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АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!

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Идеальное попадание.

«Торпедо» – безусловно, самая яркая команда КХЛ: группа игроков, малоизвестных даже для скаутов, под руководством Игоря Ларионова красиво и комбинационно бьется за третье место на Западе. Как только ни называли хоккей нижегородцев в этом сезоне – и «советский», и «сверхатакующий», а сам Профессор однажды выдал: «Мы играем в неорганизованный хаос-хоккей. Это дает зрелищность».

Во вторник такой хоккей «Торпедо» подарил уникальное явление болельщикам «Динамо» – да и всем нейтральным тоже: за 5 минут до конца основного времени нижегородцы проигрывали в две шайбы, и Ларионов снял вратаря. Но зайти с шайбой в зону не получилось, она доскакала до голкипера Ильи Коновалова, который в один момент осуществил то, о чем мечтает каждый игрок его амплуа – забить в официальном матче

«Когда ему шайба пришла – я ожидал это, – спокойно объяснял после матча Алексей Кудашов, словно видит голы вратаря каждый матч. – Потому что у него борта были перекрыты, как мне казалось. Думаю, он умышленно это делал, не случайно. Сейчас клюшкой вратари играют все лучше и лучше. И когда такая прямая позиция – они, конечно, будут бросать».

Это всего второй случай в истории КХЛ, когда вратарь забивает гол: в матче «Металлург» – «Ак Барс» в сезоне-2008/09 подобный трюк уже провернул голкипер уральцев Илья Проскуряков.

Было еще три случая, когда голы записывались на голкиперов, но в тех случаях они лишь последними из своей команды касались шайбы, прежде чем игроки соперника случайно загоняли ее себе в пустые ворота (автоголов в хоккее нет).

При этом не стоит думать, что Игорь Ларионов опрометчиво так рано снял голкипера – в последней десятиминутке тренер «Торпедо» трижды (!) менял Адама Гуску на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Коновалов, но и до его гола, и после нижегородцы сокращали отставание в счете.

Нижний забил и еще один гол в такой расстановке – но арбитры отменили его из-за нарушения численного состава.

Если брать игру при снятом вратаре, то «Торпедо» победило 2:1 – вот только до этой десятиминутки хоккеисты «Динамо» вполне по делу забросили 5 шайб (а пропустили 2). Москвичи догоняют соперника по очкам, а Илья Коновалов навсегда прописывается в истории лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – Динамо Москва 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Дата проведения
17 января, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Виноградов (Белевич, Воронин)
1:1 – 2 Никонов (Новиков)
1:2 – 18 Рашевский (Менелл, Буруянов)
1:3 – 31 Кудрявцев (Кодола, Рашевский)
2:3 – 32 Летунов (Сизов)
2:4 – 38 Джиошвили (Миронов, Каблуков)
2:5 – 40 Кудрявцев (Рашевский, Кодола)
3:5 – 55 Белевич (Кручинин, Коваленко)
3:6 – 56 Коновалов ()
4:6 – 60 Гончарук (Коваленко, Кручинин)
Вратари: Кульбаков 18/23, Гуска 4/4 – Коновалов 29/33, Волков.

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12 комментариев

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Габорик
Эх, видео 14-летней давности, Первышин, Емелин, Петров (аж два) в Казани, Маленьких, Селуянов и Бульин в Магнитогорске, главный тренер "Автомобилиста" забивает за "Металлург". Ощущение, с учётом качества видео, как будто суперлигу года 2003 посмотрел. Особенно Шахрайчук, Никулин, Зарипов, Мезин это ощущение усиливают :)

Ах да, Вячеслав Буравчиков и Никита Алексеев в Казани, Константин Пушкарев и Вадим Ермолаев в Магнитогорске. Легенды КХЛ :)

И только Проскуряков продолжает играть за команды Челябинской области, равно как Зарипов пылить за Казань, а ЗХБ тренировать Казань. И Бирюков тянет на себе Уфу :)

P.S. Светлая память Яну Мареку и Валерию Константинычу...
+3
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Skif63
Это о многом говорит, когда вратарь забивает шайбу в ворота соперников. Вот это класс! Браво!
+1
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закрыт по беспределу
Красава
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McGregor
Хекстолл одобряет. Теперь в плей-офф ещё ☺
0
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Егор Крид58
Красавчик! Никогда до этого не видел такого своими глазами
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добрый грек
Думаю Бэкхем заценит.
0
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Ден Ден
Красавец, что решился бросить) исторический момент, нечасто такое увидеть можно
+6
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ks-1993
Такие в НХЛ 09 на компе регулярно клал)
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Алаудин Чаниев
Вспомнил Бакина
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corazón blanco
Шикарно исполнил, перебросив всех по воздуху.
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mahurat
Мои поздравления Илье! Молодец, конечно.
+10
0
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Бене Гессерит
Ладно
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-1
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