13 комментариев

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Перекрестный плей-офф, 68 игр в регулярке, все командные бонусы под потолком зарплат. Итоги совета директоров КХЛ

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Важный день для нашего хоккея.

В четверг в Москве прошло заседание совета директоров лиги, на котором приняли сразу несколько ключевых решений, которые мы увидим в следующем чемпионате.

Если подробнее:

• «Лада» возвращается в КХЛ. Разумеется, никто не противился идее, которую предложил президент России – в лиге снова 23 клуба. Тольяттинцы будут играть в Восточной конференции, где теперь оказалось 12 команд. Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев уже заявил, что бюджет клуба – 1,4 млрд рублей (не путать с зарплатным бюджетом!) и он подтвержден на три года; в ближайшее время назовут имя нового главного тренера, а к августу будет завершена реконструкция арены.

Кроме того, в МХЛ возвращается команда «Снежные Барсы» (Астана) 

• В Кубке Гагарина-2024 должен появиться перекрестный плей-офф. Начиная со второго раунда, грани между конференциями стираются: вероятнее всего, лучшая команда (из оставшихся) Запада будет играть с худшей командой (из оставшихся) Востока, вторая Запада – с предпоследней Востока и наоборот. Не все клубы были за такой вариант (8 из 20 проголосовали против), но совет его утвердил. Для вступления в силу это структуру еще должна утвердить Федерация хоккея России, но это больше похоже на простую формальность.

• Потолок заплат в лиге расти не будет, но при этом поднимают пол. В следующем сезоне минимальный зарплатный бюджет клуба должен быть не меньше 405 млн. Через год – 450 млн (половина от максимального потолка). При этом с сезона-2023/24 вся сумма командной премии будет учитываться под потолком заплат (прежде можно было вывести 20% от нее). А через год планируется закрыть лазейку с индивидуальными бонусами игроков.

• Количество матчей в регулярном чемпионате остается прежним – 68, а турнир стартует 1 сентября. Система начисления очков – по 2 за победу – пока остается прежней, хотя на этот вопрос совет уже обращал внимание.

• Количество командированных в ВХЛ игроков сократят. Клуб не сможет отправить в свой фарм больше 15 хоккеистов [видимо, за сезон].

• Из предыдущей стратегии КХЛ, которая заканчивается в этом году, не выполнен только один пункт: ни одному из клубов не удалось добиться коммерческого дохода в 25% от затрат.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

13 комментариев

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Только Читатель
Ответ Гекдениз Кардениз
4 пункта прям под развитие хоккея 1. Потолок зарплат увеличивают тем самым делая разрыв между богатыми и бедными еще больше , не зря рот к миллеру ходил за усилением состава еще на один состав хватит потолка 2. 23 команды , почему не сделать 24 дать еще одной команде с Вхл путевку те кто хочет играть в лиге с минимальным хотя бы лимитом 3. Ладах на Востоке ( команда с Поволжья) у кого то с географией проблемы им ближе катать по центру России чем лететь ну это прихоть опять же клоунов которые их же с Новокузнецком и выкинули из лиги типа из за неконкурентности клубов 4. Перекрестный плей офф с 2 раунда , чтобы отсеять наверняка дальние перелеты типа Хабаровск , Владивосток решили не утомлять сильно системные клубы Вобщем весь регламент сделали под интересы одного чудилы маникена вместо тренера нормального у системного клуба армии
Потолок заплат в лиге расти не будет, но при этом поднимают пол.
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Max Bochkov
А сезон продлили? Когда теперь финал Кубка?
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tverd1
В чем суть потолка, что в полуфинале опять СКА-ЦСКА и Авангард-АК Барс?
0
-1
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Гекдениз Кардениз
4 пункта прям под развитие хоккея
1. Потолок зарплат увеличивают тем самым делая разрыв между богатыми и бедными еще больше , не зря рот к миллеру ходил за усилением состава еще на один состав хватит потолка
2. 23 команды , почему не сделать 24 дать еще одной команде с Вхл путевку те кто хочет играть в лиге с минимальным хотя бы лимитом
3. Ладах на Востоке ( команда с Поволжья) у кого то с географией проблемы им ближе катать по центру России чем лететь ну это прихоть опять же клоунов которые их же с Новокузнецком и выкинули из лиги типа из за неконкурентности клубов
4. Перекрестный плей офф с 2 раунда , чтобы отсеять наверняка дальние перелеты типа Хабаровск , Владивосток решили не утомлять сильно системные клубы
Вобщем весь регламент сделали под интересы одного чудилы маникена вместо тренера нормального у системного клуба армии
+2
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+1
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Водяра
Ответ Trash Talking
До кучи надо было тогда и на Запад команду новую вставить. Нечётное количество участников лиги как-то по-колхозному смотрится.
Ну так Колхозная Хоккейная Лига.
+2
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+2
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kutavlik
"8 из 20 проголосовали против" - первые из них Ска!!!! Не дойдут до финала, однозначно!!!!
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-1
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Гекдениз Кардениз
Со второго раунда почему перекрестный плей офф? Сделали все чтобы коньзаводы не дац боже от перелетов в условный Хабаровск или Владивосток не переутомились
+4
0
+4
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Гекдениз Кардениз
Ответ Trash Talking
До кучи надо было тогда и на Запад команду новую вставить. Нечётное количество участников лиги как-то по-колхозному смотрится.
Ты вспомни прошлый плей офф когда Йокерит снялся вместо того чтобы сдвинуть сетку и дать 9 команде сиграть в плейй офф Спартак пропускал 1/4 и сразу в полуфинале играл против рот наоборота, это действительно по организации Колхозная Хоккейная Лига , дали бы шанс в Вхл к примеру 1 му месту организовать минимальный бюджет чтобы к примеру Металлург Новокузнецк сезон начал в Кхл нет все через зад у них
+2
0
+2
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Гекдениз Кардениз
Сделали все чтобы позорное колбасное изделие не вылетало автоматом в полуфинале от Цска
+6
0
+6
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Red_right_wing
• В Кубке Гагарина-2024 должен появиться перекрестный плей-офф. Начиная со второго раунда, грани между конференциями стираются: вероятнее всего, лучшая команда (из оставшихся) Запада будет играть с худшей командой (из оставшихся) Востока, вторая Запада – с предпоследней Востока и наоборот. Не все клубы были за такой вариант (8 из 20 проголосовали против), но совет его утвердил. Для вступления в силу это структуру еще должна утвердить Федерация хоккея России, но это больше похоже на простую формальность.
=======
не все понятно... а дальше? ведь могут выйти 6 запада и 2 востока, или наоборот. дальше будут просто первый в лиге по месту с худшим по месту? может, проще тогда не перкрест, а просто и со второго раунда по общей таблице лучший с худшим. и так далее.
+1
-1
0
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Nick Black
Интересно глянуть статистику посещаемости в этом сезоне - выросла , упала , или осталась на том же уровне.
+3
0
+3
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Trash Talking
До кучи надо было тогда и на Запад команду новую вставить. Нечётное количество участников лиги как-то по-колхозному смотрится.
+7
-1
+6
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Todo
Из предыдущей стратегии КХЛ, которая заканчивается в этом году, не выполнен только один пункт: ни одному из клубов не удалось добиться коммерческого дохода в 25% от затрат
НЕУЖЕЛИ?)
+4
-2
+2
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