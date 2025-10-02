Анисимова впервые сыграет на итоговом турнире WTA

24-летняя Аманда Анисимова впервые отобралась на итоговой турнир WTA.

Американка вышла в полуфинал тысячника в Пекине, победив Жасмин Паолини (6:7(4), 6:3, 6:4). В этом сезоне она выиграла дебютный тысячник в Дохе, а также стала финалисткой «Уимблдона» и US Open.

Итоговый турнир пройдет в Эр-Риаде с 1 по 8 ноября. Ранее на него квалифицировались Арина Соболенко, Ига Швентек и Коко Гауфф.