкин умеет и шедевры создавать – как 6 лет назад с «Ак Барсом».

Но в Омске что-то не пошло. Через полторы минуты «Авангард» забросил победную шайбу (3:2 От) – Демченко к тому моменту уже вернулся в ворота.

«Трямкина за промах мы ругать не будем», – сказал после матча тренер гостей Николай Заварухин. Да и сложно как-то отчитывать двухметрового и стокилограммового защитника, который среди лучших по хитам в твоей команде.

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