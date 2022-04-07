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«Магнитка» перевернула игру за две минуты. «Трактор» подорвался на своем же плане

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«Металлург» выходит вперед в серии.

Чем больше матчей проходит в финале Востока КХЛ, тем больше вопросов вызывает игра «Трактора»: 

• матч 1 – пустота в нападении, минимум позиционных атак и проблемы с первым пасом;

• матч 2 – эмоции, прессинг, град заброшенных шайб во втором периоде, когда соперник привозил моменты в результате позиционных ошибок;

• матч 3 – хорошее движение, грамотная работа на точке, гол в большинстве – и резкий режим экономии после заброшенной шайбы. Гол, кстати, получился классический кубковый – Никита Тертышный, который умеет удивлять нестандартными решениями, в этот раз оказался на пятаке и подправил бросок.

Но после него «Трактор» снова скатился в режим пассивной нудятины. Наверное, в этом нет преступления – в такой игре Челябинск чувствует себя уверенно, а в средней зоне для «Магнитки» места особо и не было. Это приводило к тому, что защитники с шайбой закатывались в среднюю зону и пытались действовать через забросы – весьма малорезультативные, потому что «Трактор» четко действовал в единоборствах и шайба до ворот Вилла долетала по большим праздникам.

Но в такой надежной тактике есть небольшой изъян: нужно заново перестраиваться в рабочий режим, если в твои ворота влетает случайный гол. Да, это не совсем правильное определение для шайбы Ярослава Хабарова, но он не забивал в Кубке Гагарина с 2014-го – в тот год он стал чемпионом с «Металлургом» и неплохо играл в команде Майка Кинэна. Сейчас Хабаров – защитник-ветеран для ротации, а его точный бросок вполне можно назвать удачей.  

Важнее другое – после этой шайбы «Трактор» так и не вышел из эконом-режима, а «Магнитка» выжала еще один гол буквально через две минуты – он тоже был не совсем логичным, но запас мастерства этого «Металлурга» помогает выжимать максимум даже из полумоментов. Хорошая атака родилась из удачной обработки Лайпсика – «Трактор» получил гол и удрученно побрел проигрывать.

Штурма не было – да, у «Магнитки» 20 блоков, но большая часть случилась в меньшинстве во втором периоде, а после перерыва «Трактор» выжал из себя 6 бросков в створ. Даже с учетом потерь Седлака и Пулккинена у челябинцев приличный состав, который умеет играть инициативнее и острее.

Перед стартом этой серии мы ждали битву стилей – тягучий «Трактор» против более изящной «Магнитки». На деле так и происходит, вот только пока единственную победу в серии Челябинск достал из прессинга и нестандартных решений. Возможно, Анвар Гатиятулин упрямо верит в свои идеи, но они загоняют его в колесо абсурда: осторожный хоккей, направленный на результат, желаемого результата не приносит. А времени, чтобы кардинально поменять стиль, у «Трактора» нет – если «Магнитка» заберет следующий матч, мечты о финале Кубка Гагарина перенесутся еще минимум на год.

Кубок Гагарина

Финал Востока

Трактор – Металлург Мг 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Дата проведения
7 апреля, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Тертышный (Пайлат, Ткачев)
1:1 – 49 Хабаров (Николаев, Акользин)
1:2 – 51 Голдобин (Лайпсик, Дронов)
Вратари: Вилл 26/28 – Кошечкин 23/24.

Счет в серии – 1-2

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