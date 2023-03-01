8 комментариев

Местами очень несерьезно.

В среду стартует первый раунд Кубка Гагарина-2023: 16 клубов выйдут биться за главный трофей лиги – и всего через полтора месяца их останется только двое. Но финал еще далеко, а прикинуть, кто в нем сыграет, хочется прямо сейчас.

Почти вся хоккейная редакция Sports.ru решила спрогнозировать, каким получится плей-офф-2023 и чем он закончится. Кто-то подошел к этому максимально серьезно, а кто-то – наоборот. Соглашайтесь и спорьте с нашими «предсказаниями» в комментариях, а самое главное – оставляйте там свои прогнозы.

Алексей Белов – босс хоккея на Sports.ru

«Локо» – «Ак Барс» – финал кошмаров, конечно, но времена сейчас такие, что волей-неволей готовишься к худшему. Хотя вообще это еще неплохой вариант. Финал без одного из армейских монстров – сказка. Финал с Билялетдиновым – ностальгия. Неплохой сценарий. И главное – вполне реальный.

У «Локомотива» проходной соперник в первом раунде, во втором – ЦСКА, на который Никитин максимально мотивирован. А дальше Роман Ротенберг – харизматичный, но нетерпеливый и, надеюсь, измученный либо ларионовскими, либо кудашовскими.

У «Ак Барса» яркие лидеры и матерый тренер, который работает, считай, по фану и максимально расслаблен, потому что ему вообще нечего терять. Этого должно хватить для Востока, где сегодня просто нет какого-то готового финалиста. А там уже Никитин должен перетерпеть как умеет.

Если финал будет таким, как я предполагаю, то другого кандидата на MVP просто не может быть. Радулов, конечно, постарел, но, во-первых, не настолько, а во-вторых, не разучился гореть на льду. У него уже были классные кубковые заходы и здесь, и там. И наверняка будет еще. Опять же, если «Локо» в финале – его вратарь неизбежно будет красавчиком. Даниил Исаев, конечно, очень молод, но перед ним классная оборона и система, заточенная под нее. В крайнем случае, наградят Бочарова.

Федоров лихо зашел на тренерскую работу в прошлом сезоне, но на дистанции, мне кажется, это не может работать. Этот плей-офф для него будет этапом набивания шишек, и ЦСКА от этого неизбежно пострадает.

Роман Ротенберг, конечно, человек многогранный, тут угадать сложно – может, он завтра начнет сыпать словами типа «катехизис» или «энтимема». А может, вспомнит молодость и будет повторять «erotuomari». Но более вероятно, что «характер» в плей-офф будет звучать даже чаще, чем «система», потому что в это время он обычно важнее.

С «Торпедо» получилось оптимистичненько, но, честно, при всей любви к «Динамо», надеюсь, что Ларионов пройдет во второй раунд и как следует там подергает СКА за хвост. Игр 12-13 в итоге должно набраться. Ну а по 3-4 в плей-офф забивать особо не дают.

Дмитрий Шевченко – хоккейный автор Sports.ru

Как и рекомендовал коллега Антон Руднев, я потратил на прогноз не больше пяти минут. С финалом все читаемо, в целом: на Востоке нет никого сильнее «Ак Барса», а на Западе, надеюсь, увидим что-то новое – поэтому ставлю на «Локомотив».

Из этого вытекает новое слово, которое откроет Роман Ротенберг – фаталити. Его он скажет, когда СКА вылетит из плей-офф. Что-то с неприличным подтекстом вряд ли прозвучит из его уст, все-таки он в культурной столице живет и работает. Возможно, мы узнаем какое-то другое слово – например, кураж. Не удивлюсь, если армейцы сыграют системно, возьмут яйца в кулак и сыграют на кураже.

Самый сложный выбор был по вратарю – Билялов будет огне в том случае, если не сломается. Хоккей Билялетдинова поможет ему проявить свои лучшие качества – и он поможет казанцам дойти до кубка.

По результативности «Торпедо» тоже вопрос непростой. Думаю, что они будут во втором раунде, поэтому около 30 голов должны забить. Пройдут дальше – будет больше. Не благодарите, ваш Капитан Очевидность.

На самом деле, за Нижним будут следить примерно все, потому что это главная загадка плей-офф. Посмотрим, сбудется ли прогноз Кирилла Петрова, но хочется верить, что атакующий хоккей может быть успешен и за пределами регулярки.

