13 комментариев

Важный день для нашего хоккея.

В четверг в Москве прошло заседание совета директоров лиги, на котором приняли сразу несколько ключевых решений, которые мы увидим в следующем чемпионате.

Если подробнее:

• «Лада» возвращается в КХЛ. Разумеется, никто не противился идее, которую предложил президент России – в лиге снова 23 клуба. Тольяттинцы будут играть в Восточной конференции, где теперь оказалось 12 команд. Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев уже заявил, что бюджет клуба – 1,4 млрд рублей (не путать с зарплатным бюджетом!) и он подтвержден на три года; в ближайшее время назовут имя нового главного тренера, а к августу будет завершена реконструкция арены.

Кроме того, в МХЛ возвращается команда «Снежные Барсы» (Астана)

• В Кубке Гагарина-2024 должен появиться перекрестный плей-офф. Начиная со второго раунда, грани между конференциями стираются: вероятнее всего, лучшая команда (из оставшихся) Запада будет играть с худшей командой (из оставшихся) Востока, вторая Запада – с предпоследней Востока и наоборот. Не все клубы были за такой вариант (8 из 20 проголосовали против), но совет его утвердил. Для вступления в силу это структуру еще должна утвердить Федерация хоккея России, но это больше похоже на простую формальность.

• Потолок заплат в лиге расти не будет, но при этом поднимают пол. В следующем сезоне минимальный зарплатный бюджет клуба должен быть не меньше 405 млн. Через год – 450 млн (половина от максимального потолка). При этом с сезона-2023/24 вся сумма командной премии будет учитываться под потолком заплат (прежде можно было вывести 20% от нее). А через год планируется закрыть лазейку с индивидуальными бонусами игроков.

• Количество матчей в регулярном чемпионате остается прежним – 68, а турнир стартует 1 сентября. Система начисления очков – по 2 за победу – пока остается прежней, хотя на этот вопрос совет уже обращал внимание.

• Количество командированных в ВХЛ игроков сократят. Клуб не сможет отправить в свой фарм больше 15 хоккеистов [видимо, за сезон].

• Из предыдущей стратегии КХЛ, которая заканчивается в этом году, не выполнен только один пункт: ни одному из клубов не удалось добиться коммерческого дохода в 25% от затрат.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов