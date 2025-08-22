Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»
Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контракта с Максимом Комтуа .
«Комтуа – ограниченно свободный агент, у нас на него права в КХЛ. Думаю, Максим счастлив в «Динамо», его любят болельщики. Он любит Москву, нашу страну, в которой он играет.
Когда он сейчас прилетел, он выглядел довольным, хотел побыстрее включиться в работу. Любые переговоры – это сложный процесс, и мы счастливы, что они завершились хорошо», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