Александра Лихачева – SMM хоккея на Sports.ru

Самое интересное, как обычно, будет происходить на Востоке – и чемпион будет оттуда. Предпочтение отдам «Ак Барсу» – ради красивой истории «из подвалов таблицы до Кубка Гагарина». Очевидный финалист от Запада – СКА; к тому же ЦСКА порядком надоел, а тренер Питера хотя бы выдает гениальные пресс-конференции. И, конечно, для меня он будет MVP, так как гений должен быть гениален во всем.

Возможно, Роман Ротенберг откроет для себя новое слово: «Песпектива». Во-первых, красиво звучит, а во-вторых, его можно практически везде вставлять и выглядеть гениально. Пример: «Мы взяли молодого игрока на перспективу», «В перспективе можно сыграть с…», «Рассматриваем перспективу на следующий сезон» и так далее.

Отдала бы лучшего вратаря Максиму Дорожко, так как он затащил «Витязь» в плей-офф, но мне сказали, что не может быть лучшим вратарь, вылетающий в первом раунде. Так что пусть будет стабильный Тимур Билялов.

А разочарование в плей-офф может быть одно – финал западной конференции СКА – ЦСКА. Можно уже увидеть «Торпедо» – «Северсталь»?

Главная малинка на торте – ларионовское «Торпедо». Команда, которая не дотягивала до пола зарплат, пошумела в регулярке. К ней будет приковано основное внимание – ведь игроки творят магию и никто не знает, что они смогут устроить на этот раз. Игорь Ларионов украшает лигу как хоккеем, так и своей харизмой. Пускай забьют 100 шайб, но остановимся на 51.

Олег Горбачев – хоккейный автор Sports.ru

«Локомотив» – единственная команда, которая хоть как-то может вклиниться в борьбу СКА и ЦСКА за финал. У ярославцев отличный состав, но самое главное – тренер с кубковым опытом. В регулярке «Локомотив» меньше всех пропустил, а еще знатно потрепал лидеров лиги. Вполне верится, что они способны побороться за кубок. Когда-то же надо.

С Востоком все куда проще: «Ак Барс» сейчас просто стабильнее всех своих конкурентов. Звездный состав, опытный главный тренер – в общем, без вариантов.

Дмитрий Воронков набрал неплохую форму – учитывая, что прошлый плей-офф провел так себе, он вполне может зажечь в этом. После этого сезона Дмитрий почти наверняка уедет в «Коламбус» – напоследок можно мощно хлопнуть дверью.

«Организованность» – думаю то слово, которое Роману не хватает. Отличный синоним к любимой «системе».

Если б «Торпедо» в итоге попало на «Витязь», то у меня не было бы сомнений, что нижегородцы покуражатся и, возможно, даже установят какой-нибудь рекорд. Но в соперниках – «Динамо», которое не раз в этом сезоне доказывало, что умеет против них играть (6-4 по итогам очных встреч). Не думаю, что у команды Игоря Ларионова получится держать атакующий стиль всю серию, но свои 10 шайб могут настрелять.

Артем Сериков – хоккейный автор Sports.ru

К сожалению, какой-то интриги по поводу возможных финалистов я не вижу: у одних есть «система», у других – Радулов. Да и объективно это две самых мощных по составу команды. Тот же ЦСКА на Западе вряд ли выстрелит второй раз подряд – проблемы по ходу сезона были.

Как и всем, мне нравится «Торпедо», но их атакующий стиль может сыграть против них. Во-первых, потому что под него подстроились еще в регулярке: нижегородцы хотя бы раз проигрывали каждому из лидеров Запада – СКА, ЦСКА, «Динамо» и «Локомотиву». Во-вторых, в плей-офф все будет еще хуже – соперники закроются и сделают это грамотно. Но хочется верить, что Ларионов со своим молодняком еще раз всех удивит.

Но почему победит «Ак Барс»? Потому что совпали все звезды: возрастные лидеры вышли на пик к концу регулярки, плюс на их фоне здорово смотрятся молодые – разыгрались Воронков и Сафонов. А еще надо красиво проводить Билялетдинова на долгожданную пенсию – выиграть с ним очередной кубок.

По поводу разочарования: еще пару месяцев назад все восторгались «Сибирью», которая заскочила на первое место Востока. Но к концу регулярки банда Мартемьянова совсем сдулась – не спасли даже постоянные овертаймы, а новосибирцы в итоге оказались шестыми. Все может обернуться итогом прошлого сезона: команда здорово смотрелась в регулярке, но в плей-офф вообще ничего не показала.

Если «Адмирал» чудом пройдет «Салават» (а я этого не исключаю), то это точно будет заслуга вратарской бригады. Никита Серебряков уж очень здорово показал себя в регулярке – по всем показателям он в числе лидеров. Многие обвиняют Владивосток в «антихоккее», но плей-офф – как раз то место, где такой стиль может помочь. И Серебряков должен стать его идеальным дополнением.

