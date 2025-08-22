3

«Флорида» подписала контракт с Канином на год и 775 тысяч долларов

Нападающий Люк Канин подписал контракт с «Флоридой».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата – 775 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне 27-летний Люк Канин играл за «Сан-Хосе» и «Коламбус».

В сумме он провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 18 (11+7) баллов при полезности «минус 28».

Всего в регулярках лиги у американца 434 игры и 142 (73+69) очка. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
