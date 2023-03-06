7 комментариев

Хотя «Сибирь» обстучала все штанги.

Счет 2-1 в серии «Авангарда» и «Сибири» вряд ли кого-то удивит: тотального преимущества одной из команд тут и не планировалось, а уровень игроков в омском клубе все-таки выше. Но сложно было предпложить, что для второй победы им придется валяться, пластаться, ловить каждую шайбу зубами и мечтать о пробросе.

«Сибирь» возила соперника практически все время, что команды были в равных составах – и все равно проиграла. В целом, по делу. Вот такой парадокс.

У Омска наконец-то проснулось первое звено

Еще во втором матче серии «Авангард» показал, что очнулся и готов к плей-офф: добавили в скорости, в агрессии, в нестандартных решениях – и забросили 4 шайбы. В понедельник – такое же количество голов, но насколько же эти «четверки» отличаются. Сегодня «Сибирь» весь матч рвала и метала – а забивал при этом Омск.

К слову, это самое рвение в нескольких моментах новосибирцев и подвело: получить в первом периоде два удаления за удар локтем – это надо умудриться. У «Авангарда» как раз включились резервы, скрытые на старте серии: большинство и игра первого звена.

За 60 минут «Авангард» нанес 12 бросков в створ. Еще раз: «Авангард» – только 12 бросков! Но сумасшедшая реализация превратила это в 4 гола! То есть залетал каждый третий!

Трижды Омск забивал в большинстве (два гола – у спецбригады Найта), еще одна шайба – чистое творчество Толчинского, который в этот вечер сделал дубль.

У Толчинского уже 4 (3+1) очка в этой серии, у Буше, Найта и Ткачева – только первые очки. Верно ли менеджмент «Авангарда» расставил приоритеты при продлении контрактов на следующий сезон – большой вопрос. Хотя и у первой тройки еще будет время проявить себя – в тех же спецбригадах.

Просто сравните, как тренерский штаб «ястребов» подкрутил настройки – и в итоге это стало ключевым для матча.

«Очень много обсуждали большинство, смотрели разные варианты. Три гола в большинстве – точно не везение. Найт забил с отскока? Так это надо тренировать, чтоб так по шайбе попасть, – объяснял Толчинский перед третьим периодом. – Надо отдать должное, «Сибирь» хорошо играет в меньшинстве, поэтому мы вчера разбирали их меньшинство, смотрели разные варианты. Это дало плоды».

В атаке «Сибирь» была лучше – но толку?

У Новосибирска в этот вечер тоже работало большинство, но не так, как игрокам хотелось бы: 2 гола с 8 попыток. Хотя в целом «Сибири» не нужны были неравные составы – и без этого они доминировали в чужой зоне. Всего в сторону ворот Демченко они бросили 93 раза: 37 дошло до створа, 24 – в молоко, а 32 – заблокировали хоккеисты «Авангарда»!

Начиная где-то со второго периода, «Сибирь» просто заперла соперника в его зоне и давала выходить только по большим праздникам. Игроки, кажется, обстучали штанги во всех местах – у Демченко должно до сих пор звенеть в ушах.

В итоге новосибирцы провели в атаке 22 минуты 1 секунду – больше целого периода. Сумасшедшие цифры, но по итогам только 3 гола и поражение.

Заслуживала ли «Сибирь» забить еще? Безусловно. Но только заслуживал ли поражения Дамир Шарипзянов с 7 блокированными бросками? Или Владимир Жарков с 5? Или Демченко с 34 сэйвами? Точно нет. «Авангард» был надежен в своей зоне – и в целом игра вторым номером при преимуществе в счете его устраивала. Вряд ли тренерский штаб омичей думал, что будет настолько мощное давление, но команда все же выстояла и впервые вышла вперед в этой серии.

Другой вопрос: хватит ли «Авангард» еще на один такой же матч? И более того: точно ли это тот хоккей, в который должны играть омичи?

Кубок Гагарина

1-й раунд

Счет в серии – 1-2

Фото: hawk.ru