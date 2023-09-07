7 комментариев

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Фэйл дня: Трямкин с метра не попал в пустые ворота. В овертайме!

Автомобилист Автомобилист
Никита Трямкин Никита Трямкин
Авангард Авангард
Владимир Ткачев 1995 Владимир Ткачев 1995
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Хоккей Хоккей

Его «Автомобилист» проиграл.

Матч «Авангарда» и «Автомобилиста» в Омске получился очень зрелищным. Да, не так много шайб – 5 (завистливые вздохи из Новосибирска, где на новой арене «Сибири» так и не был открыт счет), но в плане хоккея – не оторваться. Интриг хватало – «ястребы» вели 2:0, но гости отыграли одну, а за 1:17 до конца третьего периода сняли вратаря и сравняли (2:2).

Ключевой момент случился в овертайме, который «Авангард» начал в большинстве – Никита Трямкин получил штраф за подножку еще в основное время. Омичи расставились в чужой зоне 4х3 – и, чтоб уж наверняка, заменили вратаря на пятого полевого. Вратарь Евгений Аликин и его оборона пластались до последнего.

Омичи не реализовали удаление, а пауз в игре – чтобы Василий Демченко вернулся в ворота – так и не возникло.

Выбежавший со скамейки штрафников Никита Трямкин мог исправиться – подобрал отскочившую от борта шайбу и заходил на пустые ворота. А дальше произошло это:

И еще раз, с другого ракурса:

Если в первой ситуации ему помешал Владимир Ткачев, подбивший шайбу коньком, то как защитник не попал в пустые при втором броске – загадка. Оказывается, с метра – нелегко. Хотя вообще Трямкин умеет и шедевры создавать – как 6 лет назад с «Ак Барсом».

Но в Омске что-то не пошло. Через полторы минуты «Авангард» забросил победную шайбу (3:2 От) – Демченко к тому моменту уже вернулся в ворота. 

«Трямкина за промах мы ругать не будем», – сказал после матча тренер гостей Николай Заварухин. Да и сложно как-то отчитывать двухметрового и стокилограммового защитника, который среди лучших по хитам в твоей команде.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Автомобилист 3:2 (0:0, 2:1, 0:1)
Дата проведения
7 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 26 Панюков (Николишин, Гераськин)
2:0 – 29 Буше (Гуляев, Спунер)
2:1 – 38 Волк (Широков, Осипов)
2:2 – 58 Волк (Блэкер, Аликин)

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7 комментариев

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Dougie Brimson.
В НХЛ был какой-то первый номер драфта с подобным промахом.
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Eugen Flor
Афиногенов по сравнению с ним снайпер.
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Тарас Озбилиз
...и реклама букмекерской конторы сразу под гифкой
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ruy9obryb590
е5, атомобилист. е5
PS отсылка к комментарию одного ЕКБэшного хоккеиста
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Мандалай
Ответ Dougie Brimson.
В НХЛ был какой-то первый номер драфта с подобным промахом.
Штефан. После того промаха он больше не играл.
+1
-1
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