Гендиректор «Динамо»: «Комтуа любит Москву, нашу страну, в которой он играет. Думаю, Максим счастлив в клубе»

Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контракта с Максимом Комтуа .

«Комтуа – ограниченно свободный агент, у нас на него права в КХЛ . Думаю, Максим счастлив в «Динамо », его любят болельщики. Он любит Москву, нашу страну, в которой он играет.

Когда он сейчас прилетел, он выглядел довольным, хотел побыстрее включиться в работу. Любые переговоры – это сложный процесс, и мы счастливы, что они завершились хорошо», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.