Александр Плеханов – хоккейный автор Sports.ru

СКА – лучший в регулярном чемпионате, команда почти без слабых мест, и в плей-офф у нее не видно близких по классу соперников. Забрать один шальной матч сможет почти любой, но дальше этого не зайдет. Продолжится и доминирование Дмитрия Яшкина, который прошел сезон без провалов. Игроков такого уровня в КХЛ осталось мало.

На Востоке с интригами веселее, хотя там плей-офф похож на соревнование проблемных команд. Билялетдинов пересобрал «Ак Барс» для регулярки, но в Кубке Гагарина от подуставших звезд потребуется что-то большее. Радулов уже добил статистику до денежного бонуса – можно снова возвращаться к психозам из первой части сезона. Внутреннего запаса сил у этого «Ак Барса» нет.

Зато «Авангард» способен удивить, если никто не перекроет доминирующее звено. К тому же на поздних стадиях необходимы вратарские чудеса, а Василий Демченко проводит лучший сезон в карьере – даже на фоне отсутствия качественной подмены и вечных слухов о кипере-легионере. Перед плей-офф он немного отдохнул на фоне микротравмы, но дальше придется играть совсем без замен.

Роман Ротенберг раздаст много интервью после триумфа СКА. В них обязательно промелькнут примеры из футбола. Карло Анчелотти – единственный тренер в истории, побеждавший в Лиге чемпионов четыре раза (а всего пять финалов – с «Миланом» и «Реалом»). Такой человек точно стал ориентиром для Ротенберга, а вот произношение его фамилии выглядит сложным.

«Торпедо» Ларионова вдохновляет меньше – сказывается неожиданная финиш регулярки с четырьмя поражениями. Кажется, что система «Динамо» с таким соперником справится. Прогнозирую длинную серию из шести матчей и один разгром с шестью шайбами от «Торпедо». В остальных играх так много забить точно не получится, но и с сухим счетом «Торпедо» в них не уступит.

Антон Руднев – автор и редактор хоккейного раздела Sports.ru

Не очень понимаю, почему коллеги с такой легкостью сбрасывают со счетов прошлогодних финалистов – их составы практически не изменились, игрокам точно хватит опыта, чтобы уверенно пройти по плей-офф, а команды возглавляют все те же тренеры. Да, и ЦСКА, и «Магнитка» выдали неидеальную регулярку, но порою возникало ощущение, что оба клуба играют не в полную силу – как будто им скучно. Сейчас же точно будет не до экономии энергии.

Вот только итог финала при таком раскладе окажется другим. Команды не стали заметно слабее прошлогодних образцов, но все же несколько потерь ЦСКА понес: Попов, Андронов и вратарь Иван Федотов... Рейдеборн прошлой весной вышел только на 4 минуты (у него вообще за 4 года в КХЛ только 4 полноценных матча плей-офф), все остальное время играл проспект «Филадельфии», который затащил чемпионство для Москвы.

«Магнитка» на этом рубеже только усилилась: Паскуале не уедет посреди плей-офф, как Олкинуора год назад, а Кошечкин в любой момент готов тащить и как бэкап, и как основной. Хотя большую часть матчей наверняка отдадут канадцу, который и станет лучшим на позиции этой весной. Возможно, вратарь даже заберет MVP, как это уже бывало в истории КХЛ, но если нет, то его как утешительный приз могут отдать самому настырному из полевых в финале – Сергей Плотников, третий бомбардир ЦСКА год назад и лучший снайпер клуба в этой регулярке, вполне подойдет.

Андрею Разину и «Северстали» уже пора переходить на следующий этап отношений – в полуфинал конференции. Если Череповец третий раз подряд остановится в первом раунде (а еще дважды перед этим вообще туда не попадал) – это можно считать провалом. А в соперниках там, напомню, ЦСКА.

Если вы думаете, что рожденные в культурной столице не выражаются грубо, послушайте первые альбомы «Ленинграда». Да и вряд ли в раздевалке СКА звучит исключительно речь «высокого штиля». Конечно, ругаться Роман Ротенберг будет не на пресс-конференциях, но в эфире трансляций наверняка что-то подобное мы услышим – сначала во время первого поражения, потом, более обильно, во время последнего матча СКА в плей-офф.

Не исключено, кстати, что первые разы будут как раз против нижегородского «Торпедо», которое, по моим представлениям, пройдет первый раунд и даже помотает нервы сопернику во втором. И забьет в районе 32 шайб.

Никита Петухов – главный колумнист хоккея на Sports.ru, покоритель ютуба

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