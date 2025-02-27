Коккинакис перенес операцию на грудной мышце
Танаси Коккинакис перенес операцию.
«Мучусь с этим уже какое-то время... Наверное, пока что это самое сложное испытание в моей жизни. Пытаюсь решить проблемы с травмой грудной мышцы, которую я никак не могу вылечить. Посмотрим, что получится 🤞🏼.
Спасибо за вашу постоянную поддержку ❤️», – написал австралиец.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Коккинакиса
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