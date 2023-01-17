АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!
Идеальное попадание.
«Торпедо» – безусловно, самая яркая команда КХЛ: группа игроков, малоизвестных даже для скаутов, под руководством Игоря Ларионова красиво и комбинационно бьется за третье место на Западе. Как только ни называли хоккей нижегородцев в этом сезоне – и «советский», и «сверхатакующий», а сам Профессор однажды выдал: «Мы играем в неорганизованный хаос-хоккей. Это дает зрелищность».
Во вторник такой хоккей «Торпедо» подарил уникальное явление болельщикам «Динамо» – да и всем нейтральным тоже: за 5 минут до конца основного времени нижегородцы проигрывали в две шайбы, и Ларионов снял вратаря. Но зайти с шайбой в зону не получилось, она доскакала до голкипера Ильи Коновалова, который в один момент осуществил то, о чем мечтает каждый игрок его амплуа – забить в официальном матче
«Когда ему шайба пришла – я ожидал это, – спокойно объяснял после матча Алексей Кудашов, словно видит голы вратаря каждый матч. – Потому что у него борта были перекрыты, как мне казалось. Думаю, он умышленно это делал, не случайно. Сейчас клюшкой вратари играют все лучше и лучше. И когда такая прямая позиция – они, конечно, будут бросать».
Это всего второй случай в истории КХЛ, когда вратарь забивает гол: в матче «Металлург» – «Ак Барс» в сезоне-2008/09 подобный трюк уже провернул голкипер уральцев Илья Проскуряков.
Было еще три случая, когда голы записывались на голкиперов, но в тех случаях они лишь последними из своей команды касались шайбы, прежде чем игроки соперника случайно загоняли ее себе в пустые ворота (автоголов в хоккее нет).
При этом не стоит думать, что Игорь Ларионов опрометчиво так рано снял голкипера – в последней десятиминутке тренер «Торпедо» трижды (!) менял Адама Гуску на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Коновалов, но и до его гола, и после нижегородцы сокращали отставание в счете.
Нижний забил и еще один гол в такой расстановке – но арбитры отменили его из-за нарушения численного состава.
Если брать игру при снятом вратаре, то «Торпедо» победило 2:1 – вот только до этой десятиминутки хоккеисты «Динамо» вполне по делу забросили 5 шайб (а пропустили 2). Москвичи догоняют соперника по очкам, а Илья Коновалов навсегда прописывается в истории лиги.
- Дата проведения
- 17 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 1:0 – 2 Виноградов (Белевич, Воронин)
- 1:1 – 2 Никонов (Новиков)
- 1:2 – 18 Рашевский (Менелл, Буруянов)
- 1:3 – 31 Кудрявцев (Кодола, Рашевский)
- 2:3 – 32 Летунов (Сизов)
- 2:4 – 38 Джиошвили (Миронов, Каблуков)
- 2:5 – 40 Кудрявцев (Рашевский, Кодола)
- 3:5 – 55 Белевич (Кручинин, Коваленко)
- 3:6 – 56 Коновалов ()
- 4:6 – 60 Гончарук (Коваленко, Кручинин)
Ах да, Вячеслав Буравчиков и Никита Алексеев в Казани, Константин Пушкарев и Вадим Ермолаев в Магнитогорске. Легенды КХЛ :)
И только Проскуряков продолжает играть за команды Челябинской области, равно как Зарипов пылить за Казань, а ЗХБ тренировать Казань. И Бирюков тянет на себе Уфу :)
P.S. Светлая память Яну Мареку и Валерию Константинычу...