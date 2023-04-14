13 комментариев

Перекрестный плей-офф, 68 игр в регулярке, все командные бонусы под потолком зарплат. Итоги совета директоров КХЛ
Важный день для нашего хоккея.
В четверг в Москве прошло заседание совета директоров лиги, на котором приняли сразу несколько ключевых решений, которые мы увидим в следующем чемпионате.
Если подробнее:
• «Лада» возвращается в КХЛ. Разумеется, никто не противился идее, которую предложил президент России – в лиге снова 23 клуба. Тольяттинцы будут играть в Восточной конференции, где теперь оказалось 12 команд. Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев уже заявил, что бюджет клуба – 1,4 млрд рублей (не путать с зарплатным бюджетом!) и он подтвержден на три года; в ближайшее время назовут имя нового главного тренера, а к августу будет завершена реконструкция арены.
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• В Кубке Гагарина-2024 должен появиться перекрестный плей-офф. Начиная со второго раунда, грани между конференциями стираются: вероятнее всего, лучшая команда (из оставшихся) Запада будет играть с худшей командой (из оставшихся) Востока, вторая Запада – с предпоследней Востока и наоборот. Не все клубы были за такой вариант (8 из 20 проголосовали против), но совет его утвердил. Для вступления в силу это структуру еще должна утвердить Федерация хоккея России, но это больше похоже на простую формальность.
• Потолок заплат в лиге расти не будет, но при этом поднимают пол. В следующем сезоне минимальный зарплатный бюджет клуба должен быть не меньше 405 млн. Через год – 450 млн (половина от максимального потолка). При этом с сезона-2023/24 вся сумма командной премии будет учитываться под потолком заплат (прежде можно было вывести 20% от нее). А через год планируется закрыть лазейку с индивидуальными бонусами игроков.
• Количество матчей в регулярном чемпионате остается прежним – 68, а турнир стартует 1 сентября. Система начисления очков – по 2 за победу – пока остается прежней, хотя на этот вопрос совет уже обращал внимание.
• Количество командированных в ВХЛ игроков сократят. Клуб не сможет отправить в свой фарм больше 15 хоккеистов [видимо, за сезон].
• Из предыдущей стратегии КХЛ, которая заканчивается в этом году, не выполнен только один пункт: ни одному из клубов не удалось добиться коммерческого дохода в 25% от затрат.
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
1. Потолок зарплат увеличивают тем самым делая разрыв между богатыми и бедными еще больше , не зря рот к миллеру ходил за усилением состава еще на один состав хватит потолка
2. 23 команды , почему не сделать 24 дать еще одной команде с Вхл путевку те кто хочет играть в лиге с минимальным хотя бы лимитом
3. Ладах на Востоке ( команда с Поволжья) у кого то с географией проблемы им ближе катать по центру России чем лететь ну это прихоть опять же клоунов которые их же с Новокузнецком и выкинули из лиги типа из за неконкурентности клубов
4. Перекрестный плей офф с 2 раунда , чтобы отсеять наверняка дальние перелеты типа Хабаровск , Владивосток решили не утомлять сильно системные клубы
Вобщем весь регламент сделали под интересы одного чудилы маникена вместо тренера нормального у системного клуба армии
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не все понятно... а дальше? ведь могут выйти 6 запада и 2 востока, или наоборот. дальше будут просто первый в лиге по месту с худшим по месту? может, проще тогда не перкрест, а просто и со второго раунда по общей таблице лучший с худшим. и так далее.
НЕУЖЕЛИ?)