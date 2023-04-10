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«Ак Барс» забрал три овертайма, а с ними – серию у «Авангарда». У Билялетдинова будет пятый финал

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Шипачев забил два победных.

Повторения семиматчевого шедевра-2021 не получилось: «Ак Барс» взял реванш за тот вылет, а «Авангард» сейчас оказался не готов цепляться зубами за каждую игру – постоянно чего-то не хватало. По первым матчам, кстати, можно было подумать, что именно Омск – фаворит серии (даже несмотря на поражение), но на выходе получилось 4-1 в пользу Казани.

Давайте разбираться, что же произошло.

«Ак Барс» забрал в серии все 3 матча с овертаймами

Это просто факт. Просто ключевой факт финала Востока. Три победы Казани из четырех – в овертаймах. К слову, это очень удобная отмазка для «Авангарда» (например: «были чуть-чуть хуже» или «сопернику в трех матчах чуть больше везло»), но это были действительно разные овертаймы – и в некоторых моментах Омск выглядел предпочтительнее. Как в третьем матче, когда он давил, перебросал соперника 9:2, но проиграл из-за гола Шипачева в контратаке.

В воскресенье, к слову, победный гол тоже у Вадима, но это был абсолютно другой овертайм: «Авангард», оставшийся с пятью защитниками, не отходил от своих ворот и надеялся, кажется, только на чудо. Рано или поздно он должен был пропустить.

«Ак Барс» взял все овертаймы в серии – даже в первом матче, несмотря на то, что Омск сравнял счет за 3 секунды до сирены.

Все это говорит, как минимум, о характере и о том, что в Татарстане не набор игроков, а действительно команда. Хоккеисты не опускали руки, даже когда горели по ходу матчей и довольно спокойно устраивали камбэки. А еще все это намекает на отличную физическую форму. Кто там считал, что дополнительный перелет во Владивосток прибьет «Ак Барс» в финале Востока?

«Ак Барс» – в финале Кубка Гагарина в том числе и потому, что сыграл активнее

Звучит забавно, да? Ведь все привыкли критиковать хоккей Билялетдинова, основным принципом которого считается надежная и правильная игра – в первую очередь, разумеется, в обороне. Как это бывает, можно было увидеть в четвертом матче финала Востока, когда «Ак Барс» победил в Омске 1:0 в основное время.

«Взяли оба матча в гостях нахрапом и дерзостью? Я считаю, что больше терпением, правильными действиями и большим желанием», – так говорил главный тренер казанцев в тот вечер. А правильные действия – это когда 0 в списке пропущенных, как минимум.

Но дело в том, что невозможно акцентироваться на защите на 100%, если ты уже уступаешь в счете. А по ходу этой серии такие моменты случались регулярно. Во втором, третьем и пятом матчах «Ак Барс» горел – приходилось быстро перестраиваться и расшатывать оборону соперника: давить, лезть на ворота, подключать защитников. В итоге команда дважды устроила камбэк с 0:2 и выиграла оба раза. С 0:3 отыграться не смогла, но там сократила счет до минимума.

Как вы понимаете, при «скучном хоккее» такое просто невозможно – хотя и понятно, что счет 1:0 для Билялединова по-прежнему милее всего. У этой команды есть сумасшедший характер и весьма мощный план Б – на случай, если сыграть на ноль не удастся. 

Билялетдинов явно переиграл Кравца – сказался опыт тренера «Ак Барса»

«Авангард» Кравца – приятная неожиданность сезона. Тренер принял команду вроде бы на время после ожидаемо провального старта (глупо сразу ждать первого места, когда начинаешь регулярку с 12 гостевых матчей), а в итоге довел ее до финала Востока. Но временами бросалось в глаза, что это только второй плей-офф КХЛ в карьере Кравца (дебютный с «Витязем» проиграл 0-4 в первом же раунде) – на уровне решений, эмоций и даже бездействий.

Например, Кравец всю серию провел одним составом, не делая никаких изменений – даже не перемещая игроков по тройкам. Возможно, верил в сочетания, а возможно, просто опасался сломать то, что уже есть. Вот только из нападающих – кроме ударного звена – в серии с «Ак Барсом» вообще никто не забивал; вторую, третью, четвертую тройку нужно было крутить, искать новые связи. Но было уже поздно.

В третьем матче при 2:0 «Авангард» прижался к своим воротам – и это явно была тренерская установка: хотели дотерпеть до победы. Вместо этого проиграли в овертайме. В пятом матче – такая же ситуация, те же 2:0, но на этот раз Омск решил тактически не садиться так низко, а бежал вперед, придумывал контратаки – и все равно Билялетдинов, который спокойно подкручивал настройки прямо по ходу матчей, переиграл и уничтожил.

Билялетдинов при этом – само спокойствие. Он настолько знает плей-офф и проходил все это уже много раз, что в воскресенье выпустил на полминуты 21-летнего Семена Терехова, у которого в регулярке КХЛ всего 5 матчей (и там совсем мало времени). Не потому что кто-то устал – а так, проверить молодого. «Ну я хотел посмотреть на него, как он будет действовать. Посмотрел. На будущее, чтобы знать, что он может сделать. Как он? Нормально, нормально. Не испугался», – резюмировал главный тренер «Ак Барса».

Но это ладно: в третьей – ключевой – игре серии при 0:2 Билялетдинов в решающий момент неожиданно выпускает седьмого защитника, 18-летнего Никиту Евсеева (24 секунды айстайма во втором периоде) – и он своим броском на 55-й минуте начинает камбэк. А в овертайме роскошным пасом от борта запускает победную атаку.

По ходу серии Билялетдинов честно признавался, что еще подбирает ключики к большинству «Авангарда» – а уже в следующем матче Омск не мог забить даже 5-на-3. Тренер внимательно разбирал соперника всю серию – и если первые матчи в Казани казались равными, то к концу серии превосходство «Ак Барса» во всем было очевидным.

