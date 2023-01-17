АААААААА! Гол вратаря «Динамо» – броском через всю площадку!

Идеальное попадание.

«Торпедо» – безусловно, самая яркая команда КХЛ: группа игроков, малоизвестных даже для скаутов, под руководством Игоря Ларионова красиво и комбинационно бьется за третье место на Западе. Как только ни называли хоккей нижегородцев в этом сезоне – и «советский», и «сверхатакующий», а сам Профессор однажды выдал: «Мы играем в неорганизованный хаос-хоккей. Это дает зрелищность».

Во вторник такой хоккей «Торпедо» подарил уникальное явление болельщикам «Динамо» – да и всем нейтральным тоже: за 5 минут до конца основного времени нижегородцы проигрывали в две шайбы, и Ларионов снял вратаря. Но зайти с шайбой в зону не получилось, она доскакала до голкипера Ильи Коновалова, который в один момент осуществил то, о чем мечтает каждый игрок его амплуа – забить в официальном матче

«Когда ему шайба пришла – я ожидал это, – спокойно объяснял после матча Алексей Кудашов, словно видит голы вратаря каждый матч. – Потому что у него борта были перекрыты, как мне казалось. Думаю, он умышленно это делал, не случайно. Сейчас клюшкой вратари играют все лучше и лучше. И когда такая прямая позиция – они, конечно, будут бросать».

Это всего второй случай в истории КХЛ, когда вратарь забивает гол: в матче «Металлург» – «Ак Барс» в сезоне-2008/09 подобный трюк уже провернул голкипер уральцев Илья Проскуряков.

Было еще три случая, когда голы записывались на голкиперов, но в тех случаях они лишь последними из своей команды касались шайбы, прежде чем игроки соперника случайно загоняли ее себе в пустые ворота (автоголов в хоккее нет).

При этом не стоит думать, что Игорь Ларионов опрометчиво так рано снял голкипера – в последней десятиминутке тренер «Торпедо» трижды (!) менял Адама Гуску на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Коновалов, но и до его гола, и после нижегородцы сокращали отставание в счете.

Нижний забил и еще один гол в такой расстановке – но арбитры отменили его из-за нарушения численного состава.

Если брать игру при снятом вратаре, то «Торпедо» победило 2:1 – вот только до этой десятиминутки хоккеисты «Динамо» вполне по делу забросили 5 шайб (а пропустили 2). Москвичи догоняют соперника по очкам, а Илья Коновалов навсегда прописывается в истории лиги.

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