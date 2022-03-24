Судьи отменили 3 (!) гола «Авангарда», но проиграл он не из-за этого. Серия с «Магниткой» начинается заново

Никто же не думал, что все закончится быстро?

Если вы считали, что при 2-0 «Авангард» спокойно приберет к рукам остаток этой серии – значит, не очень внимательно смотрели магнитогорские матчи. Просто напомним их краткое содержание:

• Омск с первых секунд получает 5-минутное большинство, реализует его и полностью ведет игру в дальнейшем, доводя дело до разгрома;

• у «Авангарда» снова залетает все в первом периоде, но он едва не упускает преимущество в четыре шайбы – под конец матча приходится просто отбиваться.

Это если очень лаконично, не упоминая систему игры Хартли, самоотверженность хоккеистов (49 заблокированных бросков за 2 матча), спасения Грубеца, ну и явную неготовность «Магнитки» к первым периодам.

Только было странно думать, что лучшая команда регулярки-2021/22 ничего не изменит в оставшихся матчах, а «Авангард» каждую игру будет начинать с большинства и голов с любых позиций. Вторая половина второй игры четко дала понять, что борьба в этой серии только начинается – и омичам будет гораздо тяжелее: в отличие от соперника они играют, по сути, в четыре защитника, а Грубец, который почти весь сезон провел без замен и еще ездил на Олимпиаду, тоже не железный.

«Магнитка» стала компактнее в обороне, блокировала броски на уровне соперника, а ее яркое нападение (164 шайбы в регулярке, 21 – в серии с «Барысом») наконец-то проснулось, плюс подтащил Кошечкин – и абсолютно по делу забрала третий матч. Это признал даже Хартли – и это же канадцу пришлось делать после четвертой игры.

«Металлург» был лучше: теперь уже его игроки успевали заблокировать больше шайб, чем соперник (21 vs 14), меньше удалялись, а еще резко подтянули игру на вбрасываниях (сегодня уступили всего -4, а в первых матчах было -12 и -16). «Авангард» же заметно устал: его игроки теряют концентрацию в мелких эпизодах – как Дедунов шайбу на своей синей линии.

«Авангард» проигрывал с 8-й минуты и до конца – большую часть вечера, но так и не смог организовать какое-то масштабное продолжительное давление, если не считать моменты в большинстве. Омск чуть больше бросал – 32:28, но это явно не та разница, которая могла бы спасти команду, получившую «минус 3» к 12-й минуте.

Да, по факту Омск забросил в итоге не одну, а четыре шайбы – три из них отменили судьи. Но никакого заговора – исключительно ошибки самих игроков «Авангарда». КХЛ это уже подтвердила.

Положение вне игры номер раз:

Положение вне игры номер два:

Между этими двумя эпизодами был еще гол Прохоркина, где он бил не по шайбе, а по щитку вратаря – такое тоже не по правилам.

Так что вместе с хоккеистами героями матча стали Сергей Мельников и Яков Палей, отвечающие в «Металлурге» за такие моменты – Илья Воробьев трижды брал тренерский запрос именно благодаря их подсказкам.

«Пиханули им сейчас немножко, – шутил на пресс-конференции Воробьев. – Да поздравили, поздравили ребят».

«Не знаю, психологически, эмоционально – но все равно это повлияло на ход игры. Особенно второй незасчитанный гол, когда шайба уже просто лежит, вот она пересекла ленточку, никто ее не накрывал. Но, возможно, придется смотреть КХЛ ТВ в перерывах, чтобы искать какие-то объяснения», – хмурился Хартли, хотя и прекрасно понимал, что не в этом причина поражения.

Серия начинается заново, но уже до двух побед. На стороне «Авангарда» – характер и самоотверженность, на стороне «Металлурга» – теперь психологическое преимущество, полноценный состав защитников и, кажется, больше сил. Расклад кажется предсказуемым – но подождем субботы.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии – 2-2

Фото: metallurg.ru; hawk.ru