Билялетдинов – глыба. И это понимают игроки, которые безмерно его уважают. Поэтому ему не нужны громкие мотивирующие речи в стиле Назарова, а достаточно сказать «Вы что делаете? Вам самим не смешно?», чтобы хоккеисты вышли и полностью перевернули матч – во многом за счет такой эмоциональной встряски. В последнем матче серии в топ-5 по выигранным единоборствам были только игроки «Ак Барса» (Радулов, Воронков, Юдин, Шипачев, Сафронов) – и вряд ли для достижения этого на кого-то из них пришлось повышать голос.

Билялов подтащил Казань в решающие моменты, Демченко – нет

В течение всей серии не покидало ощущение, что Билялов переигрывает Демченко. Кстати, это тот случай, когда оба вратаря выбились в топы в современной КХЛ, но наверняка не котировались бы так высоко, будь в лиге киперы вроде молодого Сорокина, праймового Кошечкина или того же Ларса Юханссона, который здорово играл в ЦСКА и СКА.

В нынешних реалиях Билялов оказался сильнее: пропускал меньше каких-то легких голов и вообще выглядел гораздо увереннее. В то время как Демченко и сам делал немало спасений, и защитники блокировали очень много бросков, но Василий в каких-то моментах пропускал необязательные шайбы, особенно после бросков с дальней дистанции.

Это не говорит о том, что «Авангард» проиграл серию из-за него. Совсем нет – причины у этого поражения другие, и они отражены в этом тексте. Но вот в этой дуэли Билялов все же был лучше: 93,3% бросков отражал вратарь «Ак Барса», 92% – у Демченко. У Василия вполне неплохой процент, но этого было недостаточно.

Дмитрий Воронков опять стал раздражителем для Омска

Про таких парней часто говорят, что ты хочешь, чтоб он играл за твою команду, а не против тебя. В серии финала Востока-2021 Дмитрий Воронков был главной звездой «Ак Барса» и главным раздражителем для «Авангарда» и его болельщиков.

Тогда он не только забивал и отдавал, но еще и частенько провоцировал соперников. То мимо Ковальчука проедет так, что Илья оборачивался и удивлялся наглости молодого игрока, то в открытую калитку (а она должна быть закрыта, как завещал Дмитрий Квартальнов) отправит соперника с риском нанести травму.

На этот раз у Воронкова всего один гол – победный в четвертом матче серии. Вообще у него пять шайб в плей-офф – четыре заброшены еще в первом раунде, а пятая – тогда, когда это было нужно казанцам. Но что обычно делают нападающие, если у них не получается себя проявить в атаке? Начинают блокировать броски, хитовать, выигрывать единоборства и иными способами играть на команду.

Дмитрий, помимо прочего, начал залезать под кожу. И не только на льду. После третьей победы в серии журналист сказал ему: «Ак Барс» не может отпустить серию. Воронкову не оставалось ничего, кроме как ответить прямым текстом: «Мы не отпустим».

Эти слова в какой-то другой форме донесли Антону Белову из «Авангарда», который на эмоциях выдал следующее: «Слушайте, молодой человек пересмотрел трэш-тока. Молодежь любит поболтать языком. Мы готовимся к следующей игре. Он еще сказал, что в Демченко специально врезался? Ну, у человека на лице все написано».

Теперь вдвойне интересно, что же там такого было написано на лице у Воронкова. Наверное, что-то про финал Кубка Гагарина, в который «Ак Барс» не пустил Белова и его «Авангард».

У «Авангарда» была заметна только ударная тройка. У «Ак Барса» забивал даже защитник Юдин

Омск в этой серии погубило в том числе и то, что за пределами первой тройки и первой спецбригады большинства не было подмоги в атаке. Тройка Ткачев – Найт – Буше доминировала на отдельных отрезках, а бригада большинства с их участием пусть и не идеально сработала во всех матчах серии, но все равно организовала 4 из 9 голов команды.

Что дали команде остальные звенья? Практически ничего. Две трети голов забили парни из топ-3, еще два гола у защитников и один у центра второй тройки Бродхерста. У американца вообще за всю серию – 1+1, маловато для легионера. Толчинский в пяти матчах – 0+1, Грицюк – 0+0. Нижние звенья вообще не дали никакой поддержки своим лидерам.

Если даже взять отдельно пятый матч, то хорошие возможности забить были у Толчинского, Якупова и Малыхина. Итог – ноль голов с трех моментов.

И каков на этом фоне «Ак Барс». Шипачев проводит далеко не выдающийся сезон, но зарешал ровно тогда, когда это было нужно – у него два гола в овертаймах. В команде забивали 18-летний защитник Евсеев, а у Дмитрия Юдина, который не мог отличиться в плей-офф в течение 60 игр, вдруг две шайбы в финале Востока. В воскресенье забил Кирилл Адамчук – тоже не самый атакующий деф по своей натуре.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

4 комментария

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Михаил Качалов
Как говорится, мастерство не пропьешь. Браво Акбарс
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Евгений Ефремов
Уважение и почёт АК Барсу за такой мощный выход в финал. Всё по делу.
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терминатор киборгов
Билл конечно глыба и мощь!
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He_Who_Speaks_From_His_Heart
Счет 4-1 в серии я не ожидал (хотя и приятно, что прошли серию быстро и без травм (надеюсь)), но вот с нытьем от "королей востока" (тм) (С) я угадал на все 100%. Хотя, что там угадывать, они в прошлых сериях постоянно говорили про то, что Казань купила всех судей и что Морозов (будучи каким-то свадебным генералом в Балашихинской команде) якобы нам благоволит
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