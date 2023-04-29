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Решающий матч Кубка Гагарина-2023: «Ак Барс» пока обыгрывает ЦСКА – 1:0

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ГОООООООЛ! 1:0!

«Ак Барс» открыл счет!

Идет последняя минута первого периода.

Светлаков резко с разворота нанес бросок с левого круга вбрасывания, Билялов реагирует! Сильные несколько минут проводит ЦСКА, который заставил «Ак Барс» обороняться.

Еще шанс для ЦСКА! Абрамова оставили совсем одного на дальней штанге, Плотников это заметил и с фланга отправил шайбу партнеру на пятак, но замкнуть не получилось.

Какой моментище! Вау! Светлаков мощно щелкнул в одно касание с левого фланга, шайба на пятаке отскочила от игрока «Ак Барса» и покатилась к ленточке ворот, но Билялов в прыжке успел достать шайбу ловушкой!

Команды играют в полных составах, Полтапов и Радулов снова в игре.

7:4 по броскам в створ ворот в пользу ЦСКА.

Лучевников выполнил кистевой бросок от синей линии, Рейдеборн блином отразил шайбу.

Момент у ЦСКА! Каменев с пятака мегаопасно играл на добивании, пытаясь перебросить щиток вратаря! Билялов успел справиться и с первым броском, а затем и с добиванием!

Полтапов и Радулов получили обоюдное удаление на две минуты.

Григоренко прошел по правому флангу, бросил с неудобной руки в ближний угол, Билялов отбил перед собой, Полтапов активно набежал и начал добавлять шайбу в ворота, после чего между Прохором и Радуловым возникла небольшая потасовка!

ЦСКА позиционно нагнетает ситуацию у ворот Билялова, Карнаухов доставил шайбу на пятак, где началась работа клюшками, но справился «Ак Барса».

Плотников атаковал с отрицательного угла! Хотел форвард ЦСКА отправить шайбу в ближний угол, чтобы она угодила в спину Билялова и попала в ворота, но голкипер сыграл внимательно.

Журавлев набросил от синей линии, случился рикошет на Дыняка, который находился рядом с воротами, но обработать шайбу форварду «Ак Барса» не удалось.

ЦСКА на хорошей скорости проник в владениям «Ак Барса»! Абрамов катил вторым темпом, получил шайбу, но Юдин заблокировал бросок соперника.

Петров вернулся в игру. «Ак Барс» играет в полном составе.

Лямкин аккуратно по борту выбросил шайбу из своей зоны. Прошла минута ЦСКА в большинстве.

После видеопросмотра арбитры определили, что Петров удален на две минуты. ЦСКА в большинстве.

Мощнейший силовой прием провел Петров против Дитца, ударив игрока ЦСКА в область головы и шеи! Будет видеопросмотр эпизода.

«Ак Барс» энергичнее начинает матч, чаще владеет шайбой у ворот Рейдеборна.

Хороший момент создал «Ак Барс» в стартовой смене! Воронков зацепился за шайбу, которая затем отскочила в центр к Сафонову, Илья нанес бросок со средней дистанции - Рейдеборн среагировал.

Матч стартовал!

Стартовые вратари: Тимур Билялов – Адам Рейдеборн.

Состав «Ак Барса»

1) Адамчук – Лямкин, Воронков – Сафонов – Радулов; 2) Юдин – Журавлев, Кагарлицкий – Шипачев – Петров; 3) Лучевников – Евсеев, Галиев – Семенов – Панюков; 4) Хенкель, Лукоянов – Галимов – Дыняк; Терехов.

Состав ЦСКА

1) Клаэссон – Нестеров, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; 2) Дыбленко – Дитц, Окулов – Каменев – Мамин; 3) Провольнев – Сергеев, Полтапов – Соркин – Григоренко; 4) Макаров, Плотников – Панкратов – Абрамов; Мингачев.

«Ак Барс» выбрался из непростой ситуации по ходу финала. После четырех матчей счет в серии был 1-3 в пользу ЦСКА, и шансы команды Зинэтулы Билялетдинова оценивались категорично. Но «Ак Барс» сначала выиграл пятый матч, затем шестой, отыграв солидный гандикап.

Всем привет! Кульминация сезона КХЛ! Обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

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2 комментария

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Антон Bratishchev
Барсы должны выиграть
+1
0
+1
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Kgmukadas Saipidinov
Ответ Антон Bratishchev
Барсы должны выиграть
Они это сделают
0
0
0
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