Синнер о расписании тура: «Я не хочу ничего критиковать. Расписание такое, какое оно есть»

Вторая ракетка мира Янник Синнер отреагировал на критику календаря.

– Вы упомянули, что у вас будет только одна тренировка перед началом турнира. Вы только вчера прилетели. Многие игроки говорили о расписании тура. Согласны ли вы с критикой календаря и призывами к тому, чтобы его изменили так, чтобы у игроков было больше отдыха?

– Я не хочу ничего критиковать. Я считаю, что каждый думает по-своему. Как я всегда говорю, у нас, как у игроков, все еще есть выбор. Надо просто понимать свои приоритеты.

Я всегда делаю какой-то выбор – даже в прошлом году я иногда пропускал турниры. Расписание такое, какое оно есть. Если ты хочешь сыграть турнир, то надо его играть. Если нет – то ты делаешь выбор в пользу отдыха и тренировок. Вот и все, – сказал Синнер на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.