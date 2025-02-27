Коккинакис перенес операцию на грудной мышце

Танаси Коккинакис перенес операцию.

«Мучусь с этим уже какое-то время... Наверное, пока что это самое сложное испытание в моей жизни. Пытаюсь решить проблемы с травмой грудной мышцы, которую я никак не могу вылечить. Посмотрим, что получится 🤞🏼.

Спасибо за вашу постоянную поддержку ❤️», – написал австралиец.