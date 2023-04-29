11 комментариев

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Федоров уже в топе тренеров КХЛ по трофеям – обошел Воробьева и догнал Быкова

СКА СКА
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ЦСКА ЦСКА
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Игорь Никитин Игорь Никитин
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Зинэтула Билялетдинов Зинэтула Билялетдинов
Хоккей Хоккей

А ведь провел всего два сезона.

Просто невероятная история: Сергей Федоров, которого сенсационно назначили главным в ЦСКА 14 июля 2021-го и у которого на тот момент вообще не было тренерского опыта, в апреле 2023-го становится двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Нет, никто не сомневался в том, что участник «Русской пятерки» за годы карьеры набрался предостаточно опыта – в том числе и благодаря работе под руководством легендарных тренеров (от Тихонова до Боумэна, от Бэбкока до Белоусова). И уж тем более никто не сомневался, что у Федорова в руках оказался один из самых топовых и сыгранных составов в лиге. Но поверить в то, что человек – даже такой уважаемый – может с нуля сразу сделать чемпионскую команду, было сложно.

А он берет два титула из двух возможных – и это уже один из лучших результатов за всю историю лиги.

С двух чемпионств подряд в КХЛ начинал лишь Зинэтула Билялетдинов – с той лишь разницей, что он уже был опытным тренером, а лига только-только родилась. Он же до сих пор остается и самым титулованным в истории – и с победой над ним Федоров окончательно зафиксировал свое величие.

Кстати, споры о том, кто самый крутой тренер в истории, никогда не прекратятся. Тот же Билялетдинов в свое время умудрился за один плей-офф обыграть как Знарка, так и Быкова (Кубок Гагарина-2010), но потом проигрывал Быкову и в своей конференции (2011), и в общем финале (2015). А Знарок не смог взять реванш (не было возможности), но обыгрывал в решающей серии Воробьева, который раундом раньше обыгрывал Билялединова. Забавно, кстати, что именно Билялетдинов заменил Знарка в «Ак Барсе» по ходу этого сезона.

Официально: Федоров – сильный тренер. Но следующий сезон может проверить его на прочность – в КХЛ возвращается Боб Хартли...

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СКА – такой же богатый суперклуб, как ЦСКА. Но почему он тогда постоянно проигрывает?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Федоренко

11 комментариев

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алексей абольник
Ждем комментарии Ротенберга, что именно он и воспитал Федорова еще со времен ЦСКА.. Ну и передал ему выжимку конспектов из 800 матчей, чтобы Сергей финал смог выиграть…
Ну а если серьезно Федоров - просто уникум. Великолепный игрок и стал великолепным тренером.
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antoxaspam
Пора в нхл
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tommy_hell_trigger
Сергей Викторович - просто глыба!
Как игроком был умнейшим, так и в тренерской стезе себя шикарно показывает
Таких, как он и Ларионов нужно как можно больше нашему хоккею!
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Jevgenijs Sapronenko
Интересная параллель с Зиданом вырисовывается. Мегаталантливый игрок начинает брать большие финалы в качестве тренера сходу практически. Только вид спорта другой.
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Russ Ivan
Искренне рад за Серёгу, молчаливый и скромный трудяга, не ноет, не жалуется, не ищет виноватых и славы, а просто делает Дело...
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максим зайцев
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Как говорили в фильме "О чем говорят мужчины": Ну ты м...к!
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yaki2104
В Вашингтон его тренером
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rusichi
Профессионал во всем! Молодец! Поздравляю армейских с победой!
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Отабек 11
У Фёдорова привычка не проигрывать серии и финалы. Молодец удачи
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Иван-крестьянский сын
Поздравления с победой и наилучшие пожелания Сергею Фёдорову!
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Alexander S
Ну вот! Можно считать, что уже на одном уровне с Бэбкоком
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Пользователь заблокирован
Ответ antoxaspam
Пора в нхл
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