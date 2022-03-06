🔥126 минут на льду – «Локомотив» и ЦСКА бодались четыре овертайма! Это второй по длительности матч в истории КХЛ

Начали 5 марта, а закончили 6-го.

Казалось бы, вот момент третьего матча «Локомотива» и ЦСКА, который должен быть стать ключевым: защитник армейцев Джон Гилмор удаляется в самом конце третьего периода, Ярославль берет тайм-аут – и Шалунов за 1:33 до сирены сравнивает счет.

Команды ушли уже в знакомое им состояние овертайма. По закону жанра героически спасшийся «Локомотив» должен был так же героически побеждать в дополнительное время – но, кажется, Иван Федотов не особый поклонник кино. Он порвал шаблоны – и не дал Шалунову стать героем (и почти обесценил спасительный гол).

Вместо кино начался целый сериал – не самый зрелищный, но держащий в напряжении: первый овертайм, второй овертайм, третий. В перерыве перед четвертым овертаймом уже стало ясно, что команды вошли в топ-3 по продолжительности матчей КХЛ.

Был лишь пугающий вопрос: замахнутся ли на рекорд – 142:09, который, к слову, и так принадлежал ЦСКА (но с «Йокеритом»)?

К счастью для всех, до этого не дошло – на 127-й минуте Алексей Марченко был удален за подножку. И этот долгоиграющий матч закончился полминуты спустя: Артем Сергеев сохранил шайбу в зоне, отдал Дальбеку на синюю линию – швед бросил, а 21-летний нападающий армейцев Максим Соркин принял отскок от борта и точно бросил.

Соркин – палач для «Локомотива» в этой серии: 1 марта Максим тоже забил гол, и тоже в овертайме.

Только там дело ограничилось самым началом первого овертайма – тут же команды были просто измождены. Формально стартовое вбрасывание матча состоялось в субботу, а закончилось все в воскресенье.

Игровое время хоккеистов просто поражает – сумасшедшие цифры. Кстати, больше всех в Ярославле – у защитника Алексея Марченко, чье удаление и стало роковым. Возможно, тренерам «Локо» стоило пореже выпускать его. При этом больше всех смен за вечер провел нападающий Павел Красковский – 55.

Матч стал вторым в истории КХЛ про продолжительности и третьим в истории российского хоккея: финал ВХЛ-2018 «Динамо» СПб – «СКА-Нева» со 163:36 вряд ли кто переплюнет.

Хотя теоретически шансы на новые рекорды есть: ведь у «Локомотива» и ЦСКА впереди как минимум четвертый матч. Это далеко не самое зрелищное, но очень упорное противостояние. Только вот счет пока исключительно в пользу ЦСКА.

«Локомотив» сдается или Никитин найдет чем удивить?

Счет в серии – 0-3

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Владимир Федоренко; vk.com/hccska