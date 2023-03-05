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🔥1-1 во всех сериях первого раунда! Даже «Северсталь» обыграла ЦСКА во втором овертайме

Никита Гуслистов Никита Гуслистов
Северсталь Северсталь
КХЛ КХЛ
ЦСКА ЦСКА
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Александр Самонов Александр Самонов
Андрей Разин Андрей Разин
Хоккей Хоккей

Но было очень тяжело.

Сразу со спойлера: просто посмотрите на эту приятную таблицу, которая многое говорит о нынешнем сезоне КХЛ.

Теперь каждая из серий первого раунда продлится как минимум до пяти матчей – чего еще не было в истории лиги, а, по ощущениям, большинство из них затянется до 6-7 игр.

Но накануне четвертого дня плей-офф КХЛ были огромные сомнения, что все команды смогут взять реванш. В первую очередь это касалось «Северстали»: в первом матче Череповец кусался, но как только игроки ЦСКА включались на полную – сминали соперника. К тому же они тогда просто съели Череповец на вбрасываниях – 44:17 – и перебросали его больше, чем в два раза (43:19 в створ).

Да и вообще армейцы не проигрывали ни матча в первом раунде плей-офф, начиная с 2014-го (33 игры!) – сложно было даже говорить об интриге. «Северстали» нужно было чудо.

Гуслистов забил, возможно, главный гол в карьере

А чудо выглядит вот так. Творец – Никита Гуслистов, время – второй овертайм второго матча с ЦСКА. На 83-й минуте нападающий получил диагональную передачу от Робина Пресса, махнул клюшкой мимо шайбы, чем смутил и обыграл Никиту Нестерова, а затем бросил в домик Шарыченкову.

Кажется, это самый важный гол в карьере Никиты – да, ему всего 20, его контракт пока даже не учитывается под потолком, а важных голов впереди еще море. Но Гуслистов достаточно давно играет в КХЛ – это третий сезон череповецкого воспитанника на таком уровне. Ему принадлежит самый молодой хет-трик в истории лиги, он уже трижды играл в розыгрыше Кубка Гагарина и даже забивал там. Выбрать есть из чего, но эта шайба – пока важнейшая.

При этом от Никиты ждут большего: в нынешней регулярке у него только 4 гола (в прошлой было 6 при меньшем количестве матчей) – и два из них он забил в первой же игре сезона, с «Трактором». «Гуслистов прогрессирует, пользуется своими козырями. Голы должны были прийти, все-таки у него уже приличный опыт», – говорил Разин, но с того момента сезон прорывным для нападающего не стал.

Хотя в Гуслистова, уже вызывавшегося в сборную и играющего на дефицитной позиции центрфорварда, в клубе по-прежнему верят. А он пробует брать игру на себя – и продлевает серию с ЦСКА. 

«Северсталь» терпела, дышала и молилась на вратаря

Чтобы было понятно, почему гол Гуслистова – чудо. Краткие суммарные цифры овертаймов (первого + второго) в субботнем матче: за 22 минуты 25 секунд «Северсталь» нанесла только 4 броска в створ – и последний стал победным (у ЦСКА – 18), выиграла только 6 вбрасываний из 22, ни разу не отобрала шайбу (у ЦСКА 2 отбора) и провела в атаке 2:24.

В первом овертайме казалось, что победа москвичей – дело одной из ближайших атак. Они заперли Череповец в собственной зоне и несколько минут не давали сопернику выйти или хотя бы сменить пятерку по частям. Пробросы для игроков «Северстали» были за счастье – в этот момент они могли хоть немного перевести дух. В середине первого овертайма пришлось вмешаться Андрею Разину и взять тайм-аут – за его время он сказал только два слова: «Дышим, #####!». 30 секунд на то, чтобы просто отдохнуть.

«Для меня это была самая сложная игра в тренерской карьере, – признавался Андрей Разин на пресс-конференции. – Пять периодов с чемпионом, обладателем Кубка Гагарина! Много эмоций, спасибо ребятам. Много поймали на себя, хотя и пришлось немножко рисунок игры изменить. Плюс сегодня процент выигранных вбрасываний был намного лучше. Это стало ключом к успеху. Жизнь продолжается».

Победный гол на счету Гуслистова, но этого момента просто бы не было, если б не вратарь Александр Самонов, затащивший 18 бросков в овертаймах, а до этого в основное еще 34. 

Именно он в раздевалке получил каску лучшего игрока «Северстали» – и абсолютно по делу. Андрей Разин должен благодарить день, когда СКА захотел обменять Подъяпольского на Самонова.

Первый раунд-2023 – бест оф зе бест

До овертайма, к слову, было основное время, где «Северсталь» долгое время вела, а потом пустила сразу две. И при этом нашла силы мгновенно отыграться. Безумно интересно посмотреть на череповецкую команду в домашних матчах – там она явно будет играть по-другому. Просто потому что при такой же игре силы покинут еедостаточно быстро. Но пока можно поблагодарить клуб за уже упомянутый рекорд.

Просто сравните: 

Даже любимый многими Кубок Гагарина-2014 начался с трех стандартных свипов. Занятно, что ближе всего к рекорду был Кубок Гагарина-2015, но там ЦСКА сразу же достался ХК «Сочи» – и шансов не было. Тогда получился довольно занятный розыгрыш: с «Сибирью» в финале конференции и семиматчевой серией ЦСКА – СКА. Хочется верить, в этот раз будет как минимум не хуже. 

Кубок Гагарина

1-й раунд

ЦСКА – Северсталь 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Дата проведения
4 марта, 17.00, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Суворов ()
1:1 – 48 Каменев (Плотников)
2:1 – 49 Григоренко (Мамин, Соркин)
2:2 – 51 Тимашов (Луговяк, Вовченко)
2:3 – 82 Гуслистов (Пресс, Суворов)
Вратари: Шарыченков 29/32 – Самонов 52/54.

Счет в серии – 1-1

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

3 комментария

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Hola Hola
Сразу со спойлера: просто посмотрите на эту приятную таблицу, которая многое говорит о нынешнем сезоне КХЛ.
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Цифры красивые. Но давайте все же не делать далеко идущих выводов пока. Если в большинстве серий счет окажется 4-1 в пользу фаворитов, то это будет казаться не более чем забавным эпизодом. Вот если по итогу серии закончатся со счетом 4-3 или пара андердогов выбьет фаворитов, тогда да, можно будет согласиться, что команды подравнялись. Хотя, начало многообещающее, согласен.
+6
-1
+5
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KRAN
Северсталь в регулярке три раза выиграла, так что ничего удивительного в сегодняшней победе нет.
+2
0
+2
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крок 58
Чего это «даже» Северсталь…!?!
Я крепко на них надеюсь)))
+3
0
+3
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