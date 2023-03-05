Но было очень тяжело.

Сразу со спойлера: просто посмотрите на эту приятную таблицу, которая многое говорит о нынешнем сезоне КХЛ.

Теперь каждая из серий первого раунда продлится как минимум до пяти матчей – чего еще не было в истории лиги, а, по ощущениям, большинство из них затянется до 6-7 игр.

Но накануне четвертого дня плей-офф КХЛ были огромные сомнения, что все команды смогут взять реванш. В первую очередь это касалось «Северстали»: в первом матче Череповец кусался, но как только игроки ЦСКА включались на полную – сминали соперника. К тому же они тогда просто съели Череповец на вбрасываниях – 44:17 – и перебросали его больше, чем в два раза (43:19 в створ).

Да и вообще армейцы не проигрывали ни матча в первом раунде плей-офф, начиная с 2014-го (33 игры!) – сложно было даже говорить об интриге. «Северстали» нужно было чудо.

Гуслистов забил, возможно, главный гол в карьере

А чудо выглядит вот так. Творец – Никита Гуслистов, время – второй овертайм второго матча с ЦСКА. На 83-й минуте нападающий получил диагональную передачу от Робина Пресса, махнул клюшкой мимо шайбы, чем смутил и обыграл Никиту Нестерова, а затем бросил в домик Шарыченкову.

Кажется, это самый важный гол в карьере Никиты – да, ему всего 20, его контракт пока даже не учитывается под потолком, а важных голов впереди еще море. Но Гуслистов достаточно давно играет в КХЛ – это третий сезон череповецкого воспитанника на таком уровне. Ему принадлежит самый молодой хет-трик в истории лиги, он уже трижды играл в розыгрыше Кубка Гагарина и даже забивал там. Выбрать есть из чего, но эта шайба – пока важнейшая.

При этом от Никиты ждут большего: в нынешней регулярке у него только 4 гола (в прошлой было 6 при меньшем количестве матчей) – и два из них он забил в первой же игре сезона, с «Трактором». «Гуслистов прогрессирует, пользуется своими козырями. Голы должны были прийти, все-таки у него уже приличный опыт», – говорил Разин, но с того момента сезон прорывным для нападающего не стал.

Хотя в Гуслистова, уже вызывавшегося в сборную и играющего на дефицитной позиции центрфорварда, в клубе по-прежнему верят. А он пробует брать игру на себя – и продлевает серию с ЦСКА.

«Северсталь» терпела, дышала и молилась на вратаря

Чтобы было понятно, почему гол Гуслистова – чудо. Краткие суммарные цифры овертаймов (первого + второго) в субботнем матче: за 22 минуты 25 секунд «Северсталь» нанесла только 4 броска в створ – и последний стал победным (у ЦСКА – 18), выиграла только 6 вбрасываний из 22, ни разу не отобрала шайбу (у ЦСКА 2 отбора) и провела в атаке 2:24.

В первом овертайме казалось, что победа москвичей – дело одной из ближайших атак. Они заперли Череповец в собственной зоне и несколько минут не давали сопернику выйти или хотя бы сменить пятерку по частям. Пробросы для игроков «Северстали» были за счастье – в этот момент они могли хоть немного перевести дух. В середине первого овертайма пришлось вмешаться Андрею Разину и взять тайм-аут – за его время он сказал только два слова: «Дышим, #####!». 30 секунд на то, чтобы просто отдохнуть.

«Для меня это была самая сложная игра в тренерской карьере, – признавался Андрей Разин на пресс-конференции. – Пять периодов с чемпионом, обладателем Кубка Гагарина! Много эмоций, спасибо ребятам. Много поймали на себя, хотя и пришлось немножко рисунок игры изменить. Плюс сегодня процент выигранных вбрасываний был намного лучше. Это стало ключом к успеху. Жизнь продолжается».

Победный гол на счету Гуслистова, но этого момента просто бы не было, если б не вратарь Александр Самонов, затащивший 18 бросков в овертаймах, а до этого в основное еще 34.

Именно он в раздевалке получил каску лучшего игрока «Северстали» – и абсолютно по делу. Андрей Разин должен благодарить день, когда СКА захотел обменять Подъяпольского на Самонова.

Первый раунд-2023 – бест оф зе бест

До овертайма, к слову, было основное время, где «Северсталь» долгое время вела, а потом пустила сразу две. И при этом нашла силы мгновенно отыграться. Безумно интересно посмотреть на череповецкую команду в домашних матчах – там она явно будет играть по-другому. Просто потому что при такой же игре силы покинут еедостаточно быстро. Но пока можно поблагодарить клуб за уже упомянутый рекорд.

Просто сравните:

Даже любимый многими Кубок Гагарина-2014 начался с трех стандартных свипов. Занятно, что ближе всего к рекорду был Кубок Гагарина-2015, но там ЦСКА сразу же достался ХК «Сочи» – и шансов не было. Тогда получился довольно занятный розыгрыш: с «Сибирью» в финале конференции и семиматчевой серией ЦСКА – СКА. Хочется верить, в этот раз будет как минимум не хуже.

1-й раунд

Счет в серии – 1-1

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко